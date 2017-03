Unicaja quiere volver a las 'andadas'

Volver a las ‘andadas’ y ganar para acercarse a los playoffs por el título como primer cabeza de serie es el objetivo que persigue para esta tarde, desde las cinco y media, Unicaja Almería. Lo hace en el Pabellón Pablo Herrera de Castellón, donde se enfrenta a un CV Mediterráneo que no debe ser enemigo para los blanquiverdes, a tenor de la clasificación que ocupan en la tabla de la máxima categoría del voleibol español. Pero sí que es cierto que el partido de esta tarde llega rodeado de incertidumbre. Lo primero por el número de efectivos, ya que hasta tres jugadores han trabajado con problemas durante esta semana. Así, el colocador Miguel Ángel de Amo tiene problemas de espalda, el opuesto Alemão con una rodilla y el receptor Israel Rodríguez con un hombro. Los tres tienen recambios, pero siempre se generan dudas. Lo segundo es sólo una, pero sistemáticamente Unicaja Almería ha flaqueado después de disputar la Copa del Rey. Claro que en esta ocasión sólo ha disputado un partido y el cansancio será como si hubiese jugado un partido de fase regular. Sin embargo, lo que no se sabe es la incidencia mental de la derrota. Pero ya el año pasado sufrió en Cabezón de la Sal frente a Textil Sandanderina que ganó el primer set y metió en problemas a los blanquiverdes.

Hoy es seguro que con poco se puede ganar en Castellón. Pero el partido llega después de la derrota de la pasada semana en Copa del Rey, que es la escenificación de lo sucedido a una plantilla con pocos más recursos que los que aportan los que están en el campo como titulares ahora mismo y que llegarán con la duda instalada para afrontar un envite dispar, pero rodeado de dudas por ver qué capacidad de reacción tienen los jugadores de Piero Molducci cuando ‘vienen las curvas’ y la competición entra en su fase más decisiva.

Ganar sí o sí

Lo cierto es que Unicaja Almería tiene que ganar sí o sí, sobre todo porque es un equipo superior, como lo demuestran los 16 triunfos en 17 partidos, frente a un CV Mediterráneo Castellón que ha perdido quince con el mismo número de encuentros celebrados y cuyas dos victorias han sido frente al ‘peor’ equipo de la competición, el Electrocash Cáceres, la pasada jornada, y frente a Textil Santanderina, en noviembre de 2016, esta con más calado por lo que se refiere al equipo cántabro que lucha por jugar el playoff por el título. Sí es cierto que el cuadro mediterráneo se ha reforzado con la llegada del venezolano Andy Rojas, un veterano receptor que llegó a jugar en Unicaja Almería y posteriormente en CV Teruel y que es quien se echa el equipo a la espalda, apoyado en el opuesto Miguel Mateo.

A unas jornadas del premio se sitúa Unicaja Almería, que aún se puede permitir el lujo de perder dos partidos de los cinco que quedan para asegurarse el primer puesto en los playoffs por el título y, aunque eso no da nada, sí que permite jugar el último partido de la o las series por disputar para no acabar la temporada en blanco, que tal y como están las cosas podría darse, tras haber perdido los dos primeros títulos en disputa, el de la Supercopa en Teruel, frente al equipo turolense, y el de Copa del Rey, en Leganés, frente a Ca’n Ventura Palma, dos de los posibles rivales en el camino hacia el título. No en vano, ahora mismo, CV Teruel es cuarto y un posible rival en semifinales y el cuadro palmesano el otro aspirante, aunque tendrá que superar en semifinales a Ushuaïa Ibiza, pero en teoría tiene potencial como para llegar a su primera final de Superliga en la primera intentona.

Recambios

Está claro que los problemas que arrastran algunos jugadores en el conjunto blanquiverde dejan al descubierto a una plantilla inferior a la que el año pasado consiguió el triplete, conquistando Supercopa, Copa del Rey y Superliga. De hecho, si el brasileño Alemão no consigue estar en disposición de jugar, que sería posible también tratando de recuperarlo para lo que hay en el horizonte, sería Moisés Cézar el que ocupe esa posición, como ya pasó en el partido de Superliga frente a Ca’n Ventura Palma, en la segunda jornada del campeonato, pero su ubicación en esa posición desnuda la parcela de centrales, con sólo Borja Ruiz y Manu Parres para esas dos posiciones, con sólo el recambio que supone su sustitución por el líbero.

Otro problema, como queda dicho, es dejar la construcción en manos del jovencísimo Javi Alemán, caso de que no esté Miguel Ángel de Amo, uno de los hombres clave en los títulos de la pasada temporada y clave igualmente con los mejores partidos realizados a largo de esta temporada. Sin Israel Rodríguez, Piero Molducci está obligado a jugar con los dos ‘veteranos’ del equipo, en recepción, Mario Ferrera y Juanmi González, con la aportación puntual de Arabisen Rodríguez.

Estos partidos son los preparados para que los jueguen los que menos acostumbrados están a jugar por lo que viene después y tal vez sea una obligación contar con ellos por si su concurso fuese necesario con posterioridad y entonces no habrá tiempo para lograr ese rodaje tan necesario en esa fase y pedirle el nivel competitivo del que carecen al día de hoy.