Riña en todo menos en el liderato

Puede pasar absolutamente de todo desde la cúspide hacia abajo. Los tres puntos de Ca'n Ventura sobre los empatados Ushuaïa Ibiza Voley y CV Teruel no son para nada suficientes como para asegurar la segunda plaza a los palmesanos, que además tienen que jugar contra los pitiusos el derbi balear dentro de dos jornadas, en su propia cancha, lo que puede darle una cierta ventaja. Al acecho, pero teniéndolo muy complicado, sigue Cajasol Juvasa, obligado a una remontada de 9 puntos sobre un recorrido de 12 que quedan en juego. Parece ya claro que los puestos segundo, tercero y cuarto serán cuestión de tres equipos, pero se hace impredecible el orden entre ellos. La fase regular se cerrará con un Teruel-Unicaja Almería que para los ahorradores no deberá significar mucho, pero sí que puede ser importante para el devenir posterior de la competición en los turolenses.

Esa tranquilidad a falta de cuatro jornadas de la que disfrutan los jugadores blanquiverdes se ha ganado a pulso, con un alto rendimiento mantenido a lo largo del paso de los fines de semana que ahora debe ser una buena piedra angular sobre la que construir la ilusión por levantar la duodécima Superliga. «La regularidad que estamos teniendo durante todo el año es importante de cara a los playoffs, para seguir cogiendo confianza». Borja Ruiz mira un segundo hacia atrás, pero sólo para coger perspectiva. «Creo que estamos en una buena dinámica y así se está viendo demostrado, así que esperemos que no solo siga así sino que cada día vayamos a mejor». La ambición del central evidentemente es la máxima.

Visto lo visto, una eliminatoria a varios partidos debería beneficiar al equipo más regular de la competición, tanto como que ha adquirido una renta que nadie se esperaba al principio de campaña. «Desde luego que no, diez puntos sobre el segundo clasificado como es Ca'n Ventura Palma nadie se lo esperaba, ya que todos sabíamos el equipo que ha hecho y para qué lo ha hecho».

Situación real

El caso es que la situación actual es real y de ella se debe sacar provecho. «Ahora nos encontramos con un colchón de ventaja que está muy bien pero sobre todo que es muy importante para seguir trabajando y mejorando». La carga física de cara a la lucha definitiva por la Superliga y la recuperación de los jugadores serán dos consecuencias positivas.

El central blanquiverde puede disfrutar de una vista de los demás desde arriba del todo, sin decantarse por un rival en la semifinal. «Por abajo está apretado, luchan por el playoff mientras nosotros tenemos la suerte de ir primeros con diferencia de puntos. A priori, Teruel o Ibiza dan igual, ya que al final gana uno, gana el mejor, y si queremos ganar la Superliga tendremos que ganar al que se ponga. Ya sea Ushuaïa Ibiza, ya sea Ca'n Ventura Palma, ya sea CV Teruel o si es Cajasol Juvasa, da igual, no tengo preferencia». La confianza es clave, como se aprecia, pero nunca en exceso. «Sabemos lo que queremos, sabemos que es muy complicado, lucharemos por la Superliga como lo hacemos todos los años, estamos suficientemente preparados y con ganas de alzarnos con este título», comentaba.

Gran victoria

Digno de mención especial es el triunfo del pasado fin de semana en la cancha de CV Mediterráneo, que quedó prácticamente sentenciado para el descenso a falta de lo que pueda suceder entre Vecindario y Cáceres. En todo caso, los puestos en la tabla clasificatoria no son indicativos de una mayor o menor sencillez del adversario. «Ha sido una gran victoria ante un rival que ya lo conocemos, que en su casa, aunque vaya penúltimo, se hace fuerte, un pabellón muy difícil de jugar, hace frío y allí ellos te complican; defendieron muchísimos balones, pero al final hicimos nuestro gran partido, sabíamos lo que teníamos que hacer para no dejarnos ningún punto en el Pabellón Pablo Herrera y así se hizo». Se llega a los 51 puntos en lo que va de temporada.

Parte del mérito de la victoria, la número 17 sobre 18 partidos disputados, estuvo situada en que «era una semana difícil después de la derrota en la Copa del Rey», pero tanto Borja Ruiz, como sus compañeros, han pasado página al respecto de aquel suceso de Leganés. «Se ha entrenado bien dejando a un lado eso, ya pasó; ahora hay que centrarse en los partidos que tenemos de Superliga, seguir consiguiendo victorias y prepararse para los playoffs, que serán muy duros». En su caso particular aportó 8 puntos de los que seis llegaron por bloqueos, lo que le hace estar contento, pero recordando del mismo modo que «la actuación individual pasa por todo el equipo. Somos un gran equipo en bloqueo y defensa, se está demostrando todo el año; es importante tocar muchos balones para atrás defender mucho mejor».

La sentencia de la primera plaza, una vez asegurada al menos la segunda, puede llegar este fin de semana en el Pabellón Moisés Ruiz en un partido especial, que se jugará a las ocho de la tarde. «Vuelta a jugar en casa, ya tocaba tras un mes fuera jugando en campos contrarios, así que lo que toca delante de nuestra afición es seguir demostrando el equipo que somos, a seguir mejorando y la ayuda de nuestra gente será cada vez más». El rival es un viejo conocido, nada fácil. «Ya conocemos a Vecindario, un equipo que pelea mucho, que juega mucho con su opuesto que es un gran jugador, y que vendrá a intentar sacar algo. Así que nosotros vamos a tener que hacer un partido muy serio si queremos ganar, pero estamos cada día preparándonos para eso».