Finalísima sólo apta para los valientes de URA

Se inició la cuenta atrás la pasada jornada sabiendo que no se puede fallar y lo primero fue vencer. De las cuatro jornadas restantes, dos son ante rivales que igualmente se juegan la vida en División de Honor B. La primera ante el reforzado Ingenieros Industriales en Las Rozas ya está aquí y la última será en casa frente al Atlético Portuense en un derbi andaluz que puede tener tintes dramáticos. En medio quedará recibir al potente CRC Pozuelo en su lucha por la primera plaza y también visitar al siempre complicado Extremadura CAR Cáceres. Además, también cabe añadir un par de fines de semana de descanso que extenderán la Liga hasta el primer fin de semana de abril.

Lo más importante a lo que aferrarse ahora es la capacidad de depender de sí mismo para lograr la permanencia, puesto que si se gana todo lo que queda no habrá ningún problema. Si se pincha, debe ser ante CRC, al que visita este fin de semana Portuense. El conjunto gaditano tiene dos rivales coincidentes con los unionistas, ya que además de los madrileños Cáceres también está en su recta final. En su caso, puede sentenciar el descenso matemático de Helvetia, de no haberse producido antes, en la penúltima jornada, antes de viajar al Emilio Campra. Por su parte, Ingenieros tendrá sus tres últimos partidos ante equipos de Madrid, lo que hace tener pocas esperanzas en que falle.

Frente al líder invicto

Eso sí, uno de ellos es frente al líder invicto Liceo Francés, que o bien puede decidir su primera plaza de manera matemática o bien no se podrá permitir el lujo de perder puntos en el previo a la visita del CRC. En todo caso, está claro que si se le gana este domingo desde las 12.00 horas en El Cantizal, con el arbitraje de Fernando Raposo, se le habrá alcanzado y adelantado en caso de punto bonus añadido. En la primera vuelta se le doblegó por 26-19, precisamente con un punto defensivo para los madrileños que se espera que no sea para nada decisivo en la cuenta definitiva de final de temporada. Es una de las cinco victorias que adornan el bagaje de Unión Rugby Almería.

Regresan los madrileños a su casa tras empatar con Atlético Portuense a 17 en la última jornada, un resultado positivo para URA en el sentido de eludir no solo el descenso directo sino también la posible promoción, ya que ambos quedan cinco puntos por delante. Ninguno de los dos se ha ido a más de un partido y el fin de semana puede ser propicio para los cruzados si se gana y si se cumplen los pronósticos en la visita de los de El Puerto de Santa María a Pozuelo. Será complicado, pero es la hora de los valientes. «El partido contra Industriales se presenta muy difícil e importante para nosotros, puesto que es un rival directo, y en caso de ganarles les alcanzaríamos en la clasificación», aseguraba.

Solución a los problemas

Con ello entiende Pablo Jiménez que se daría un gran paso. «Solucionaríamos algunos de nuestros problemas». La complicación será mayúscula por cómo es el rival. «Es un equipo como los madrileños, rocoso, que juega muy bien por delante, pero además que en esta segunda vuelta, después de tener malos resultados en la primera, se han reforzado con tres sudafricanos, un 8, un 9 y un 10, que han subido bastante su nivel». Después de ir por detrás de Unión Rugby Almería casi todo el curso, ahora están por delante. «Debido a esa subida han tenido mejores resultados y nos han adelantado en la clasificación, cosa que podemos remediar este fin de semana», indicaba el técnico almeriense.

Unión Rugby Almería llega fuerte, concienciado, pero con una ausencia sensible y podría ser que alguna más. «Nosotros nos presentamos al partido con la baja importante de Tom Armstrong -de regreso tras varios meses ante Arquitectura-, que se ha vuelto a lesionar, y con algunas dudas que esperemos que sí puedan estar el domingo». El preparador de los cruzados necesita a toda su tropa, «debido a que ya quedan muy pocas opciones». Si no se consiguiera el triunfo, no sería nada definitivo, como tampoco si sí se logra. «Tenemos algunas, una es ganar este partido, pero no muchas más, así que no podemos fallar». Se ha trabajado mucho y se espera lograr la recompensa adecuada.