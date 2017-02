El aliento de los 'veteranos', un tesoro

De puertas para adentro se está produciendo una evolución natural de los 'recién llegados', que ayudan de un modo notorio a que el nivel de los más habituales sea el mejor en cada momento. Seguramente será por ello, además de la gran calidad humana de los jugadores, que los titulares dan claros signos de alegría cuando a los más jóvenes se les reclama para participar en un partido. «Lo notamos y lo agradecemos, porque el equipo es una pasada tanto fuera del campo como dentro del mismo y ellos son los primeros en vincularse con los jóvenes, en que sigamos aprendiendo, en que cojamos confianza», aseguraba ayer el joven líbero almeriense.

Antonio Casimiro, 'Artés' en la camiseta -por un homenaje a su abuelo materno-, desvela una verdad muy visible para todo el que siga al equipo más laureado del voleibol español, un Unicaja Almería que le tuvo en la cantera hace unos y que lo repescó tras ser dos veces campeón de España juvenil con Mintonette y campeón de Europa universitario con la Universidad de Almería que dirigía Manolo Berenguel, el técnico que tuvo en las bases del conjunto blanquiverde.

Gozar de minutos

El joven líbero del conjunto almeriense, que vive su primera experiencia en la Superliga Masculina de Voleibol, considera que esto es «muy importante» para seguir el trabajo con más ilusión. «Cuando gozamos de estos minutos ellos -en referencia a los veteranos de la plantilla- son los primeros que se ponen contentos de que estemos dentro, de que lo hagamos muy bien, son los primeros en ayudarnos y lo notamos», aseguraba. No solamente es cuestión de Toni Llabrés, que es evidente que supone su reflejo en pista y en su futura carrera, sino de los demás que conforman el grupo que dirige Piero Molducci. «Toni, como siempre, me está dando consejos y son de agradecer». Ante Electrocash Cáceres, último partido con puntos para 'Artés', el balear se centró en una cosa. «El tema de la comunicación en el campo, que me falta mandar, y más si entras en frío».

También se vio a Juanmi González dirigirse a él sobre la cancha. «Me dijo que me concentrara al máximo». Lo que está claro es que disfrutó mucho lo que le tocó jugar. «Primero muy contento por el hecho de gozar de más minutos y me sentí muy cómodo y tranquilo, con muchas ganas de jugar y muy bien en el campo». Al principio se iba a producir una alternancia con Llabrés en defensa y recepción, pero al poco fue todo para él. «El primer punto me quedé en defensa, después en recepción y al siguiente para todo». El concepto a poner en práctica está muy claro, sea lo que sea lo que haya que afrontar. «Hay que aprovecharlo al máximo y eso hice». Casimiro arrojó unos grandes números.

Pasó algo que no es propio y que difícilmente volverá a suceder a lo largo de esta temporada, y es la coincidencia en pista de los tres jugadores más jóvenes de la plantilla -Javi Alemán, Arabisen Rodríguez y 'Artés'- a la vez. «Lo pasamos genial fuera del campo, pero cuando estamos dentro también lo sabemos disfrutar, además de que es una alegría estar los tres juntos, porque es verdad que será complicado que coincidamos en otros partidos los tres al mismo tiempo por eso del hecho de ser muy jóvenes, por la experiencia y todo eso». Como no, sienta bien y además para Antonio Casimiro «es una tranquilidad cuando miras a un lado y tienes a Javi y miras al otro y tienes a Arabisen». Entre los tres hay mucho apoyo y se han estrechado bastante sus lazos de unión.

Buen partido

Juzgando a sus compañeros, el líbero valora altamente lo hecho por el colocador y el receptor. «Jugaron muy bien, Javi hizo todas las salidas genial y Ara hizo varios puntos, así que estoy feliz por ellos». En cuanto a él mismo, «estaba muy cómodo en pista y eso se nota a la hora de hacer la tarea». El principal beneficiado de que se reciba bien es el colocador. «Es una facilidad para Javi, con el que estoy muy compenetrado, y más sabiendo que hay cosas en mi recepción que a lo mejor a otros colocadores les cuesta coger, como que la hago rápida, sin tanta parábola, y Javi está acostumbrado a eso y para mí es un alivio, porque sé que me conoce y que la va a manejar bien y a aprovecharla».

Estaba previsto que saltaran antes a la cancha, pero Cáceres dio mucha guerra. «Cuando llegaron y empezaron a jugar dijimos que era raro que fuera el último y que sólo hubiera ganado un partido; jugaron muy bien, a buen nivel, y de hecho algunos compañeros del rival me comentaron que les salió genial el partido». En parte, Casimiro tiene una explicación. «El hecho de jugar contra Unicaja en el Moisés Ruiz hace que vengan con una motivación extra y que como que la presión la debemos tener nosotros; eso les pasó a ellos». Cerrado ese capítulo, llegan ya las curvas. «Vienen momentos complicados de la temporada, de inmediato jugar en casa de Ushuaïa Ibiza y la Copa del Rey en Leganés». Para todo se estará preparado.

Hay confianza en Casimiro y los jóvenes. «Yo creo que Piero confía en nosotros y nosotros le tenemos que devolver la confianza en la pista, esa que nos intentamos ganar día a día, pero que sabemos que tiene que llevar un proceso, con más minutos ante equipos más flojos entre comillas, pero entrenando para estar listos en situaciones más complicadas». No desea para nada ninguna bajada de nivel ni lesión en los titulares. «Dios no lo quiera y no se va a producir por la calidad que tienen, así que mejor que todo siga como va, que juguemos como sabemos y así llegarán los títulos». Tiene «muchísimas ganas de que llegue la Copa del Rey, que es totalmente distinto a lo que se está acostumbrado en el fin de semana», concluía.