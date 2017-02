Piero Molducci enchufa a Unicaja Almería

La semana es de todos, de jugadores, técnicos y afición. Es misión compartida lo de levantar la undécima Copa del Rey, algo que se ha cultivado durante los días previos al viaje al Pabellón Europa de Leganés, donde se juega el sábado la semifinal frente al ganador de la eliminatoria de cuartos entre Can'Ventura y Río Duero de Soria. Todos los jugadores de Unicaja Almería han tenido turno de palabra y las valoraciones finales corresponden tanto a entrenador como a capitán, ambos ratificando las buenas vibraciones generalizadas en el seno de la plantilla. «El equipo llega bastante bien, estamos entrenando bien esta semana, como normalmente lo hacemos, no mirando a la Copa sino mirando al partido». No es nuevo lo de transmitir normalidad absoluta por parte de Piero Molducci. «No me preocupo nunca».

El italiano es extremadamente sincero y no esconde que tiene muy claro lo que sucederá en el cuarto de final previo que otorgará rival. «Estamos entrando esta semana para jugar contra Palma, si pasa Soria mejor, pero estamos entrenando para jugar contra Palma, porque este año son cuatro equipos buenos, el año pasado menos, este año es más difícil». Sea como sea, sus cuentas se hacen muy rápido. »Hay que ganar dos partidos, si los ganas, ganas la Copa y si ganas uno no ganas nada, así funciona esta competición; Palma debe ganar tres y Teruel también, nosotros e Ibiza dos». La inspiración también cuenta. «Si juegas todos los días no tienes tiempo de preparar el partido como normalmente se hace».

Todo es precipitado, «es la cosa buena y mala también que tiene la Copa», pero su pensamiento sobre el jugar varios partidos seguidos es el mismo de siempre. «Más cansado que Unicaja sí estará nuestro rival, pero en el voley y en baloncesto se juega todos los días y el problema no es físico, sino mental». También lo ha dicho en otras ocasiones eso de que «si tienes lesión jugar dos consecutivos es más difícil, pero en el voley, en los Juegos Olímpicos y el Campeonato del Mundo se juega todos los días, no es como el fútbol, que descansa tres días entre uno y otro». En este deporte, «normalmente un partido desde el punto de vista físico es menos que un entrenamiento, porque tienes descanso, hay tiempo muerto…».