Regreso al Moisés Ruiz con el liderato entre ceja y ceja

Todo hay que valorarlo en su justa medida y teniendo en cuenta las circunstancias que lo envuelven. Por eso el último partido disputado y el siguiente son especiales para Unicaja Almería pese a no verse las caras frente a las formaciones de la zona alta de la clasificación. La Copa fue un mal trago para los verdes, que tuvieron que pasar la resaca lo antes posible porque, afortunadamente, la competición no espera a nadie. Las lamentaciones dejaron paso al análisis y la reactivación.

«La semana más difícil fue la de después de la Copa, porque nos costó un poco empezar de nuevo después de ese tropiezo, pero bueno, ante Mediterráneo se hizo lo mejor que se pudo y al final se consiguieron los puntos más difíciles de la liga», afirmó Juanmi González.

La valoración que realiza el jugador ahorrador no es exagerada en ningún caso, ya que deja bien a las claras la complicación de encajar un golpe como el recibido en Leganés apenas unos días atrás. Eso sucede así porque existe orgullo de equipo, que a su vez pone de nuevo en pie las aspiraciones. La Superliga está siendo un refugio para los ahorradores y, sin embargo, igualmente admite la autocrítica. «Es importante para nosotros tener esa regularidad, pero sí es verdad que queremos tener un punto más contra los equipos fuertes, porque nos hace falta. Ahora vienen Vecindario, Sevilla, Soria y Teruel, último partido de liga, y tenemos que jugarlos bien y después estar a tope para los play off».

Sin duda, las 17 victorias sobre 18 tuvieron un último capítulo de especial sabor en el paladar blanquiverde. «Hemos conseguido los tres puntos. Era importante sumarlos con el 0-3, con no tener ningún set en contra, sobre todo de cara a lo que nos espera en lo que queda de liga y estar así a dos puntos de consolidarnos en el primer puesto». Fue una victoria para que volvieran los ánimos a la normalidad.

Triunfo trabajado

«Estamos más contentos porque fue una victoria trabajada. La gente decía que no iba a ser un partido demasiado difícil, pero nosotros sabíamos que sí iba a ser un choque, allí en la casa de Castellón, bastante complicado». González es rotundo. «Ellos no tienen el puesto en la liga que creemos que merecen y supimos gestionarlo bien». En su cuenta particular se anotaron 17 puntos con 4 bloqueos, siendo el set más destacado en su labor el tercero, pero eso le interesa poco porque el voleibol es cuestión de equipo. «Personalmente, creo que fui de menos a más. Al principio me costó un poquito y, poco a poco, me fui metiendo más en el partido, pero lo más importante es que conseguimos la victoria, que era lo que buscábamos, y lo individual no se tiene muy en cuenta», afirmó con rotundidad el jugador de Unicaja Almería. Así será este próximo sábado, con cambio de horario habitual incluido al trasladarse el choque a las 20 horas.

«Ante Vecindario espero que vengan con todo, ya que recibimos a un equipo que ha estado peleando con Teruel y con Palma, y que venga dando guerra aquí como lleva haciendo durante toda la liga», subrayó Juanmi González.

Un aspecto a destacar de este próximo encuentro es que, por fin, se regresa a la pista del Moisés Ruiz un mes después de haberla dejado para vivir dos jornadas de Superliga fuera y entremedias la Copa del Rey. «Tenemos ya muchas ganas de jugar en casa, porque nos hace falta el apoyo de toda nuestra afición, de toda nuestra familia, y el apoyo de toda la gente de Almería», apuntó.

«Jugar en nuestro pabellón es importante para nosotros, ya que lo echamos bastante de menos». En él se sigue invicto y sí se ha sido capaz de vencer a los otros tres equipos de la pelea por los puestos de playoff, de entre los que Juanmi González sí elegiría si pudiera.

«Personalmente creo que preferiría a Teruel, pero nunca se puede decir a ciencia cierta». No es cuestión de nivel, sino más bien de apetencia, sensaciones o motivación, ya que el receptor deja claro que «cualquiera de los equipos puede ser campeón de liga».