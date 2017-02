El CD Urci Almería se pone segundo con un brillante triunfo

Que el CD Urci Almería va muy en serio esta temporada es algo que se empezó a intuir muy pronto, cuando los pupilos de Amador Luque empezaron a arrollar a sus rivales en los primeros encuentros de liga. Entonces, la duda era si el cuadro almeriense sería capaz de aguantar ese ritmo durante toda la temporada. 18 partidos después de que arranque la competición, los urcitanos no sólo han sido capaces de seguir arriba, sino que están en posiciones de ascenso a División de Honor Plata.

Y ocupan esa privilegiada zona, entre otras muchísimas cosas, gracias a triunfos como el de este fin de semana ante el Ca’Mario Lanzarote, uno de los equipos más potentes de todo el Grupo F de la Primera Estatal masculina. Y, además, los dos puntos se lograron con tintes épicos, después de que un bajón en el rendimiento hiciera a los andaluces llegar al descanso con tres goles de desventaja con respecto a su rival.

La primera parte, en general, fue buena por parte del Urci Almería, pero un mal sprint final propició que el Ca’Mario Lanzarote reaccionara. Sin embargo, el nerviosismo no cundió entre los jugadores almerienses, que confiaban en sus posibilidades pese a que el último partido en casa se saldó con una inesperada derrota ante el Tenerife Laguna. Esta vez no sucedería eso.

El inicio de la segunda mitad fue arrollador. Espoleados por una grada que está acostumbrándose a las victorias, los de Amador Luque volvieron a mostrar su mejor versión para hacer un parcial de 12-4 que puso a los locales cinco goles arriba a falta de 12 minutos para el final, máxima diferencia del partido que sirvió para sentenciar el choque y dejar los dos puntos en La Cañada con ese 26-22 final.

La victoria adquirió más importancia si cabe cuando llegó la noticia de la derrota del BM Aguilar en la cancha del líder, Los Dólmenes, que no encontró rival en quien, hasta ese momento, marcaba la segunda posición. El tropiezo de los cordobeses y el triunfo urcitano coloca a los de Amador Luque en posiciones de ascenso. Desde el vestuario, no obstante, avisan de que todavía queda un mundo para que finalice la competición. Y no es mentira. Una docena de encuentros por delante son suficientes como para que todo cambie. Aún así, el Urci sigue soñando. Lleva ya muchos meses haciéndolo.