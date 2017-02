Es la hora de hacer méritos

No va a haber revolución en el sexteto inicial que ponga en liza Piero Molducci para el partido que Unicaja Almería disputa esta tarde frente al último clasificado, el Electrocash Cáceres. No es el estilo del técnico italiano. Lo que pasa por la cabeza del que tal vez sea el entrenador más talentoso de los que han pasado por el equipo blanquiverde es no dar opciones a su rival, jamás, por mucho que llegue como farolillo rojo de la clasificación. Para ello dispone de un arsenal muy variado, eso sí, y tiene plena confianza en su 'fondo de armario'. No ha hecho demasiados cambios a lo largo de las 15 jornadas anteriores, si bien todos los jugadores han saltado en alguna ocasión a la cancha y todos entrenan a diario con un nivel muy alto. Es por ello que ha dejado caer que habrá algún rostro que no es habitual en la formación que comenzará el choque este sábado desde las 19.00 horas, puede que incluso sean dos los 'nuevos'.

Hablaba en la presentación del encuentro sobre la «estructura del equipo», algo que no se puede romper jamás, por lo que las introducciones en el sexteto se producen de manera 'controlada' para que no haya ningún desequilibrio en la escuadra más regular de la Superliga. Eso sí, los integrantes del plantel ahorrador se ganan en cada entrenamiento la oportunidad de disputar minutos, esforzándose al máximo, dándolo todo, y el italiano lo ve y lo valora. Por eso la visita de este fin de semana es «importante» para Unicaja Almería. Electrocash Cáceres es medido con respeto, como todos los adversarios, y el líder lo recibirá concentrado en su juego, sea quien sea el que lo desarrolle en cancha.

Los nombres propios que florecen de primeras hablando en estos términos son los de los tres 'pollos' de la plantilla, el receptor Arabisen Rodríguez, el colocador Javier Alemán y el líbero Antonio Casimiro 'Artés'. Muy jóvenes los tres, su avance es notorio y podría tener su recompensa en esta jornada 16 en la que no se puede producir una bajada de nivel.

Ganar

Es fundamental para los blanquiverdes mantener la renta de 6 puntos antes de la visita a Ushuaïa Ibiza Voley la próxima semana, una especie de puerta de entrada a la Copa del Rey, que llegará acto seguido. De los otros nueve jugadores, Alemão y los internacionales Toni Llabrés, Miguel Ángel de Amo y Borja Ruiz son fijos, y hay rotaciones en el otro central y receptor. Por ejemplo, en Barcelona 'reapareció' el central brasileño Moisés Cézar para advertir de que ha vuelto, con cinco bloqueos y un 80% de acierto en ataque.

Por parte de Electrocash Cáceres Patrimonio de la Humanidad, llega tras perder en Es Viver pero haciéndole un set a Ushuaïa Ibiza, el que momentáneamente ponía el 2-1 después del arranque fuerte de los pitiusos con 2-0. No jugó, como tampoco lo hará en Almería, suponiendo una baja sensible, el opuesto colombiano Hugo Bravo. Son fijos en pista el colocador Acedo, los centrales Rubbo y Monteagudo, así como el receptor Fran Fernández, que puede ser el opuesto, como Chelu y Trujillo, el segundo colocador. Receptores son también Jesús Montero y Jorge Gómez, en principio líbero que deja ese puesto a Andrés Cano. También entra en las rotaciones de Raúl Rocha el central Roberto Ortiz. Complicado de analizar.

Racha negativa

El cuadro extremeño está inmerso en una racha negativa demasiado larga. No se ha estrenado en este 2017 y la hunde un poco más allá, puesto que no gana desde la jornada sexta, allá por noviembre del año pasado, con un 1-3 sobre el CV Mediterráneo, equipo diferente al de ahora. Eso sucedió justo después de encajar un 0-3 ante Unicaja Almería, en partido al que llegó sin haber hecho ningún set en cuatro jornadas. De todo lo dicho se extrae que eso quiere decir que solamente atesora un triunfo en lo que va de competición frente a 14 derrotas, con un punto más por el 2-3 que firmó frente a CV Melilla. Pero en muchos encuentros ha plantado batalla para hacerse al menos con una manga, incluso ante el 'todopoderoso' equipo balear del Ca'n Ventura Palma.

Vistos los datos, se puede caer en la tentación de una bajada de intensidad, pero eso no es admisible en Unicaja Almería. Después de este encuentro quedarán seis partidos más para el cierre de la fase regular de la Superliga Masculina, antesala de los playoffs por el título, dos de esos encuentros se llevarán a cabo en el Pabellón Moisés Ruiz almeriense para los blanquiverdes por cuatro enfrentamientos a disputar fuera, con tres salidas complicadas porque serán ante Ushuaïa Ibiza, Fundación Cajasol Juvasa y CV Teruel, mientras que la otra será la penúltima salía a cancha de un CV Mediterráneo que reacciona.

Es obligado vencer este sábado y es cierto que todo hace indicar que los jóvenes cogerán 'horas de vuelo'. Eso sí, Piero recordó que «cuando un joven sale al campo tiene que estar con los que habitualmente juegan». Se trata de encajar piezas nuevas en el puzzle de siempre y no hacer otro distinto poniendo en liza de una tacada al llamado 'equipo B'. Se exige el nivel de Barcelona, en el que al final todos jugaron.

En el lado emotivo, este encuentro tendrá el rojo como color sumado al verde en la grada. Arlequinado viste un club histórico de Almería como es el Pavía, a cuyos fundadores se rendirá un bonito homenaje sobre la pista del Moisés Ruiz, cuyas gradas a su vez estarán ocupadas por una amplia representación de la cantera paviense. Unicaja ha preparado unas camisetas personalizadas para los míticos 'Tito Pedro', 'Fino' y 'Jarropo', los dos primeros presentes para sentir el cariño del mejor equipo de la historia del voleibol español. En cuanto al tercero, fallecido hace varios años, tendrá su protagonismo con el recuerdo que la ciudad le debe tanto a él como a todos aquellos que han dado todo por los demás.

El choque, que despedirá al equipo durante un mes, Copa del Rey de por medio incluida, será dirigido por la pareja onubense Antonio Correa y Daniel Rodríguez, y podrá seguir vía streaming en la web de la RFEVB.