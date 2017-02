Orgulloso de los blanquiverdes

Ayer se cumplieron dos días desde la eliminación copera de Unicaja Almería en las semifinales de la Copa del Rey, celebrada en Leganés, y apenas una horas después de la disputa de una gran final de alto nivel, el campeón que cede su corona se expresó en términos de máxima deportividad hacia el torneo y hacia los adversarios. Correspondió a Ramón Sedeño, presidente del equipo blanquiverde, expresar la felicitación oficial del Club Voleibol Unicaja Almería a los protagonistas de un espectáculo de gran calado, tanto los que han actuado sobre la pista como fuera de ella. El mandatario verde comenzó por Ca’n Ventura. «En primer lugar, me gustaría felicitar, lógicamente, al campeón de la Copa del Rey, un equipo hecho por y para ganar títulos y que ha sido un digno vencedor del trofeo», reconoció.

Pero visto lo visto sobre la pista del Pabellón Europa de Leganés en la sesión vespertina del pasado domingo, Sedeño no podía dejar escapar la ocasión de extender el reconocimiento a quien la perdió. «Quiero expresar una felicitación muy muy –con vehemencia– especial al CV Teruel, porque hizo un magnífico partido en la final y se notó la experiencia de un club acostumbrado a ganar títulos ante la falta de experiencia que como club en la lucha de esos títulos tiene Ca’n Ventura». A juicio del presidente del conjunto ahorrador, se notó esa diferencia «pese a que el equipo palmesano tiene unos jugadores que sí son experimentados en esos derroteros, pero no como club». Se disfrutó de una gran final y eso es bueno para el voleibol, sin lugar a dudas.

La organización

Por último en cuanto al capítulo de felicitaciones, hay una obligada desde la entidad blanquiverde. «Me gustaría terminar dando la enhorabuena tanto a Felipe Pascual como al Club Voley Playa Madrid por la magnífica organización que han hecho primero de la Copa de la Reina y después de la Copa del Rey». Es más, entiende el presidente de los ahorradores que «han puesto el listón muy alto para los próximos organizadores de eventos deportivos de voleibol». El que no hubiera suerte para su equipo no significa que tengan que olvidarse los méritos de todos los que han demostrado capacidad, y en la línea habitual del Club Voleibol Unicaja Almería no se ha dudado en transmitir pública y oficialmente este reconocimiento.

En cuanto al rendimiento de su propia plantilla, solamente mostró un sentimiento. «Muy muy muy –reiterativo– orgulloso de tener los jugadores que tiene el Club Voleibol Almería». Sedeño no tiene duda de que «Unicaja Almería es un gran equipo que marca las diferencias, como viene demostrando en la fase regular», recordando que «lo mismo que la semifinal se decantó para Ca’n Ventura se pudo haber decantado para Unicaja Almería, puesto que en las dos primeras mangas hubo puntos de set para ambos conjuntos». Fue claro. «Esperemos que lo tengan más difícil en la Superliga». Y es que «un 28-30 y un 26-28 demuestran la igualdad, pese a las dificultades físicas de algunos jugadores». El remate del presidente es rotundo. «Plena confianza y orgullosísimos de ellos», expresó sin dudarlo.

Lo que queda

Está claro que el mensaje del presidente de la entidad almeriense debe fijarse en que «queda la Superliga, el título más importante de la temporada». La promesa de Sedeño es la de que se luchará al máximo por él. «Lo vamos a pelear y se lo vamos a llevar a los almerienses por el apoyo que permanentemente prestan a este club».

A esta lectura pausada de los acontecimientos desde el punto de vista ahorrador cabe añadirle la que más en caliente realizó Piero Molducci, que siguió una filosofía muy similar, fijándose sobre todo en sus propios errores. «Bien por el centro, bien la zona dos y mal por la zona cuatro. Palma jugó un buen partido, nosotros pudimos empatar 1-1, no pudimos ganar el primero por un error del árbitro clamoroso», explicaba el técnico que el año pasado dirigió a Unicaja Almería hacia el primer triplete de su historia que, desafortunadamente, no podrá repetir esta temporada, porque ya ha perdido las dos finales disputadas, las de la Supercopa de España, en diciembre frente a CVTeruel, y la de la Copa del Rey, el pasado fin de semana, frente al Ca’n Ventura.

Se refería el italiano a la falta de pie de ‘Alemão’ con un 27-27 en el marcador del primer set. «No se puede hacer nada, pitó una falta de saque que estaba fuera, la jueza de línea no pitó nada, pero él sí vio que era falta». En su análisis del segundo set lamentó no haberlo acabado cuando se pudo. «Hemos tenido cuatro balones para cerrarlo, pero, como todo el partido, no hemos tenido porcentaje de ataque bueno por la zona cuatro, esa es la clave del encuentro y sólo esa». Para la recta final, como es habitual en él, no se precipitaba. «Veremos qué pasa, tenemos a Israel Rodríguez lesionado y la cosa es que hemos jugado tres veces con Palma y ninguna hemos estado con toda la plantilla».

Ausencias

Haciendo memoria de los choques entre palmesanos y almerienses disputados esta temporada, «en el primero faltó el opuesto, en el segundo un cuatro y en el tercero otro cuatro». Faltan más partidos y todos serán disputados. No se extrañó del 0-3 final. «Puede pasar todo mirando el desarrollo, ya que si hubiéramos ganado el primer set o el segundo habría cambiado el partido. No hemos ganado y ya está». El trabajo de su equipo se ha reanudado con normalidad este de lunes y se trabaja el festivo», concluyó.

Ahora, el conjunto blanquiverde se mide, el próximo fin de semana, a CVMediterráneo en un partido donde es obligatorio rectificar y volver a tomarle el pulso a la fase regular de la Superliga, a la que le quedan cinco jornadas para empezar a afrontar los playoffs en los que sólo la victoria en el último partido permitirá recuperar la sonrisa.