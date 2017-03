A luchar por seguir arriba

El CD Urci Almería ha afrontado una semana en la que se ha marcado el único objetivo de dejar atrás la derrota dolorosa en la cancha del líder ante un BM Los Dólmenes que no dio opción en ningún momento a los de Amador Luque, impotentes ante un equipo que huele a División de Honor Plata y que, a estas alturas de la competición, se mantiene invicto. No parecía el mejor feudo para que los almerienses continuasen con su buen momento de forma.

Una vez que la machada en Antequera resultó imposible, los urcitanos regresan a su zona de confort, un pabellón del San Indalecio en el que pocos equipos han escapado con vida ante la voracidad que suelen mostrar los locales con su público como testigo. Hoy, a las 12 horas, habrá una nueva entrega de este Urci Almería que divierte a los presentes con su juego en casa. Será en un duelo ante el BM Bolaños, rival de la zona baja de la clasificación que debe ser la víctima propicia para un equipo que necesita reencontrarse con la victoria.

Los andaluces son ahora mismo cuartos dentro del Grupo F de la Primera Estatal masculina, viendo el ascenso a una victoria de distancia. La zona alta de la clasificación, con hasta cuatro equipos en sólo tres puntos, hace fundamental ser regular, y es que la segunda plaza será del equipo que consiga mantener el nivel en este sprint final del campeonato que ya empieza.

Sin relajación

Si algo tiene claro el vestuario del CD Urci Almería es que el hecho de que el BM Bolaños esté luchando por evitar el descenso no será decisivo en el encuentro de hoy. Los almerienses no se fían de un rival que, históricamente, siempre ha sido muy duro. De hecho, los manchegos, a cinco puntos de esa zona roja de la clasificación, necesitan seguir sumando para respirar con tranquilidad, por lo que no darán ningún balón por perdido en la jornada de hoy ante el Urci.

José Luis Martínez, jugador del cuadro almeriense, recalcó que «en cuanto a la clasificación está claro que somos favoritos, porque estamos en la zona alta, mientras que el Bolaños está bastante más abajo, pero este año la liga está muy competida, como estamos pudiendo comprobar, y cualquiera puede ganar a cualquier rival, por lo que no debemos relajarnos lo más mínimo, o lo pasaremos mal».

Martínez también tuvo palabras, en la previa de este encuentro, para la derrota frente a Los Dólmenes hace ya una semana, un episodio que los urcitanos quieren dejar atrás cuanto antes. «Fue un partido extraño, porque no nos salió nada en ningún momento. Lo que queremos ahora es liberarnos de esa derrota, y eso sólo se consigue con un triunfo. Queremos pensar en el futuro, después de que no fueran bien las cosas ante el líder, por lo que en esta semana nos hemos centrado únicamente en el partido de hoy, sin mirar nada más», explicó el jugador del Urci Almería.

Mantener la fortaleza

El equipo dirigido por Amador Luque está cimentando su espectacular temporada en sus buenos números como local. El público que acude cada dos jornadas al pabellón del CEIP San Indalecio de La Cañada se ha acostumbrado a ver un balonmano alegre, dinámico y que suele derivar en triunfos para los almerienses, que sueñan con aspirar a cotas mayores que la permanencia gracias a este buen hacer.

José Luis Martínez reconoció que «tenemos que seguir como hasta ahora en casa, donde no nos está superando prácticamente nadie. El objetivo es el de mantener este nivel como locales y puntuar fuera. Ese es el camino para que, a final de temporada, podamos decir que hemos completado un curso impensable a principios de verano».

El partido de hoy será importante por muchos motivos y es que, a falta de ocho jornadas para llegar al final del campeonato, cada victoria empieza a adquirir tintes vitales. «Es un encuentro en el que queremos demostrar que estamos donde estamos por algo, en la zona alta de la clasificación. El objetivo es el de conseguir los dos puntos para continuar peleando por esa fase de ascenso, algo que no es prioritario, pero con lo que soñamos», afirmó José Luis Martínez.

La igualdad en esa zona alta de la tabla hace importante no fallar. «Ahí arriba está todo en uno o dos puntos, así que somos conscientes de que cualquier victoria o derrota nuestra o de algún rival directo puede cambiarlo todo. Por eso hay que ir jornada a jornada, porque es muy difícil prever qué pasará más adelante», advirtió el jugador urcitano, que luchará hoy junto a sus compañeros por intentar que los dos puntos se queden en La Cañada.

El Urci quiere continuar dando que hablar en el Grupo F, demostrando que este vestuario tiene hambre de algo más que de hacer una buena temporada.