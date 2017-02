Aperitivo con sabor a plato fuerte

Unicaja Almería y Ushuaïa Ibiza tienen cosas en común. Ambos afrontan esta jornada como la previa a una emocionante e ilusionante edición de la Copa del Rey, que se celebrará en Madrid y que podría dar con ambos luchando por ocupar lo más alto del cajón en la jornada final, que se celebrará el próximo 26 de febrero. Los dos consiguieron en la primera vuelta acceder al torneo copero por la 'puerta grande' y, como cabezas de serie, afrontan el partido de despedida de la fase regular, a la que aún le quedarán cinco jornadas más por disputar cuando se acaben las 'fiestas' del torneo copero. Hoy, sin embargo, hay mucho en juego. Unicaja Almería pone menos, pero también tiene cosas que jugarse porque una victoria no cerraría definitivamente su condición de primer cabeza de serie, pero sí serviría para resolver una 'ecuación' que habla de derrotas blanquiverdes ante los dos que se presumen estarán en semifinales del título de Superliga y de Copa como aspirantes al triunfo.

Unicaja Almería, no hay que olvidarlo, ha perdido sus dos únicos partidos ante rivales de esa categoría, uno en la Supercopa en Teruel y otro en la Superliga en cancha de Ca'n Ventura Palma. Si hoy perdiera en Ibiza, conservando todavía ventaja para ser el mejor equipo de la Superliga en la fase regular, alimentaría la incapacidad para ganar en canchas difíciles, en las que estaría en juego el título de campeón liguero, uno de los dos en los que compiten los blanquiverdes y con las ganas de conquistar ambos entorchados.

Las ausencias

No es menos cierto que el equipo de Piero Molducci se ha visto perjudicado por la ausencia de jugadores importantes, el último y que no acaba de entonarse es Israel Rodríguez, que tiene en el punto de mira la Copa del Rey para volver, si no al 100%, sí con capacidad de aportar lo que un jugador de su categoría debe para un equipo que aspira a ganar títulos. Bien es cierto que Unicaja Almería tiene a favor el rendimiento de jugadores como Miguel Ángel de Amo -con él es todo más fácil- o los Juanmi González o Mario Ferrera, sin olvidar que últimamente aparece dando 'guerra' un Moisés Cézar que estuvo 'atascado' en el comienzo de temporada. Su lucimiento en las últimas fechas supone una gran alegría para el conjunto blanquiverde, por esa capacidad que el brasileño tiene para aportar en el trabajo defensivo. El año pasado fue el mejor bloqueador de la competición y esta temporada empieza a dar señales de esa capacidad que tienen jugadores como él, que si no aparecen se les espera en los momentos claves, tal y como sucede ahora. El año pasado, por ejemplo, fue clave en la final de la Copa del Rey ante Teruel, aportando un gran trabajo en la red que vuelve a aparecer en estas últimas jornadas de la competición.

Cézar es el complemento perfecto para cuando funciona el saque, que es algo que sucede casi siempre. Lo fue en el partido de hace dos semanas, celebrado frente al FC Barcelona, en un encuentro que puede haber quien lo considere menor, pero que sólo hay que ver lo que le pasó a Ca'n Ventura Palma frente a los blaugrana para conceder a estos el valor que tiene una victoria o un tropiezo. Los palmesanos lamentan, por ese resbalón, que tendrán que jugar un partido más en la Copa por aquella derrota en Can Carbonell, en la undécima jornada.

La semana que inicia el largo viaje continuo, con las paradas en Ibiza, Leganés y Castellón, ha sido de provecho para Unicaja, dado el nivel de los entrenamientos que se han realizado. La mala noticia es la baja de Israel Rodríguez, resentido de un hombro desde el choque en Palma, pero se tira de fondo de armario para suplirle. Además, Molducci recogió el lunes en Torremolinos el premio a Mejor Entrenador de Andalucía 2016, lo que le recargó aún más mentalmente, muy agradecido a esta tierra que ha elegido para vivir.

Entrenamientos de nivel

Siempre se ha dicho que se juega como se entrena. En este sentido, no cabe duda que la cita de hoy será importante de cara al futuro y a ese torneo a disputar la semana que viene en el Pabellón Europa de Leganés, en el que los blanquiverdes buscan su undécimo entorchado de estas características. Antes deberá superar a un equipo que confirma el trabajo que viene de largo. Los pitiusos ya jugaron una final de Copa frente a Unicaja en Guadalajara, en febrero de 2014, y han estado en los playoffs por el título en las últimas campañas.

Ahora ha dado el salto con una plantilla en la que están los exahorradores Raúl Muñoz, Héctor Salerno, Ignacio Sánchez o Pablo Dus, sin olvidar lo que aportan otros como Nicolás Ronchi, Arthur Borges, Héctor Solanas o los centrales Jean Pascal Dieidhiou, Edson Valencia o Elvis de Oliveira. Ha mejorado con la llegada de Marcelo de Stefano y sus aspiraciones de título están fundamentadas.

Pero los ahorradores saben que si logran la victoria dejan prácticamente cerrada la primera plaza de la fase regular, pues después quedarán cinco jornadas y su renta es de siete puntos respecto al segundo, el equipo palmesano. Justo su, a priori, gran rival de esta temporada fue el que selló, ganando en Dos Hermanas, el pasaporte para play off de Unicaja, ya que la distancia de los de Piero Molducci con el quinto, el Cajasol Juvasa, es de 20 puntos con sólo 18 en juego. El técnico italiano asegura que el duelo «no sirve para la Copa, sino que es un partido de la Liga que hay que jugar». Eso sí, reconoce que «si se gana a Ibiza se tendrá la cabeza mejor para la próxima semana que perdiendo, eso seguro».

Molducci se fija en su propia escuadra para advertir de que llega «bastante bien, con la ausencia de Israel Rodríguez por el hombro, pero pese a ello habiendo entrenado muy bien durante la semana». Piero admira a Ibiza, al que califica como «un buen equipo que juega muy bien». Es importante para él que conoce a sus integrantes, «he entrenado a varios de ellos», recuerda, para concluir con que «en su casa rinde mejor».