Paracaídas marca Ferrera

En el segundo set del partido ante el FC Barcelona Mario Ferrera encadenó tres puntos seguidos a modo de muestrario de recursos, una pipe, un ataque por punta y un bloqueo. Minutos antes había firmado un saque directo también, ello dejando a un lado su enorme labor defensiva. Jugador completo, hizo para sí eso de la definición de 'receptor-atacante'. Suyos fueron 12 balones en retaguardia con un 75% de recepción positiva -67% perfecta- y atacó otros 7 con un 71% de efectividad. Pero el voleibol va un poco más allá de los números, y cuando Mario Ferrera está en la pista se sabe que se salta con paracaídas. Para ello trabaja duro a diario durante casi una década vistiendo la camiseta blanquiverde.

En esa línea no es de extrañar que el jugador de Los Palacios prefiera la lectura colectiva a la individual al referirse tanto a este último choque como al resto de los que lleva disputados esta temporada. En referencia al gran triunfo frente al cuadro culé, plasmar esa manifiesta superioridad se logró por respeto máximo al rival. «Fue un muy buen partido contra un Barcelona al que se temía un poco por los grandes partidos que había hecho contra algún grande, como Ca'n Ventura Palma, con esa victoria que fue tan sonada, así que fuimos con ese pensamiento y creo que supimos cómo jugar para que ellos no sacaran su buen nivel que estaban teniendo y que habíamos analizado». No hubo resquicios en el juego blanquiverde y llegó una victoria más en una salida complicada menos.

El equipo como meta

En el plano individual, lo dicho, actúa sin fijarse. «Uno intenta siempre mirar por el equipo, intento estar al máximo para ayudar a los compañeros, así que ese aspecto individual no lo miro mucho más», manifestaba el receptor blanquiverde». Por ello, y casando esta afirmación con la dada anteriormente, lo que vale de verdad para él es el resultado que supone la conquista de tres puntos más y salvaguardar las distancias con los perseguidores en la tabla de clasificación, que siguen a seis puntos de diferencia. «Es muy importante mantener esos seis 'puntillos' que nos dan una renta creo que amplia», analizaba. No son ni mucho menos fruto de la casualidad. «Nos los hemos currado con una primera vuelta muy buena para tener esa distancia con Ibiza y con Ca'n Ventura, así que sí que es importante seguir con ellos».

No se sabe lo que podrá suceder de ahora en adelante y por ello la trascendencia del colchón del que se disfruta en la clasificación. «Para un hipotético partido en el que podamos fallar o que el contrario juegue un partidazo perfecto, tenemos esa renta que creo que nos la hemos ganado a pulso en la primera vuelta y también en estos partidos de la segunda». En la cuenta atrás de la fase regular de la competición liguera quedan siete partidos de la fase regular, con un máximo de 21 puntos en juego, dos de ellos antes de la celebración de la Copa del Rey, que tendrá lugar el último fin de semana del presente mes en el Pabellón Europa de Leganés. Para empezar, habrá que recibir, el próximo sábado, a las siete de la tarde, a Electrocash Cáceres, que ocupa el último puesto de la clasificación con sólo una victoria. «Vendrá a darlo todo, ya que es un equipo que no está teniendo suerte este año y está jugando un poco regular, así que no tiene nada que perder y llegará aquí a tope a intentar dar la sorpresa».

La medicina

La clave para los extremeños será «ganar un set e intentar estar apretando en los finales de los siguientes» y ante esto Unicaja Almería aplicará su medicina. «Nosotros intentaremos ser fieles a nuestro juego, o sea, jugar como lo estamos haciendo hasta ahora, muy regular, lo que ha hecho que perdamos un solo partido en Palma por 3-2, algo que es muy grande». Hace así Mario Ferrera que nadie pierda la verdadera perspectiva de lo que se ha logrado hasta ahora, que es de mucho mérito, pero va a más el equipo con trabajo específico, como repetir el circuito físico esta semana. «Es una cosa bastante normal porque son semanas de carga máxima; esos martes que teníamos libres por la mañana se notan», consideraba

Es el momento, y no cabe otra. «El cansancio es buena señal de que el físico estará muy bien en dos o tres semanas, cuando se llegue a la Copa del Rey, y si es cierto que pensamos partido a partido cada semana, también lo es que siempre hay que pensar en la Copa ya para llegar a tope a esa meta». Hay satisfacción por el trabajo realizado hasta ahora y se espera una buena recompensa. «El equipo lo está haciendo bien, estamos muy mentalizados para el torneo del KO y para un futuro en los play offs y en la cabeza no cabe otra que llegar a las finales e intentar ganar un título, que es una de las cosas que Unicaja siempre pide; luego, que tengamos la suerte de ganarlo o no ya se verá».

El que ganará seguro será el amante del voleibol en particular y del deporte en general. «Va a estar muy bonita y hacía tiempo que no se veía que cuatro equipos pudieran optar al título». De su espalda está recuperado tras no haber curado bien antes y por eso está «a tope para la carga máxima que he dicho y que se está ya haciendo». Son dos medidas a tener en cuenta, la técnica y la física. «Estas semanas son de los partidos en los que tenemos que coger el buen nivel. Físicamente estamos al 60 o 70 por ciento y tenemos que encontrar nuestro juego, encontrarnos físicamente espectacular para llegar a esa Copa del Rey en plenas condiciones, y estoy seguro de que serán días óptimos para lograrlo», concluía el sevillano.