Javier Alemán sigue creciendo a base de minutos en los encuentros

De todo aprende, en todos se fija. No deja pasar jamás la ocasión de formarse para la vida y para la pista. Javier Alemán es un estudiantes aplicado tanto en la Universidad de Almería como en Unicaja. Toma apuntes permanentemente, y lo mejor es que se los estudia y los pone en práctica. El colocador tiene al lado este año a Miguel Ángel de Amo, pero hace poco compartió equipo con Ignacio Sánchez. Del segundo parte una lectura cercana, de Almería, formado de verde a la sombra de jugadores consagrados y siendo ahora importante en un equipo que lucha por todo. «Es un referente claro, no sólo como jugador sino como persona. Debe estar contento con la temporada que está haciendo, triunfando, y me alegro por él», recalcó el jugador.

El pasado verano ambos coincidieron con el equipo de la Universidad de Almería en el Campeonato de España. «Es una persona de la que se puede aprender mucho tanto fuera como dentro», subrayó. De ahí eso de que a Javi Alemán no se le escapa la ocasión de sumar conocimientos, empezando a conjugar verbos en primera persona gracias a los minutos que empieza a acumular y a la confianza que en él esta depositando un Piero Molducci que cada vez ve más formados a sus jugadores más jóvenes.

Entrando en juego

Disputó los últimos puntos del partido ante Cáceres, y los aprovechó y disfrutó a partes iguales. «Estoy muy contento con la oportunidad que nos ha dado Piero, y ya no solo hay que darle las gracias a él, sino al equipo, que es el que a base de intensidad hace que podamos jugar estos partidos más fáciles, consiguiendo que se encamine como es debido y podamos los más jóvenes disputar minutos», reconoció.

Se da una doble circunstancia especial. La primera, «que es importante acumular dos semanas seguidas jugando, cuando no se está acostumbrado a hacerlo, porque siempre es una inyección de motivación para seguir trabajando». La segunda, los tres jóvenes a la vez que coincidieron en pista. «Compartimos las tareas, entrenamos a diario en el mismo campo y nos entendemos a la perfección. En Barcelona se dio esta situación en unos pocos puntos y en este último choque sí que pudimos jugar un poco más todos y estábamos en nuestra salsa, completamente confiados, ya que nos entendemos a la perfección y hay mucha complicidad», aseguró Alemán. En el plano individual, el almeriense terminó satisfecho. «Me sentí seguro, salí con ganas de disfrutar, eso siempre. Lo que juguemos hay que disfrutarlo», recalcó.

Javier Alemán se define a si mismo como «el típico jugador que viene de la cantera y que, durante muchos años, ha mamado la Copa del Rey a través del streaming y viendo a los jugadores que quieres alcanzar. Ahora me toca a mí estar ahí, sobre todo disfrutarla y tengo muchas ganas de poder ganar el título, luchado hasta el final, y repito que el grupo lo merece y trabaja para ello».

La piña de jugadores muestra su fortaleza en la protección a los jóvenes. «Los veteranos se alegran enormemente de que Piero nos dé minutos, sobre todo porque ellos entienden la importancia que tiene que, primero, el esfuerzo se vea recompensando y, segundo, que así sigamos entrenando duro».

De este modo, según Javier Alemán, «los jóvenes tenemos que demostrar esa ambición para que el nivel sea suficiente en los entrenos, algo que sirve de cara a los encuentros importantes». No sólo eso, sino que todos los componentes del vestuario buscan el beneficio de los chicos. «Veteranos como Mario, como Moi, como Io, están ahí apoyando siempre, incluso en el partido, para irse en el marcador y darnos minutos a nosotros para que podamos seguir mejorando», recalcó Alemán.

Eso se buscó en el último choque, pero el rival fue duro. «Al final, es lo que estamos diciendo durante toda la liga, que este año la competición está siendo mucho más reñida y se pudo ver claramente que el equipo colista se enfrentó al líder de tú a tú los dos primeros sets, defendiendo, sin muchos errores, y fue difícil», subrayó el almeriense.