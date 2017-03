A olvidar el tropiezo copero

No es de poner excusas o de buscar la expresión políticamente correcta, sino más bien de expresar sin tapujos lo que piensa o siente. Piero Molducci, técnico de Unicaja Almería, no está viendo una buena semana a grandes rasgos pero, sobre todo, en lo que más le interesa, que es la calidad de los entrenamientos. Ahí es donde tiene que volver a incidir el italiano, que reconoce que es duro volver a mentalizarse para la Superliga cuando las cosas no han salido bien en la Copa del Rey, siendo esa una parte importante del trabajo de estos días, complicados por las dolencias físicas de varios de sus jugadores. «Hay dos o tres jugadores lesionados que se entrenan poco ahora; De Amo con la espalda, con lo que ya jugó la Copa, Alemão con la rodilla e Israel con un problema de mucho tiempo», lamentó Molducci. Secuelas que van más allá de lo anímico tras el contundente 3-0 recibido en semifinales de Copa ante Palma.

Todo ello hay que afrontarlo del mejor modo posible, porque la obligación aprieta y existe un primer objetivo claro. Un reto que, ahora más que nunca, se marca el vestuario ahorrador. «Hay que acabar la fase regular de la liga en la primera posición, aunque no será fácil porque tenemos Teruel fuera, Sevilla fuera, en casa partidos difíciles con Soria y con Vecindario y, todo esto, sin olvidar a Mediterráneo la próxima jornada, también a domicilio». Sobre su rival de este sábado desde las 17.30 horas en el pabellón Pablo Herrera, Piero Molducci realizó un análisis de realidad. «Mejor empezar con él que con otro equipo, pero siempre hay que mirar bien al adversario porque Mediterráneo no tiene presión, no tiene nada que perder y nosotros tenemos la primera plaza, y es importante llegar primero al final».

Necesidad de triunfos

Lo de la preferencia por retornar a la Superliga frente al equipo castellonense es debido, sobre todo, a su puesto en la clasificación, ya que los castellonenses no tienen nada en juego. La necesidad, por tanto, es para Unicaja Almería. Aún así, entiende el técnico que no hay mala plantilla analizando sus filas. «Están jugando siempre con la misma formación y no es un equipo malo, es penúltimo pero no malo, porque tiene un opuesto regular, dos cuatros bastante buenos, uno de ellos que ha jugado aquí, Andy Rojas, en un tiempo pasado, por lo que yo no lo he entrenado. Sobre todo, tiene un equipo regular; no es fuerte, pero tampoco es malo y hay que jugar, como todos los partidos». Se le ganó en la primera vuelta y también en la pretemporada, siendo el inicio de Unicaja Almería en la preparación de este curso allá por el día 1 de octubre del pasado año.

«No jugamos un buen partido y, pese a ello, sólo perdimos por 28-30 y 26-28. Es la nota positiva»

En aquel momento, los jóvenes jugaron todos los minutos ante la ausencia de los cuatro internacionales. En la jornada séptima, cuando se les venció en el Moisés Ruiz por 3-0, igualmente fue baja Israel Rodríguez, como ahora. El entrenador italiano sabe que tiene que manejar sus piezas, sean cuales sean. «No tengo una plantilla larga para decir que pueden jugar todos, porque tenemos un cambio, Arabisen, que puede jugar por Mario o por Juanmi, y un central. Además, contamos con un segundo colocador, que siempre puede jugar, y un segundo líbero, no tenemos segundo opuesto ni muchos jugadores. Estamos entrenamos siempre en torno a la decena de jugadores, y eso no es una cosa fácil», explicó.

Vuelta a la realidad

Tampoco fue sencilla la vuelta a la rutina después de caer en semifinales, pese a que la planificación establece normalidad. De hecho, la enorme carga mental y física que se realizó en la previa del torneo ahora podría pasar factura, aunque no es algo que preocupe, en absoluto, a Piero Molducci, que sabe cuáles son las claves para volver a la rutina de victorias que acostumbra a vivir el equipo andaluz. El técnico confía en lograr un triunfo que sirva para olvidar lo antes posible este tropiezo que pocos esperaban en el torneo del KO aunque, eso sí, Palma continúa demostrando que va a ser un rival muy a tener en cuenta esta temporada, tal y como ya hizo cuando ambos equipos se enfrentaron en ese apasionante duelo de la Superliga hace unas semanas.

«Cuando terminas la Copa del Rey el sábado sigue una semana normal, pero eso sí, con la cabeza un poco más rara por todo lo vivido, pero es lo que puede pasar en el deporte, se puede ganar o se puede perder, y debemos estar preparado para ello. Somos conscientes de que no jugamos un buen partido y de que tuvimos porcentajes en ataque bastante bajos tratándose de nuestro equipo pero, pese a ello, únicamente perdimos por 28-30 y 26-28. Esa es la nota positiva y con lo que tenemos que quedarnos, porque si lo hubiésemos tenido un poco mejor se podría haber ganado, y es en lo que insisto a los jugadores», explicó un Piero Molducci que sabe que todos juntos son imparables.

Es por ello que toca afinar para que la sinfonía final, la de los playoffs por el título más importante, suene a la perfección y se pueda levantar la duodécima a final de temporada. Sería un final perfecto para un curso que, de momento, no está resultando como los ahorradores esperaban, pero que todavía se puede enmendar con un trofeo que Unicaja ya se ha acostumbrado a pelear hasta el final. Lo mejor todavía está por llegar para los aficionados ahorradores, que confían plenamente en sus jugadores.