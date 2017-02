El Ikersa Urci gana en Murcia y sueña con la salvación

El Ikersa Urci Almería cosechó este fin de semana la primera victoria de la temporada lejos del Moisés Ruiz. Las almerienses, casi desahuciadas en la clasificación, afrontaban el encuentro con la imperiosa necesidad de conseguir los dos puntos ante un rival directo como el UCAM Murcia, equipo que marca la zona de la salvación. El triunfo local habría significado dejar la permanencia casi imposible para las urcitanas. Era el último tren de la División de Honor Plata. El Ikersa no lo dejó escapar y volvió con un botín tan preciado como necesario para la moral del vestuario.

El partido comenzó con alternativas para ambos equipos, pero con el UCAM Murcia llevando la iniciativa. Las locales tenían una estrategia clara: intentar asestar a su rival los primeros golpes del choque para intentar que las de José Luis Herrera, tocadas anímicamente por su mala situación en la tabla, bajaran los brazos cuanto antes. No fue una estrategia eficaz. Tal y como viene siendo habitual esta temporada, las urcitanas no le perdieron la cara al encuentro en ningún momento, igualando el marcador cada vez que las murcianas se ponían por delante. En el minuto 21, al fin, consiguieron darle la vuelta al partido. Ese 13-14 justo antes del descanso fue clave, ya que las andaluzas no volverían a verse por debajo.

El dominio del Ikersa Urci Almería se prolongó durante toda la segunda media hora de partido, aunque de menos a más. El UCAM Murcia, sorprendido por el buen hacer de las visitantes, intentó mantener el ritmo igualando el marcador en más de una ocasión, pero las urcitanas ya habían puesto la directa con una Sara Hernández desatada que terminó con 12 goles. La joven almeriense volvió a ser el timón de su equipo, que era quien llevaba el peso del choque.

No obstante, a falta de una docena de minutos, el luminoso marcaba un 23-23. Parecía que, una vez más, el tramo final del partido condenaría al Ikersa. No fue así. Un espectacular parcial de 2-8 en ese tiempo hizo que el encuentro finalizase 25-31 y con las urcitanas estallando de alegría al conseguir un triunfo importantísimo que las deja a cuatro puntos de las murcianas y con un partido menos que ellas. O lo que es lo mismo, más vivas que nunca en la lucha por una permanencia que sigue muy complicada, pero que todavía es posible.