Unicaja Almería se 'ausenta' de la Copa del Rey

Unicaja Almería perdió la final anticipada de la Copa del Rey y no podrá revalidar el título en la final que disputará hoy su rival, un Ca'n Ventura que supo manejarse en situaciones contrarias, cosa que no hizo el equipo almeriense. El conjunto de Piero Molducci dejó escapar bolas de sets en los dos primeros parciales y acusar, en el tercero, el 'palo' que supuso la derrota en esos dos juegos para no tener capacidad de reacción. Así, el 'aspirante' casi que se paseó, por más que los blanquiverdes lo siguieron intentando. Sin embargo, con una recepción que no permitió jugar fácil, la derrota estaba cantada.

0 Unicaja Almería Mario Ferrera (2), Manu Parres (8), Alemão (11), Juanmi González (7), Borja Ruiz (2) y Miguel Ángel de Amo (1) -sexteto inicial-. También jugaron Toni Llabrés (líbero), Moisés Cézar (3) y Arabisen Rodríguez (0).

3 Ca'n Ventura Palma Fran Ruiz (7), Alberto Pedra (2), Andrés Villena (12), Guilherme Hage (9), Jorge Fernández (12) y Víctor Viciana (5) -sexteto inicial-. También jugaron Alejandro Fernández (líbero) y Renzo Cairus (0). parciales 28-30, en 32 minutos; 26-28, en 33 minutos, y 18-25, en 25 minutos. árbitros David Fernández, de Barcelona, y Alexis Fuentes, de Las Palmas de Gran Canaria. incidencias Primera semifinal de la Copa del Rey, celebrada en el Pabellón Europa de Leganés.

Será la primera vez, desde la temporada 2011/12 que cayó en semifinales, en la que los almerienses no están presentes en una final de la Copa del Rey, que domina con diez victorias, la competición entre los vivos, ya que el Real Madrid suma doce, entre las cinco Copas del Generalísimo y las siete Copas del Rey.

Unicaja Almería, con esta derrota, se queda sin dos de los tres títulos que conquistó la pasada temporada, con lo que se queda sólo con la opción de la Superliga Masculina, en la que va líder de la fase regular, a la que le quedan cinco jornadas por disputarse, tras la conclusión hoy de la cuadragésimo segunda edición de la Copa del Rey.

Los pequeños detalles

No tuvo un buen inicio Unicaja Almería, que se encontró con un Guilherme Hage fortísimo, que encadenó tres puntos casi seguidos que metieron en serios problemas a los de Piero Molducci, con algo de error en ataque (2-6). El conjunto palmesano basaba su mejor rendimiento en la anotación por punta, con poca participación de los centrales. El primer ataque de Pedra se fue fuera para acercar el tanteador (6-7).

Entre el saque de Fran Ruiz y el poco acierto de Unicaja Almería por punta, porque la recepción no daba lugar para jugar rápido a las puntas o por el centro, el marcador se atascó para los almerienses, que llegaron al tiempo técnico en clara desventaja (8-12), tras un ataque bloqueado a Juanmi González. Además Viciana comenzaba a sacar fruto a sus centrales, con puntos de Pedra y Jorge Fernández, a los que se unía, de nuevo, Guilherme Hage.

Comenzaba a jugar con mejor recepción el equipo almeriense. Parres, con un primer tiempo y un bloqueo, apretó el tanteo (13-15) ante un equipo insular que trataba de no conceder errores con el saque, lo que permitía a los almerienses jugar con cierta ventaja en ataque y Miguel Ángel de Amo buscando a sus centrales (16-17). La lectura de Jorge Fernández dio alas a los palmesanos, que se fueron con tres de diferencia (17-20).

