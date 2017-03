Convencido de hacer historia ante CRC Pozuelo

Se avecina un gran espectáculo en el Emilio Campra, en el que una vez más va a colaborar de manera muy activa la grada. Invitados de un modo especial los colegios, pese a que es entrada gratuita, el rugby almeriense vivirá una de esas jornadas por las que tanto se trabaja en el día a día. El histórico CRC llega a Almería por primera vez con todo lo que supone y ha supuesto en este país y la fuerza emergente de los equipos filiales quedará patente con el asalto a la semifinal por el ascenso a Primera Regional a cargo de URA-El Ejido. Hay, por lo tanto, menú con doble plato fuerte sobre la mesa y nadie debe perderse todo lo que sucederá no solo sobre el césped sino fuera.

Ambientazo de gala desde mucho antes de las 12.00 horas, cuando está fijado el inicio de la vigésima jornada de División de Honor B. Desde el calentamiento, los cruzados ya se sienten arropados y más fuertes, así como empieza a verse un tanto sorprendido el rival. Eso sí, esta vez el que llega está curtido en mil batallas. «El CRC Pozuelo es el histórico Canoe de Madrid, que descendió este año a División de Honor B por primera vez en mucho tiempo y que tiene un enorme potencial». Así lo introduce Pablo Jiménez, el preparador unionista, que hace memoria reciente pero para ser optimista. «En Madrid sufrimos mucho, fue muy complicado, pero pensamos que aquí en Almería puede ser distinto».

Por la mejoría

Se basa en algo tan rotundo como «la mejoría» de un Unión Rugby Almería que ganó a Arquitectura y que después doblegó con brillo a Ingenieros Industriales. Dos victorias consecutivas, junto también a que «a los equipos de Madrid les cuesta desplazarse», supone que Jiménez sume sensación y planificación. «Podemos tener nuestras opciones, ya que en ese sentido estamos trabajando y hemos estado analizando dónde podemos hacerles daño». La primera baza, la grada. «El público una vez más va a ser muy importante. Siempre que tenemos mucha gente en el campo aumentan nuestras posibilidades de ganar, ya que, al fin y al cabo, el factor anímico es muy importante en partidos así».

No le cabe otra que realizar un llamamiento, unido a la campaña realizada en los colegios promocionando la asistencia al partido como una actividad familiar de mucho agrado entre los almerienses. «Yo invitaría a todo el mundo al que le guste el buen deporte a que se acerque a ver el encuentro este domingo». El que asista verá a URA darlo todo, como siempre, ante un grande de España. «CRC es atípico para ser de Madrid, al que le gusta mucho abrir el balón más que jugar cerca, que las estáticas no son su principal fuerza, y eso no significa que las tengan malas, sino que no basan su juego en ellas». En ese terreno los cruzados también se mueven muy bien, y justo han crecido en las estáticas.

El análisis del rival que hace Jiménez pone como una clave y es que «busca jugar el balón abierto principalmente desde el contraataque, tanto de recuperación como de patada». Hay que extremar la concentración y la entrega. «Si les dejas jugar y no les aprietas y les presionas bien, te pueden meter muchos puntos en muy poco tiempo». El contrapeso a ello puede ser una rendija por la que meter más optimismo. «Al jugar tan alegres, comenten muchos errores que se pueden aprovechar en algún momento». URA llega bien y sabe que «ganar al CRC sería, posiblemente, la victoria más importante de este club dada la situación actual de ese equipo en el rugby español».

Además de eso, las cuentas por abajo harían saltar la banca. «Ganar nos alejaría de los puestos de descenso y sería un espaldarazo tremendo a la permanencia». El colegiado es José Bogas y se espera una buena climatología para vivir una doble sesión rugbier que contiene ilusión por un ascenso. «Quisiera dar ánimo y pedir apoyo para el partido que habrá a las 14.00 horas, el que juega El Ejido en la fase de ascenso a Primera Regional, ya que es muy importante para todos los amigos del rugby que consigan ese objetivo». Jiménez, que hizo tándem la pasada campaña con Gustavo Nicoletti, co-entrenador con Ricardo Sesto, confía en remontar el punto (13-12 en la ida).