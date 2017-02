Todavía creen en la salvación

El Ikersa Urci Almería volvió a experimentar este pasado fin de semana la triste sensación de ver cómo se le escapaban en los últimos segundos los dos puntos ante un rival muy superior técnicamente, pero que sucumbe durante buena parte del choque ante las almerienses. El conjunto que dirige José Luis Herrera disfrutaba de una ventaja de dos goles a escasos minutos del final frente al BM Bolaños, tercer clasificado. Sin embargo, un 0-3 en esos últimos instantes volvió a dejar a las andaluzas con la miel en los labios y muy tocadas en lo anímico. Ya a miércoles, el Ikersa Urci Almería sólo quiere pasar página y centrarse en el próximo partido, que será en Granada.

Una de las jugadoras más importantes del equipo es Marta Álamo, portera, que suele ser bastante clara a la hora de analizar la actualidad de las suyas. La almeriense dedicó un tiempo a hablar de ese choque ante el BM Bolaños que terminó 24-25 y que mantiene a las urcitanas a cuatro puntos de la zona de permanencia. «Fue un partido loco, porque en la primera parte se nos escaparon, poniéndose a tres goles, pero en la segunda mitad atacamos bien, defendimos mejor y pudimos ponernos por delante en los últimos minutos. Parecía que el partido se resolvería a nuestro favor pero, desgraciadamente, se nos volvieron a escapar y terminamos perdiendo de un tanto», explicó con resignación la joven jugadora.

Acostumbradas

Al no ser la primera vez que al Ikersa Urci Almería se le escapa el partido en el último suspiro, el vestuario está más acostumbrado. No por ello el impacto es menor. «Nos ha pasado en varios partidos. Son equipos muy superiores a nosotras a los que no sólo plantamos cara, sino a los que estamos a punto de ganar, lo cual dice mucho de nuestra entrega. Cuando nos ocurre algo así, no nos queda otra que pasar página y seguir adelante. Cada vez quedan menos jornadas y no se nos pueden seguir escapando puntos. Obviamente, nos duele caer derrotadas de esta manera, pero sólo pensamos ya en el próximo encuentro, que tenemos que ganar por obligación», aseguró Marta Álamo.

De hecho, el equipo ya sólo piensa en esta próxima jornada, intentando dejar atrás el duro varapalo sufrido en Viator, donde las urcitanas recibieron al Bolaños dentro de ese convenio que el club mantiene con la Diputación y que está llevando el balonmano por toda la provincia. Marta Álamo afirmó que «el vestuario está tocado, lógicamente, porque soñábamos con ganar el partido pero, desgraciadamente, nos hemos acostumbrado a esto y levantaremos la cabeza pronto porque no nos queda otra que pensar en ese encuentro de esta jornada ante el Universidad de Granada, que es muy importante para nosotras».

Este sábado, una final

El Ikersa Urci Almería está ya preparando uno de los encuentros más trascendentales de la temporada, el que le enfrentará, este sábado, al Universidad de Granada, cuarto por la cola. Con cinco puntos en su casillero, las de José Luis Herrera tienen que ganar si no quieren ver cómo la permanencia, ahora a cuatro, se pone casi imposible. Eso sí, las urcitanas tienen una baza a su favor: ese partido aplazado que las debe enfrentar al Vícar Goya cuando, quizás, las del Poniente no tengan nada en juego.

Marta Álamo expresó que «somos conscientes de que este sábado tenemos una final, ya que jugamos ante un rival que está a nuestro nivel. Incluso, yo diría que ahora mismo estamos nosotras un escalón por encima, por lo que es nuestra oportunidad de conseguir el triunfo. Aún así, sabemos que ganar en Granada siempre ha sido difícil, pero también lo era hacerlo en Murcia y pudimos volver con una victoria hace dos semanas. Esa es la línea que debemos seguir para traernos algo positivo de Granada».

Eso sí, la portera no esconde la difícil realidad que actualmente envuelve al Ikersa Urci Almería. Ello no es motivo para ser pesimista. «La permanencia está complicada, y eso es algo de lo que somos conscientes. No obstante, nosotras nunca hemos bajado los brazos. Creo que todavía se puede conseguir este reto. Nos marcamos el objetivo de ganar dos o tres partidos en casa y vencer también este fin de semana, que sería fundamental para poder seguir enganchadas a esta lucha», admitió la jugadora almeriense.

El choque ante el Universidad de Granada será a las 17.30 horas. El Ikersa Urci Almería está demostrando esta temporada que, pese a su situación en liga, es capaz de plantarle cara a cualquier equipo de la categoría. Uno de los últimos trenes por la permanencia pasa por la ciudad nazarí, y las urcitanas son conscientes de que deben dejar su mejor imagen para llevarse los puntos y seguir luchando.