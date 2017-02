A la Copa con la normalidad de la Liga

El trabajo es compartido, todos empujan en la misma dirección y todos son claves para el objetivo de 'jugar finales'. Tanto los más habituales como los que menos minutos disputan en los partidos forman un bloque compacto que quiere levantar la undécima. La que hacía diez la vivió en primera persona un Mario Ferrera que tiñe de 'normal' la semana. «Al final todo se vive más o menos igual, con menos intensidad que estas semanas, que han sido duras de carga, y no hay que pensar mucho en presiones ni nada, entrenar normal». Si algo funciona, no hay que hacer cambios. «Como estamos jugando es como vamos a jugar la Copa del Rey». Para el sevillano la dinámica que se lleva es la buena.

En ese sentido, se viajará a Leganés con el pensamiento de que se va a disputar una jornada más de la Superliga, pero en la que hay que ganar seis sets. «Se tiene que pensar así, luego que sea o no. ojalá que sí, que sea como estamos jugando en estos partidos de liga, demostrando que solo hemos perdido un partido, y por 3-2, sacar nuestra regularidad». En su rendimiento se ve un nivel muy alto, pero no lo piensa. «Lo que quiero es que el equipo esté al máximo posible y que ganemos, ya está; nunca pienso en ser el mejor y no sería bueno porque te presionas a ti mismo». Pero los números cantan y el de Los Palacios está 'on fire'. «Estos partidos que he tenido como titular cada vez me he sentido mejor en el campo».

Búsqueda constante

Esa sí es una búsqueda constante, «estar con ganas y con fuerzas», y dar su mejor versión. «Espero llegar al máximo, como el equipo, a la Copa del Rey». Por ahora lo que ha firmado es su récord de saques directos, «en España seguro y en Grecia puede que alguno más». Hizo cinco ante Ibiza, una buena puerta de entrada para Leganés. «Contento con ese momento, que creo que fue bonito, en un partido que fue difícil de ganar y viene bien para la Copa hacerlo así, con esa presión y con la remontada de muchos puntos abajo; viene bien para las cabezas, para la semifinal y la hipotética final». Siempre ha valorado mucho a la afición y por ella se luchará. «Lo vamos a dar todo para traernos la Copa».

Igual de experimentado es Manu Parres, otro protagonista del triplete que no se pone nada nervioso por la cercanía del segundo título en juego, tras no poder ganar el primero, el de la Supercopa, en Teruel. «Ya tenemos directamente la cabeza puesta en Leganés desde que acabó el partido del sábado y la semana va a ser normal, trabajo físico, pista y en breve detalles tácticos sobre nuestro rival posible, así día a día hasta que llegue el momento de viajar». Define su estado actual como «tranquilo y concentrado», y repasa su actuación de 9 puntos en un solo set en Ibiza. «Es difícil entrar desde el banquillo y hacerlo bien, y el otro día se dio, entré concentrado, sabiendo que era complicado remontar el set pero convencido de mejorar un poco lo que estábamos haciendo, que era fallar mucho».

Es un profesional que lo que intenta siempre es «hacerlo lo mejor posible y ayudar al grupo». Lo vivido en la isla, ya en el aspecto general, tiene una lectura positiva. «Es un toque de confianza para nosotros y es algo que nos puede ayudar». Pero en todo caso «la gente está con ganas, con confianza», y el ilicitano cree en el bloque verde, «concentrado para hacer un buen papel en la Copa». Sin decantarse por posible rival, recuerda que el cuarto de final «es un partido en el que puede pasar cualquier cosa y darse la sorpresa» pese a la condición de favorito del cuadro palmesano. «No se sabe quién será y lo que tenemos que hacer es trabajar concentrados independientemente de quien sea, centrarnos en nuestro trabajo».

Para Parres también la afición jugará. «Ellos son la pieza indispensable pese a que muchas veces a lo mejor no se dan cuenta, pero en la grada nos animan bastante y nos vamos a dejar la piel para poder estar en la final». Arabisen Rodríguez sigue esa línea cuando desea «que haya mucha afición almeriense en el pabellón», y le hace una petición. «Que vayan con todo, que nosotros vamos a ir con todo». Será su tercera experiencia en la fase final de la Copa. «En ambas pasamos el corte de cuartos para jugar semifinales, pero nunca llegamos a la final, así que espero que esta vez sí lo haga». No hace predicción de rival. «Este fin de semana Palma ganó a Soria en liga bastante cómodo, pero una Copa es una Copa».

Primer título

El receptor canario insiste en que «no se sabe lo que puede pasar, es muy difícil, es distinto campo para los dos equipos, distinta afición, distinto entorno y distinta motivación». La suya está clara. «Muy ilusionado por intentar conseguir mi primer título después de estas últimas semanas poner la máquina a punto para ir a Madrid y darlo todo». El de Ibiza, «un equipo muy completo», es «un partido antes de la Copa del Rey que te mete en competición, con el que estás ya a un buen nivel para el siguiente fin de semana entrar en la Copa». Ha tomado medida. «Hemos estado viendo el pabellón, que es amplio, grande y bonito, y esperemos que se llene como se llenó en la final de la Copa de la Reina».

Por último, se alegra de la victoria canaria en el KO femenino a través del Fígaro Peluqueros Haris tinerfeño. «Eso de la rivalidad entre Gran Canaria y Tenerife es en el fútbol, pero en el voleibol es la isla vecina, la isla hermana». Predijo el triunfo de las chicas de su archipiélago. «Yo lo dije, que ya había ganado la Supercopa y que tenía las papeletas para ganar la Copa de la Reina, porque tienen muy buen equipo, con una central que jugó en Olímpico hace un par de temporadas y que es muy buena, que destaca por su actitud, el ánimo, y por cómo levanta al equipo -la brasileña Flavia Dias de Lima». Sus anteriores veces en Vecindario ACE Gran Canaria le hacen conocedor de lo que aguarda este fin de semana.

Sin embargo, será la primera vez para Alexander Szot 'Alemão', y de ganarse sería igualmente su primer título. Por ello, el opuesto va sin fisuras a por la Copa del Rey. «Ahora tenemos que tener una máxima concentración y saber que toda la semana es muy importante, porque vamos a buscar un título que es mucho más difícil que la Supercopa, porque no es un solo partido, sino dos partidazos en un solo fin de semana que van a exigir mucho tanto en la parte física como en la mental». Eso último es determinante. «Importante que sepamos lidiar con la emoción, con la importancia de la semifinal, porque decide si tendremos un próximo partido, se tiene que ganar para llegar a final y trabajamos para ello».

El opuesto brasileño de Unicaja Almería quiere que además sea un toque de atención para lo que continuará. «Vamos a demostrar que estamos listos también para los play off, siempre listos para los títulos». Por ello, en su ámbito individual sabe que llega su momento. «Es una prueba, no hay que esconderse, tenemos material de todos y ellos también de nosotros, nos conocemos, así que hay que demostrar fuerza, capacidad y coraje y si vengo aquí como extranjero y tengo responsabilidad, ahora no se puede fallar». La afición no se le olvida al atacante. «Para los que viajen, que nos den energía positiva, y seguro que va a haber mucha gente animando para hacer de nosotros los mejores, y los que no, que nos acompañen por Internet porque notaremos las vibraciones para traernos la Copa».