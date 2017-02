Un triunfo por inercia

Quien sólo se fije en el resultado y no repare en las estadísticas o 'bucee' en lo que el partido dio de sí pensará que Unicaja Almería tuvo un partido cómodo frente al colista de la categoría, un Electrocash Cáceres que salió de madrugada ayer para jugar por la tarde y que dio guerra los blanquiverdes. Lo hizo cuando actuó desarmado de obligación y hasta consiguió igualar en los tramos finales de los sets.

Lo que suele suceder es que a estos equipos les tiembla la mano cuando la opción de victoria está al alcance. Es lo que se llama el miedo a ganar. Cuando ocurre por dos veces, la tercera ya no es oportunidad. Y no la tuvo. Otra vez, con un gran partido de Miguel Ángel de Amo, el equipo blanquiverde volvió a hacer lo que le vino en gana para anotarse una victoria que permite a los almerienses aumentar la ventaja en tres puntos más sobre Ushuaïa Ibiza, que perdió con CV Teruel, a la espera de qué haga hoy Ca'n Ventura con Fundación Cajasol Juvasa.

Ventaja con fallo

Aunque de salida, los cacereños manejaron el marcador, gozando de un par de puntos de ventaja, la aparición de los centrales de Unicaja Almería permitió darle la vuelta al marcador para revertir la situación y colocarse con ventaja, con acciones de Borja Ruiz y Moisés Cézar, este con un bloqueo y un primer tiempo (8-6).

El partido estaba siendo lo que querían los de Piero Molducci, en los que empezó a aparecer Mario Ferrera para poner a los almerienses con ventaja de cuatro puntos, antes de llegar al tiempo técnico. Sin embargo, Fran Fernández, con un ataque por punta y un saque directo dejó las cosas en dos puntos (10-8). Fue momentánea la reacción del conjunto extremeño, porque Unicaja Almería llevó el mando con la aparición de los hombres de punta, Juanmi González y Alemão, para irse al tiempo técnico con un 12-9.

Moisés Cézar 'aparece' de nuevo para completar otro partidazo en bloqueo y casi sin error en ataque

Electrocash, de todas formas, actuó con valentía, desprovisto del miedo que supone jugar con el cartel de 'nada que perder'. Metió presión con su saque, pero fue haciendo la goma. Con Juanmi González al saque, el equipo almeriense amplió la ventaja a los cinco puntos, tras un punto de Borja Ruiz y un error del cacereño Chelu.

A partir de ahí, todo lo que pasó llevó la firma de los jugadores de Unicaja Almería, tanto para anotar los puntos propios como los de Electrocash Cáceres, para ver el 20-14, con un punto de Mario Ferrera. Unicaja Almería hacía también la 'goma' porque el rival, con Fran Fernández como protagonista, se colocaba a un punto, tras un error de Unicaja Almería (20-19). Ahí, a los cacereños les entró el miedo a ganar y los errores terminaron dando el triunfo, firmado por el central murciano Borja Ruiz.

Sin presión

Electrocash Cáceres siguió jugando sin presión, lo que le permitió mantener la distancia con Unicaja Almería que aprovechaba su mejor rendimiento con el saque y mandaba como consecuencia de los errores que, en ese fundamento, cometía el conjunto extremeño. Sin embargo, de nuevo apareció el atacante de punta Fran Fernández para meter a los suyos, como consecuencia también de la aportación de Acedo al saque, en el partido e incluso inquietar a un Unicaja Almería impreciso en ataque (6-9). Un error de Alemão hizo que Electrocash Cáceres llegara mandando al tiempo técnico.

De salida, Unicaja Almería trabajó mejor en defensa, con un buen trabajo en ataque por punta, y el bloqueo. Con uno de Io de Amo los blanquiverdes mandaban de dos (15-13). Como en la primera manga, Fran Fernández apareció de nuevo para hacer soñar a los suyos. Un ataque de Rubbo y dos de Fran permitieron el 16-16.

Entrados en esa fase del set en la que se definen las diferencias entre los equipos de arriba y los de abajo, Unicaja Almería abordó ese tramo con más solidez. La colocación de Io de Amo permitió jugar con ventaja. Entre Alemão, con dos puntos de ataque, Juanmi González y Moisés Cézar, con un bloqueo y un primer tiempo, definieron el duelo (21-17), cuatro puntos que se mantuvieron por el trabajo en la red del central brasileño. En ese momento, Cáceres paró el partido y tuvo que hacerlo con el 23-19 porque se le escapaba el set y puede que el partido. Un saque fuera de Montero decidió la manga.

Definición rápida

La tercera manga la definió Unicaja Almería desde el principio con dos saques directos de Mario Ferrera y 'mil opciones' de penaltis aprovechados por los jugadores almerienses, que pronto abrieron el marcador a su favor, ante un rival que n ofrecía las mismas prestaciones y que empezaba a conceder mucho error (6-2).

Su técnico, Raúl Rocha, no tuvo más remedio que parar el partido con el marcador señalando 8-3, como consecuencia de otro par de errores, uno de ellos en ataque, que daba más vida si cabe a los almerienses, que apretaban con su saque para quebrar el rendimiento del conjunto cacereño, incapaz de aguantar el ritmo. Mario Ferrera, en ataque, y una falta de Acedo, situaron la ventaja en seis puntos (10-4). Con Io de Amo haciendo de las suyas y una 'pipe' de Juanmi González, que no había salido antes, puso el marcador en un claro 12-5, al llegar al tiempo técnico.

Unicaja Almería mantenía la solidez de sus buenos momentos. Su contundencia en ataque impidió que los cacereños volvieran a disfrutar y eso que, con la claridad con la que dominaban los blanquiverdes en el marcador había permitido ver en cancha a Casimiro Artés, Javi Alemán y Arabisen Rodríguez. Pronto se vio en el marcador el 18-9, en fase en la que el equipo exhibía el mismo juego. Un primer tiempo de Moisés Cézar, tras buena recepción de Casimiro, acercó a los ahorradores a la victoria, que llegó en la cuarta bola de set tras un ataque de Alemão.