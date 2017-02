Inicio de la cuenta atrás

No hay otra cosa que no sea rugby desde el mismo inicio del día hasta bien entrada la tarde. Es el momento, un 'ahora o nunca' que Unión Rugby Almería ha trasladado no solo a su vigorosa masa social sino al resto de la ciudad y de la provincia. El primer equipo se la juega ante el más laureado de los clubes españoles de todos los tiempos y además la paciencia se ha puesto de nuevo en números rojos en relación al respeto que se recibe. No va a faltar nadie y de la cita se saldrá más fuerte porque supondrá una ampliación de simpatizantes del potente Proyecto. «Queremos llenar el estadio», dice Pablo Jiménez, el técnico.

La propuesta va en serio y se hace necesaria, contando con el respaldo de su plantilla a la hora de la movilización general. Así, muchos de los jugadores que protagonizarán la lucha por la permanencia han mandado mensajes tanto a la afición como a la sociedad. Antonio Manchón, el capitán, iniciaba la tanda. «¿Qué quieres para los más pequeños, qué quieres para tu ciudad? ¿Quieres educación, quieres valores, quieres deporte, quieres respeto, quieres solidaridad, colaboración? Todo esto te lo da el rugby. Si quieres todo ello solamente necesitamos que nos des un poco de tu tiempo. Te invitamos el domingo a que nos apoyes. Gracias».

El único internacional con España que ha dado Almería, José Manuel Rubí, quería animar «a que este domingo os paséis por el Emilio Campra para acompañarnos a jugar la final que tenemos contra Arquitectura, es a las 12.30, es a una buena hora, y os animo a todos los almerienses a que os acerquéis a apoyarnos». Otro peso específico en el plantel, Luis Vergel, se sumó al llamamiento. «Nos jugamos algo más que un partido de rugby, nos jugamos seguir creciendo, seguir ilusionando a chicos y grandes, nos sobran motivos, nos faltas vos».

Arquitectura

No sólo es importante, sino que es un choque complicado. «Es un partido muy difícil, contra Arquitectura, que es un histórico, el equipo que tiene más títulos en España en sus mejores momentos y hemos llegado a una situación en la que nos vemos obligados a ganarlo». Se puede hacer, se ha trabajado para ello y, de hecho, fue la primera barrera histórica que se rompió. «El año pasado conseguimos ganarles en Madrid y estamos viendo en los entrenamientos que el equipo está bien, lo cual nos hace confiar en que podemos hacerlo, pero somos conscientes de la dificultad». Las claves no varían. «Tenemos que hacer un buen partido, concentrados, sin cometer demasiados errores».

Pablo Jiménez recordó que en la liga particular de URA «hay tres equipos y desde luego que Arquitectura no es uno de ellos». Lo definió como «muy rocoso y que basa casi todo su juego en las estáticas, en el maul a partir de touch y la melé». Es lo que toca desactivar. «El año pasado fuimos capaces de anular eso en su campo y por eso les ganamos, en Almería no fuimos capaces y perdimos y este año en Madrid fuimos muy mermados y no nos sirve de referencia porque nos faltaban jugadores muy importantes».