La aparición de Alemão por punta permitió a Unicaja Almería acortar diferencias de nuevo y con el saque de Borja Ruiz y un mal ataque de Andrés Villena los almerienses empataron el partido (22-22), que no supieron gestionar. Dos ataques de Fran Ruiz obligaron a Piero Molducci a pedir un tiempo muerto para tratar de arreglar la situación (22-24). Unicaja, con Juanmi González, en una 'pipe', una red de Pedra y un ataque de Alemão pasó los nervios a Ca'n Ventura y obligó a Dreyer a pedir tiempo muerto (25-24). Pero en un partido así, Unicaja no ató los pequeños detalles y el cuadro insular volvió a gozar de bola de set (25-26). Mientras Ca'n Ventura buscaba el ataque por punta, Unicaja lo hacía con Parres y dos ataques por el centro para poner el 27-27. Los detalles, sin embargo, jugaron en contra de Unicaja. Alemão pisó al sacar y Juanmi González remató fuera para poner el 28-30.

El manejo de los tiempos

Estuvo mejor Unicaja Almería en el inicio de la segunda manga, en la que cerró bien en bloqueo, ante un Ca'n Ventura al que le costó pasar a los blanquiverdes en tareas defensivas, para colocarse con ventaja de dos puntos (6-4). Sin embargo, problemas para manejar el saque del equipo insular devolvieron la igualdad al marcador (7-7), aunque de una manera momentánea porque Unicaja Almería creó dificultades con el saque de Miguel Ángel de Amo. Villena falló dos ataques consecutivos y Marcos Dreyer pidió tiempo muerto con 10-7 para los blanquiverdes.

Mejoró Ca'n Ventura en construcción y lectura para defender bien y no sólo recortar las diferencias sino para incluso darle la vuelta al marcador antes de llegar al tiempo técnico. Entre los ataques de Hage y Jorge Fernández y los errores de Unicaja, el cuadro insular se fue en el marcador (11-14), con un bloqueo de Jorge Fernández, al ataque de Alemão, y un ataque a la red de Mario Ferrera, gracias también al saque de Alberto Pedra.

Aunque el saque de Alemão creó problemas para acortar diferencias, la mayor solidez en ataque y defensa de Ca'n Ventura fue quitando opciones de triunfo a Unicaja Almería. Dos bloqueos de Jorge Fernández pusieron el tanteo en 14-18. La entrada de Moisés Cézar dio vida a los blanquiverdes con dos bloqueos del brasileño, pero Unicaja no tuvo continuidad y los tres de diferencia volvieron al marcador (17-20).

Contracorriente se manejó mejor Unicaja Almería, basados en el trabajo de Toni Llabrés y en los dos ataques de Parres y un error de Pedra (22-21), que obligaron al técnico balear a pedir un tiempo muerto. Parres y Alemão dieron ventaja de dos y bola de set, pero apareció Villena para poner el 24-24 y obligar a Molducci a pedir tiempo muerto del set. El duelo de opuestos mantuvo el equilibrio, pero fue un bloqueo de Jorge Fernández sobre Juanmi González el que cerró el set.

Fuera del partido

Las sensaciones no eran buenas. A Unicaja Almería le costaba sumar puntos, sólo lo hacía de salida Manu Parres, con un primer tiempo, mientras a Ca'n Ventura le empezaba a salir todo bien, para ponerse con una amplia ventaja en el marcador (2-7). Mientras, Unicaja Almería andaba tocado, casi 'grogui'. Molducci introdujo a Arabisen Rodríguez por un Juanmi desacertado.

Los de Piero Molducci no tenían capacidad de reacción. Con 4-10, tras un saque directo de Víctor Viciana, el italiano paró el partido ante la incapacidad de construir. La recepción no llegaba y el ataque por punta, como único recurso, era con bola separada y buena lectura por parte del conjunto balear, que no sufría con el saque y permitía al colocador almeriense de Ca'n Ventura distribuir de forma variada el ataque. Con 6-12 se llegaba al tiempo técnico.

Insistió el equipo almeriense, pero mostrándose incapaz de recortar distancias que dieran opciones de soñar con, cuando menos, meterse en el partido, en gran medida por la actuación de un exahorrador como Andrés Villena, sin olvidar del mismo modo el trabajo de Víctor Viciana, no sólo con su construcción, sino también con el saque (14-21).

Aunque hubo conato de reacción almeriense, el mejor trabajo defensivo de Ca'n Ventura, con la actuación de Andrés Villena sobre todo, fue dando fortaleza a sus intenciones, firmadas con un punto de Guilherme Hage que puso el último punto (18-25).