Unicaja Almería se 'viste' de rojiverde

Las porterías eran los árboles y en la mítica Plaza de Pavía se jugaba al fútbol con los medios que se podía, que no eran muchos. Era el latido de un barrio que seis décadas después sigue batiente. Ello no escapa al Club Voleibol Unicaja Almería ni a su presidente, un Ramón Sedeño que hace de la ahorradora una entidad agradecida. «Dentro del mundo del deporte hay carencias, como el olvido de la historia y de las personas que lo han hecho grande o lo han hecho subsistir». Es por ello que el club que preside ha tomado la iniciativa «de sacar a la luz pública, de desempolvar, a personas que anónima y altruistamente han hecho muchísimo para que el nivel del deporte en Almería sea tan alto».

En ese sentido, recordó que «hará dos semanas se reconoció la aportación de una mujer anónima que lleva toda la vida dedicada a tratar de ayudar a los jóvenes a través del deporte, no solo del voleibol, sacrificando su tiempo libre». Se trató de María Chacón. De cara a este fin de semana se seguirá por ese camino por una razón muy sencilla. «Estamos orgullosos de nuestra tierra, como venimos pregonando a los cuatro vientos desde siempre por toda España y por gran parte de Europa, pero lo que más nos gusta de Almería es su gente, los almerienses, y es que nuestra tierra está hecha con el esfuerzo de personas que se han dejado la vida en los demás, en construir una sociedad mejor».

Club mítico

En el ámbito del deporte, Unicaja Almería se ha fijado en la trayectoria de un club mítico. «Nos descubrimos ante los 62 años de historia de trabajo ininterrumpido con la cantera de los que puede presumir la Unión Deportiva Pavía, un sueño que surgió de una barbería del barrio más antiguo de la ciudad». Como es normal, la historia la protagonizan personas. «Una tarde del año 1955 llegó a ella Jarropo cargado de mucha ilusión y de un saco de ropa de fútbol vieja y el Tito Pedro hizo caso a su propuesta. Iban a montar un equipo de fútbol con su gente, la de sus calles, esas de sonido y olor a mar, las aledañas a la Plaza Pavía nada más y nada menos, epicentro de la vida castiza de aquella Almería».

No había dinero, ni lo buscaban con su gesto, sino que entregaron su tiempo de un modo altruista, todo por los niños, pero su gran mérito no fue ese. «Ha sido el de haberse mantenido con el paso de las décadas; el Club Voleibol Almería, que tiene la mitad de edad, lo sabe valorar a la perfección». Es por ello que para los verdes «supone un orgullo anunciar que el próximo partido en casa, mañana ante Electrocash Cáceres, servirá para rendir un más que merecido homenaje a los fundadores del club arlequinado; el ‘Tito Pedro’ y el ‘Fino’ estarán físicamente con nosotros en los prolegómenos del encuentro y por supuesto que no nos olvidaremos de ‘Jarropo’, que formará parte del acto a través de su recuerdo».

Ramón Sedeño precisó que su «fiel afición les rendirá tributo mientras que se les entrega una camiseta de Unicaja a cada uno de ellos». Son muchas cosas las que unen a ambos clubes, más allá del verde y rojo de sus colores. «Son más bien los valores que buscan una sociedad mejor, los que el deporte bien entendido aporta, y además, durante varias décadas nos ‘repartimos’ a los niños y las niñas entre el fútbol, el baloncesto, el balonmano y el voleibol. Escuchando todas esas palabras del mandatario blanquiverde estaba Antonio Hernández Hermosilla, un histórico del fútbol almeriense. «Gracias, Nono, en nombre del club más importante del voleibol español de todos los tiempos».

UD Pavía

Tomó la palabra el presidente arlequinado para devolver las gracias a Unicaja «tanto por su gesto hacia el Pavía como por la difusión de Almería fuera», y las anécdotas volaron. «Yo tenía seis años cuando el Pavía se creó y desde entonces, desde niño, tengo los colores metidos dentro; veía la ropa del arlequinada tendida al lado de mi casa». Nono conoció los orígenes de su club en primera persona y recuerda con mucho cariño a los fundadores. «El ‘Tito Pedro’ es un hombre con el que siempre tienes que estar riendo, muy cariñoso, el ‘Jarropo’ era muy trabajador y quería con locura al Pavía, y el ‘Fino’ igual». Que Unicaja, «un club tan importante, se acuerde de ellos, es maravilloso».

Las historias del carro de los helados de ‘Jarropo’ custodiado por el propio ‘Nono’ cuando el primero se ponía de portero entre dos árboles de la Plaza Pavía, o de las largas conversaciones en la peluquería del ‘Tito Pedro’, «en la que dentro estaba el club y en la que se aprendía de todo», fueron escuchadas con mucho interés por Piero Molducci. El italiano, amante confeso de la ciudad de Almería, antes había intervenido para zanjar el tema deportivo, porque al fin y al cabo de lo que se trata también es de una jornada más de la Superliga Masculina de Voleibol en la que se pliega la clasificación para que se encuentren primero y último.

Electrocash Cáceres

El citado reconocimiento llegará antes del partido que Unicaja Almería disputa frente a Electrocash Cáceres. El técnico italiano quiere sacarle el máximo provecho al encuentro y, entre lo que se puede hacer, está que entren los menos habituales, pero con matices. «Cuando juega el primero contra el último uno piensa que es un partido fácil y normalmente es así, pero el problema es que hay que mantener la concentración; puede jugar la gente joven y es importante para nosotros este partido por eso, pero no hay que empezar con todos los a la vez porque es básico que el equipo tenga una estructura, poner uno o dos pero no a todos, porque si no la estructura se va». Todo medido, «cuando un chaval del banquillo juega, debe tener en el campo a los que habitualmente juegan, porque si no la cabeza del equipo se pierde».

Una vez más se recordó que «el calendario ahora es más difícil porque se juega contra los rivales directos fuera, pero hay que jugar contra todos». Por ello es muy importante ganar este fin de semana y «mantener los seis puntos de ventaja». Además, se disputa el CV Teruel-Ushuaïa Ibiza Voley y después quedarán muchos duelos directos. «Queda Palma contra Ibiza, Teruel con Palma, nosotros con Teruel… la vuelta ha empezado ahora». Unicaja se siente fuerte para ello. «Estamos entrando bastante bien, con Israel incorporado tras dos semanas de baja». Se vio en Barcelona. «Sacamos muy bien, primera vez este año con más puntos que errores».

Por ahora no piensa en la próxima celebrado de la Copa del Rey,en Leganés. «Tenemos por delante dos semanas y hay que visitar a Ibiza». Respecto a Cáceres, reconoce Piero que «es muy difícil mantener la concentración, ya que incluso muchos equipos juegan peor aquí porque llegan y piensan que Unicaja va a ganar». Respecto a los cacereños, no se aventura a dar un pronóstico. «No sé cómo llega aquí, porque empezó bastante bien y después se ha perdido un poco». La clave, como siempre, el entrenamiento. «El entrenador mira al equipo todos los días y sabe cómo va, y es bueno que el equipo B apriete, como el año pasado pasaba con Villena de segundo opuesto con mucho nivel; había pelea cada sesión por las ganas de jugar».