El Vícar Goya quiere seguir con su fortaleza como local

El Vícar Goya afronta hoy un encuentro de vital importancia. Las almerienses, que recibieron un duro correctivo la pasada jornada en San Sebastián de los Reyes tras realizar uno de sus peores encuentros de la temporada, necesitan ganar si quieren seguir dependiendo de sí mismas a la hora de llegar a la fase de ascenso a División de Honor, un privilegio que no tendrían ya si sus rivales directos hubieran aprovechado su tropiezo ante el BMSanse, pero no lo hicieron.

El equipo de Agustín Collado recibe hoy, a partir de las 18 horas, al Jesmon BMLeganés en un choque que se disputará en el pabellón José Cano de la barriada vicaria de La Gangosa. Las madrileñas, en la zona tranquila de la clasificación, no tienen nada en juego en este encuentro, ya que la temporada no cambiará para ellas, con el descenso muy lejos y el ascenso convertido en un sueño imposible. Son las andaluzas, por tanto, las que tienen que conseguir imperiosamente el triunfo. Esta necesidad debe verse plasmada sobre la pista en el encuentro.

No puede contemplar nada que no sea ganar el Vícar Goya. Las almerienses siguen teniendo el dudoso privilegio que les da el no haber disputado aún su partido aplazado frente al Ikersa Urci Almería, por lo que están más vivas que nunca en la lucha por la fase de ascenso pese a que son cuatro los puntos que las separan del segundo puesto. Eso sí, con un partido más tanto el BM Bolaños como el Lanzarote Puerto del Carmen, principales adversarios en esta lucha.

Rival complicado

No se fían las almerienses, pese a la tranquilidad que tiene en la tabla, del Lesmon BMLeganés, un equipo rocoso y que se caracteriza por la elevada potencia de la mayoría de sus jugadoras. Será, por tanto, un partido complicado, tal y como lo prevén en el vestuario.

Patricia Conejero, jugadora del Vícar Goya, recalcó que «somos conscientes de que en esta categoría no te puedes fiar de ningún rival, tal y como hemos visto en otras ocasiones esta temporada, con resultados sorprendentes. Tendremos que salir muy concentradas desde el inicio para marcar el ritmo de juego y que los puntos se queden en casa, que es el objetivo».

El vestuario almeriense quiere olvidar cuanto antes la abultada derrota por 32-22 cosechada en SanSebastián de los Reyes. «Fue un partido muy malo por nuestra parte y hemos trabajado muy duro durante la semana porque necesitamos una victoria que nos haga pasar página y poder seguir luchando por estar en las posiciones de arriba», recalcó la jugadora.

Será un encuentro duro en el que las almerienses necesitarán el mayor apoyo posible de una afición que siempre ha estado de lado esta temporada. El reto del ascenso es complicado, aunque desde el vestuario del Vícar Goya siempre insisten en que el objetivo era la permanencia. Esta ausencia de presión tiene que jugar a favor de un equipo que ha demostrado ser capaz de hacer muy buen balonmano este curso, deleitando a sus seguidores con grandes encuentros ante rivales de entidad que, pese a todo, no han sido capaces de superar a las almerienses.

El encuentro puede marcar un antes y un después esta temporada. Para que eso no suceda, las vicarias deben ganar, y es que sólo así podrán seguir adelante en la complicada pelea por conseguir llegar a la fase de ascenso.