Una victoria y aquí paz y ojalá que después gloria

CV Mediterráneo ya demostró la pasada semana que no hay rival pequeño, que hasta el ‘menos listo’ hace relojes y que los descuidos se pagan. Vecindario viene hoy al Pabellón Moisés Ruiz a tratar de que si hay que celebrar algo sea la vistoria insular y que el triunfo que necesite Unicaja Almería lo logre en otra jornada y no en la presente. Lo cierto es que los blanquiverdes llegan a la cita superado el trance del partido en Castellón que, bien es verdad que es el último de la Superliga, pero que ha estado cerca de las sorpresas, y lo hacen para recibir a un Vecindario ACE que no ha sido, a lo largo de la temporada, lo que se esperaba, pero que seguramente está capacitado para complicarle la vida a cualquiera. Ya lo ha hecho con algún grande.

El caso es que hoy los dos equipos no se juegan mucho porque casi todo lo que hay en juego a estas alturas ya está conseguido. El único que se juega algo es Unicaja Almería, aunque sin prisas porque habrá más oportunidades, hasta tres más, para conseguir la victoria que le dé el primer puesto de la clasificación de forma matemática al término de la fase regular, lo que del mismo modo supondría jugar el playoff por el título con la ‘ventaja’ de jugar con el factor cancha a favor o, lo que es lo mismo, caso de llegar al límite de cinco partidos necesarios jugaría tres partidos en casa y dos fuera, tanto en semifinales como en la final si superara la primera ronda del playoff.

Tiempo de rodaje

Ganar sí que es cierto que será tiempo de rodaje en los tres partidos posteriores y hasta tener capacidad de elegir rival, si fuese el caso, ya que, como se recordará, el equipo almeriense juega el último partido de la fase regular en Teruel y podría elegir qué equipo quiere en semifinales, si el conjunto turolense o Ushuaïa Ibiza y hasta incluso adelantar la final, como ya sucedió en Copa del Rey, y cruzarse antes de tiempo con Ca’n Ventura Palma, ya que palmesanos, ibicencos y turolenses están en tres puntos, con los mallorquines con 41 puntos y aragoneses y pitiusos empatados a 38 y se da la circunstancias que Ca’n Ventura y Ushuaïa Ibiza se verán las caras en cancha palmesana.

No hay que olvidar que Unicaja Almería llega con la baja Israel Rodríguez y sin recambio de garantías para algunas posiciones, por la bisoñez de quienes pudieran ocupar ese puesto que, seguramente, no pesará hoy, pero sí podría pesar en un playoff. A Castellón llegaron tocados el colocador Miguel Ángel de Amo y el opuesto Alexander Szot Alemão. Javi Alemán y Moisés Cézar pueden ocupar esas posiciones y hacerlo con ‘soltura’.

El partido promete espectáculo, teniendo en cuenta que el equipo canario tiene jugadores importantes como el colocador Javier Sánchez o el opuesto brasileño Leandro Martins, pero Vecindario es algo más que sus jugadores, es la historia de un equipo con muchos años de voleibol y con un técnico que fue ‘cocinero antes que fraile’ y que en esa etapa en cocina fue uno de los jugadores más importantes del voleibol español como Paco Sánchez Jover, clave en los éxitos del Calvo Sotelo Gran Canaria con sus distintas denominaciones. Un mito en la época más dorada del voleibol insular, que también lo fue mientras jugó en el Real Madrid o en Son Amar.

Lo cierto es que tratará de ponérselo difícil a un equipo almeriense concienciado ya en cerrar su participación en el playoff por el título como campeón de la fase regular, lo que sin duda puede ser una ventaja, aunque también es cierto que el hecho de la forma de jugar el playoff obliga a ganar los dos partidos primeros en casa para no ir en posible desventaja a cancha del otro semifinalista. Como se recordará, la competición se juega al mejor de cinco partidos y lo cierto es que los blanquiverdes tienen el problema de posibles recambios caso de que se caiga alguno de los que conforman el sexteto inicial, lo que sin duda sería un hándicap en contra para los de Piero Molducci que, pese a los problemas, sólo han sumado una derrota y por 3-2 en Palma, fruto más del demérito blanquiverde que del mérito del rival. Los almerienses comenzaron pletóricos aquella cita en el Germans Escalas, consiguiendo la victoria en los dos primeros parciales y con opciones para haber cerrado el partido antes de llegar al tie break. Pero aquello, como lo que está por venir, no son manejables, sólo tiene importancia el envite de hoy frente a Vecindario ACE Gran Canaria.

Calidad

El equipo canario tiene calidad, pese a que es noveno entre doce equipos, pero en su cancha sólo Ca’n Ventura y Unicaja Almería han conseguido vencer, pasando apuros, y CV Teruel dejó allí una victoria que ahora, por ejemplo, le impide estar mejor en la clasificación. Fuera baja su rendimiento, pues sólo ganó a los dos peores equipos de la categoría, pero sin olvidar que CV Teruel ganó en el tie break a los de Paco Sánchez Jover, claro que el equipo turolense, pese a todo, no es el de otras temporadas.