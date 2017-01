Por orden del capitán

Está siendo reclamado por los medios especializados, así como por algunos de los generalistas. No en vano, Toni Llabrés es el capitán del vigente campeón de la Copa del Rey y de la Superliga y, además, se debe considerar como uno de los más importantes jugadores españoles. Toni Llabrés entra en la semana en la que se inicia febrero, el mes de la Copa del Rey desde hace años, desempeñando su función de 'mente fría' y orden en los objetivos. Pero sabe que por mucho que las citas de la Superliga sean importantes, es también inevitable que la mente vuele hacia el siguiente título en juego, que se disputará en Leganés entre los días 24 y 26 de febrero, con concurso para los almerienses en las semifinales del día 25. Antes está el viaje a Barcelona, la visita de Electrocash Cáceres y la salida a Ibiza, que se podría tomar como puerta de entrada a una lucha complicadísima por el cetro copero que se levantó el año pasado.

La experiencia

El líbero de Unicaja Almería lleva todo al día y se nutre del bagaje que el equipo va dibujando. Este pasado fin de semana se ganó por la vía rápida a un duro Textil Santanderina que no sorprendió a los ahorradores, ya que estuvo en el partido en dos tercios de cada set, presente y dando guerra. «Sabíamos de la dificultad del partido, más aun conociendo al rival. Asumíamos que iba a ser muy complicado, jugamos un buen encuentro, no perfecto, porque tuvimos bastantes errores, pero de lo que se trataba era de conseguir la victoria, que era lo importante».

En cuanto a la curiosidad de creer cerrado el partido y tener que repetir el último punto, no gustó nada. «Nos sentó como una patada, no vamos a engañarnos, pero también hay que entender al entrenador rival, que pidió lo que era suyo».

Textil Santanderina buscó alargar el partido, pero se acabó a la primera tras una recepción del propio Llabrés, una colocación de Io de Amo y un remate de Mario Ferrera para poner el 3-0 definitivo. Con ello se mantuvo intacta la ventaja de seis puntos al frente de la tabla, importante porque se avecinan curvas, con visitas a Ibiza y Teruel, esta para cerrar la fase regular de la competición. «Esta segunda vuelta para nosotros es bastante más complicada con Palma fuera, con Ibiza fuera, con Teruel fuera, con Sevilla fuera. entonces es más difícil y cuanto más consigamos mantener esos puntos de ventaja más nos darán tranquilidad para seguir adelante». A esa lista de salidas con mayor peligro se une la de este domingo, en la que habrá que visitar a un FC Barcelona que en Almería dio una pobrísima sensación, pero que ha reaccionado a tiempo para dar muchos quebraderos de cabeza a sus rivales.

Un madridista como es el balear bromea para desdramatizar la tensión normal de un choque del máximo nivel. «Siempre hay un poquito de pique, intentaremos que no se suban, mantenerlos a raya -en tono jocoso-». Ya en serio, advierte sobre la calidad del adversario del fin de semana. «El FC Barcelona últimamente está bastante mejor, es un equipo mucho más evolucionado que el que vino aquí, tiene jugadores experimentados en Superliga como Sergi Arranz, Aarón Gámiz o Ángel Galindo». No sólo eso, sino que hace valer su condición de local. «Estos equipos en su casa se crecen y evidentemente juegan mejor; ya lo demostraron contra Ca'n Ventura Palma, contra el que lograron la victoria».

Complicado

Cabe destacar que Ca'n Ventura se jugaba mucho, como era entrar directamente a la Copa por las semifinales, pero cayó 3-1 ante los culés. Si Unicaja juega bien «debería ganar sin problemas», pero Toni Llabrés guarda las distancias. «Es un fin de semana complicado porque tenemos que cambiar después de tantos partidos con la rutina del sábado; jugar el domingo a las 12.30 horas no es apetecible, pero tendremos que ponernos el mono de trabajo, seguir en nuestra línea, que es muy buena, confiar en nosotros y en nuestro juego y salir a hacerlo». Aplicada la dosis de autocrítica necesaria para la mejora permanente, el líder es un conjunto en una constante evolución, como es obligado para aspirar a todo.

Como no, y dicho lo dicho, es imposible no desear ya pelear por la Copa del Rey, anhelada por todos. «Hay muchas expectativas en cuanto al 'torneo del KO' y, aunque obviamente intentamos no pensarlo, es inevitable para nosotros y para los medios de comunicación, pero me imagino que a los demás equipos también les pasa». La precaución está ante todo, porque «hasta entonces tenemos partidos complicados y no se puede permitir divagar, porque si se está pensando en otra cosa puede llegar algún palo en la Superliga». No se es favorito, ya que «este año está más disputada si cabe», pero nadie duda de que en las quinielas se pinta el verde. «Evidentemente somos aspirantes».

Recuerda Toni Llabrés que se cuenta con el peso del campeón. «El año pasado la ganamos, este año estamos primeros, hemos demostrado que somos un equipo muy fuerte, como siempre Unicaja, y tenemos que luchar por la Copa del Rey». En cuanto a su valoración sobre el cruce, lo tiene muy claro. «Si quieres ganarla tienes que ganar a todos, y el que pase de cuartos será el más fuerte». No hay nada decidido de antemano. «En principio, Palma es claro favorito, pero si pasa Soria será porque está más fuete y será nuestro rival más complicado, así que habrá que jugar sin confianzas, pero confiados en nosotros y estar tranquilos porque lo que hacemos lo sabemos hacer muy bien».