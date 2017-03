Unicaja Almería será primero pase lo que pase

Unicaja Almería es el mejor equipo de la fase regular de la Superliga Masculina tras imponerse con sobrada contundencia a un Vecindario ACE Gran Canaria, al que le faltaron recursos y le sobraron errores para hacer daño a los almerienses. Estos, muy sólidos en su comportamiento, casi nunca pasaron apuros para logra la meta perseguida. Sólo en un tramo intermedio del segundo set hubo algo de incertidumbre, pero la vuelta ‘a las andadas’ del buen rendimiento de los blanquiverdes no complicó la afrenta.

3 Unicaja Almería Mario Ferrera (11), Miguel Ángel de Amo (4), Borja Ruiz (11), Moisés Cézar (10), Juanmi González (13) y Alemão (4) -sexteto inicial- También jugaron Toni Llabrés y Antonio Casimiro 'Artés', como líberos, Javier Alemán (-) y Arabisen Rodríguez (2).

0 Vecindario ACE Gran Canaria Ruimán Artiles (6), Javier Sánchez (-), Dos Santos (6), Palacios (1), Víctor López (3) y Leandro Martins (10) -sexteto inicial-. También jugaron Daniel Ruiz (líbero), De Carvalho (1), Henríquez (-), Luca Biliato (2) y Pedrito (-). parciales 25-11, en 19 minutos; 25-20, en 23 minutos y 25-12, en 19 minutos. árbitros Susana Rodríguez (Albacete) y Ángel Romero (Murcia). Amarilla para Javier Sánchez en el tercer set. incidencias Partido correspondiente a la décimo novena jornada de la Superliga disputado en el Moisés Ruiz.

El cuadro almeriense estuvo siempre por delante en base a un excelente comportamiento en la primera faceta fundamental del voley, el saque, lo que provocó muchos problemas para que el rival construyera, casi siempre en desventaja y contra un muy bien armado bloqueo. Esas dificultades no las tuvo nunca Unicaja Almería porque se manejó con una buena recepción, lo que hizo que el de comportamiento de Miguel Ángel de Amo fuese otra vez de lujo. De este modo, Unicaja Almería puede hacer lo que quiera, en los próximos tres partidos, que acabará la fase regular como primero de la clasificación y a la espera de los playoffs.

Sólido

Unicaja Almería comenzó el primer set muy centrado, con un gran trabajo en defensa y mucho acierto en el contraataque, que hizo que las distancias se ampliaran pronto, primero merced al saque de Alemão y posteriormente el de Borja Ruiz. Vecindario no tenía capacidad para encontrar como hacerle daño a los almerienses, que pronto obligaron a Paco Sánchez Jover a detener el partido con un primer tiempo técnico (9-3) porque el partido se le escapaba.

El conjunto insular se centró, cerró en bloqueo y consiguió acortar las diferencias como consecuencia de las acciones de Artiles y Leandro Martins, con lo que se colocaron a tres puntos (10-7). Unicaja Almería no falló después. El saque de Mario Ferrera hizo daño a la recepción de Vecindario ACE Gran Canaria y Javier Sánchez se encontró con dificultades en la construcción. Unicaja Almería sacó renta con el trabajo en la red. Un primer tiempo de Moisés Cézar puso el tanteo en un contundente 14-7.

Con tan amplia diferencia, el conjunto de Paco Sánchez Jover se vio obligado a arriesgar para tratar de sacar rendimiento y acortar diferencias, pero fue mucho el error con ataques fuera o contra bloqueo de Leandro Martins, primero, y de Ruiman Artiles que se encontró con un poderoso Borja Ruiz que se erigió para convertirse en infranqueable y situar el marcador en un contundente 18-8, que obligó al técnico del equipo insular a parar de nuevo el partido.

No varió nada. Dos no juegan si uno no quiere y Unicaja Almería no dejó jugar a Vecindario, que se fue alejando en el marcador obligado por el muchísimo error del que hizo gala, formado por la construcción de juego del equipo de Piero Molducci, muy seguro y oliendo la victoria que le diera la clasificación matemática como primer clasificado para el playoff por el título, para ganar la primera manga en sólo 19 minutos.

El saque

La segunda no fue diferente en su inicio. El saque de Juanmi González propuso un partido complicado para los insulares, incapaces de encontrar el servicio del jugador onubense. Unicaja Almería creció con acciones de contraataque y mucha exigencia por parte de los almerienses que llegaron a colocarse con el doble de puntos que Vecindario (8-4).

Sin embargo, el saque del colocador Javier Sánchez supuso un grave problema para Unicaja Almería, que comenzó a cometer demasiado error en ataque, sobre todo, con un par de acciones de Mario Ferrera y Moisés Cézar, que dejaron la ventaja en sólo un punto (9-8). La reacción la provocó el propio equipo insular, con errores que permitieron a Unicaja Almería llegar al tiempo técnico con ventaja de dos puntos (12-10).

Desde ese momento todo lo firmó Unicaja Almería, salvo un bloqueo de Ruiman Artiles, que no supuso nada grave para los almerienses en esa fase. Unicaja Almería se mantenía seguro con su saque y en ataque para, con un buen trabajo en bloqueo, sacar ventaja de cuatro puntos con dos acciones de Borja Ruiz y Mario Ferrera, en bloqueo (16-12). De todas formas, le faltó frescura en este tramo a los almerienses y Leandro Martins apareció en el momento preciso para darle vida a Vecindario con dos ataques y un bloqueo que nació de su poderosa estatura (2,17) para acortar las distancias al 16-14.

La aportación de Moisés Cézar en saque y bloqueo y el rendimiento conjunto del resto de blanquiverdes dio paso a un set controlado en el tramo final por el equipo almeriense, que obligó y mucho a Vecindario a jugar pendiente de arriesgar. El error fue mucho porque Unicaja Almería se defendió bien y tuvo opciones de contraataque bien resueltas por los de Piero Molducci que, en 23 minutos, se anotaban el primer punto del partido. Quedaba otro para la obtención matemática del pase como primer cabeza de serie.

Un paseo

La tercera manga fue un paseo desde el primero. Unicaja Almería hizo mucho daño con su saque y Vecindario ACE Gran Canaria se encontró con muchísimos problemas para acabar acciones de ataque porque a Javier Sánchez no le llegaba la bola, demasiado separada era de fácil lectura para el bloqueo de Unicaja Almería, cada vez más metido en el partido y llegando al tiempo técnico con ventaja contundente por siete puntos (12-5).

Siete puntos que supo mantener con posterioridad hasta aumentarlos porque el equipo almeriense se defendía sin fisuras. Piero Molducci lo vio claro y dio descanso a Miguel Ángel de Amo, con problemas de espalda que sólo se quitan descanso, y dio entrada a pista a Javi Alemán, Arabisen Rodríguez y Antonio Casimiro Artés, que no desentonaron en ese proceso, con el canario haciendo dos puntos en ese tramo final, uno de ellos el último de un partido que esa tercera manga lo manejó Unicaja Almería con mucha contundencia.

El mejor saque efectuado por los blanquiverdes hizo mucho daño a la recepción del conjunto insular y, por ende, a su colocador, casi siempre jugando con balón separado, lo que permitió a los almerienses manejarse en bloqueo y defensa para acercarse a un triunfo que llegó en 19 minutos por un contundente 25-12, que certifica el pase como mejor equipo de la fase regular de la Superliga Masculina.