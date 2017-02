El récord no son las 20 ediciones

Dos décadas después, el Medio Maratón 'Ciudad de Almería' sigue superándose. Desde antes de las 9 horas, los aledaños del Estadio de los Juegos Mediterráneos empezaban a ser un continuo ir y venir de corredores que se preparaban, con nervios, ilusión y optimismo, para participar en una prueba que ellos mismos han hecho especial. Primero, porque 20 ediciones no se logran sin corredores que apoyen la competición. Segundo, porque, tras tanto tiempo, se siguen superando todos los registros. La prueba, más de 4.600 corredores llegados de toda la provincia, el resto de Andalucía y parte de España entre los que se impusieron Abdelhadi El Mouaziz en categoría masculina y Waffiya Benali en femenina.

Fue una jornada, la de ayer, marcada por el fuerte viento que asoló Almería y que se hizo notar, especialmente, en alguno de los tramos de un recorrido que no varió con respecto al del pasado año, con salida y llegada en el Estadio de los Juegos Mediterráneos y una ruta que atravesaba las principales calles y avenidas de la capital.

Pistoletazo de salida

Con música en directo antes del inicio, los corredores calentaron, saludaron a sus rivales y amigos y se mentalizaron para la dura prueba que les esperaba. Tanto los participantes del Medio Maratón como los de los 9 kilómetros saludables, dos modalidades habilitadas en la carrera, salieron al mismo tiempo y desde el mismo lugar con un pistoletazo de salida que fue dado por Ramón Fernández-Pacheco, alcalde de Almería. «Hemos batido nuestro propio récord con casi 5.000 participantes y más de 500 niños en las carreras infantiles, y eso se debe a un buen hacer durante mucho tiempo, ya que llevamos 20 ediciones. No obstante, esto sería imposible sin los miles de voluntarios que están repartidos por la ciudad, sin el Grupo Nexa, organizador, y sin los cuerpos de seguridad», destacó el edil. Fernández-Pacheco añadió que «es una carrera muy consolidada, no solamente en el panorama deportivo almeriense, sino en el nacional. Casi un millar de inscritos de fuera de la provincia así lo demuestran. Muchos de ellos han pasado la noche aquí, han cenado en la ciudad y han consumido en nuestros establecimientos».

Lógicamente, los primeros en entrar en el anexo al estadio, lugar en el que se situó la meta, fueron los participantes de esos 9 kilómetros saludables. El almeriense Juan Torres fue el primero de ellos, jaleado por un público que llenó las gradas del recinto. Tras un tiempo de 30 min 38 s, el deportista afirmó que «ha sido una prueba muy ambientada y con mucha gente. El viento ha afectado en algunos tramos, pero no podemos ponerlo como excusa, sobre todo, porque en Almería es un factor al que estamos acostumbrados. Llevo cuatro años corriendo esta carrera y estoy muy contento de haberla ganada por fin».

La categoría femenina de los 9 kilómetros saludables la ganó Raquel Úbeda tras casi 40 minutos corriendo. La componente del Ego Sport Running declaró que «estoy muy contenta, porque soy triatleta y lo que peor se me da es la carrera a pie. Tras una semana que he pasado con fiebre, decidí participar en esta prueba como entrenamiento y me he sentido muy cómoda, con ritmo constante, y he podido ganar».

Ganadores consolidados

Por su parte, en el Medio Maratón no hubo sorpresas y los ganadores, tanto masculino como femenino, volvieron a subirse a lo más alto del podio después de haber logrado el triunfo en alguna edición anterior. Sin ir más lejos, Abdelhadi El Mouaziz ya se erigió como ganador el pasado año. «Es un circuito muy bueno, ya que corres cerca de la playa y no hay muchas cuestas. La seguridad ha sido excelente. El año pasado gané y el que viene estaré por aquí, porque llevo corriendo más de 15 años en esta prueba y la organización es perfecta. En esta edición se han batido récords de inscripción, algo que demuestra que a la gente le gusta hacer atletismo, un deporte muy saludable», explicó el corredor nada más atravesar, eufórico, la línea de meta con un tiempo de 1 h 06 min 29 s.

Algo más tardó Waffiya Benali, primera mujer en completar el recorrido, después de 1 h 19 min 35 s de competición. La atleta, llegada desde Cartagena, ya venció hace cuatro ediciones, y afirmó que «siempre he hecho podio en este Medio Maratón. Este año quería hacer marca, pero con el viento ha sido imposible. No obstante, el recorrido ha sido genial. Me ha gustado mucho el circuito y el ambiente que se ha respirado durante todo el día».

Una competición en la que los almerienses volvieron a movilizarse para demostrar que el atletismo, en la provincia, pisa muy fuerte. Dos décadas celebrando un medio maratón que ya es conocida en muchos lugares de España dan buena muestra de ello.