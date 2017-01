A pedaladas entre naranjos

El municipio de Gádor vibró en la mañana de ayer con la V Media Maratón BTT Villa de Gádor-Macarena. Una prueba en la que los más de 200 corredores inscritos disfrutaron de un recorrido que por primera vez se desarrolló al completo dentro del término municipal, pero que incluyó ramblas, veredas y zonas escarpadas tales como el barranco de Piedra Lisa, un suculento postre que se encontraron los participantes antes de la llegada a meta.

En esta línea, esta quinta edición de la prueba contó con una alta participación de corredores llegados de fuera de la provincia de Almería. Motril, Darro, Granada, Alicante o Águilas son algunos de los lugares desde los que llegaron hasta medio centenar de participantes, mientras que el resto fueron de la provincia almeriense. Asimismo y pese a que la participación fue mayoritariamente masculina, destacaron cuatro valientes chicas que se enfundaron las mallas y engrasaron los piñones para demostrar que este también es un deporte de mujeres.

Salida neutralizada

Así, poco después de las diez de la mañana, los corredores salieron de la plaza del Ayuntamiento en una salida neutralizada hasta la Rambla Herrería, desde donde se lanzó la prueba con pie a tierra de los participantes. 38 kilómetros por delante para sufrir y disfrutar encima de la bicicleta a partes iguales.

En este sentido, los corredores subieron por carretera hasta el cementerio, desde donde enlazaron una estrecha y escarpada vereda para comenzar un descenso que les llevó hacia el río Andarax y la rambla de Tabernas.

En esta misma línea, no faltaron en el recorrido las veredas y los senderos estrechos y por momentos escarpados que llevaron a los participantes por caminos entre los característicos naranjos de Gádor. Tampoco faltaron los puertos de montaña, con un tramo que discurrió por la cementera, de unos seis kilómetros de longitud y un desnivel de entorno al seis por ciento.

Barranco de Piedra Lisa

Todo ello, antes de llegar a la última parte del recorrido donde se ubicaba el punto que desató más adrenalina entre los corredores, el barranco de PiedraLisa. Escasos 15 metros de peligrosa bajada que no todos los corredores se atrevieron a hacer encima de la bicicleta. Un circuito que, en general, los participantes calificaron como técnico, muy completo y variado, que garantizará que muchos de los participantes vuelvan a repetir el próximo año en esta prueba, que ya se está convirtiendo en un clásico en el calendario deportivo almeriense.

I Open BTT Andarax

Por otra parte, esta V Media Maratón BTT Villa de Gádor-Macarena forma parte del I Open BTT Andarax, un circuito que arranca con esta primera prueba y que llegará el próximo 19 de febrero hasta Alhama de Almería. Huércal de Almería y Pechina acogerán las dos pruebas restantes, en marzo y mayo.

Esta primera prueba fue muy rápida y antes de la hora y media de carrera el ganador absoluto de la prueba cruzó la meta, ubicada en el área recreativa de Zorracana. Daniel Estévez Fernández, de la Mojonera, consiguió en su segunda participación en esta carrera alzarse con el primer puesto del podio, así como con el maillot de líder del I Open BTT Andarax, que lucirá en la próxima cita, que se celebrará en Alhama de Almería en tres semanas.

«Ha sido un recorrido bastante explosivo para contar con tan pocos kilómetros. La primera parte se asemejaba incluso a un rally. Luego al final tenía una subida larga y una bajada bastante rápida, con una piedra muy técnica donde no he querido arriesgar porque iba escapado», explicó Estévez, quien desde el principio estuvo a la cabeza de la prueba, arrancando en la primera rampa dura de la carrera y «en la Rambla del Agua me he quedado solo y he tirado en crono hasta meta». Una victoria especial para este joven por conseguirla en su tierra.

Tras la llegada a meta de todos los participantes tuvo lugar la entrega de premios. Un vistoso acto, ya que como cada año los ganadores absolutos de la prueba, tanto en categoría masculina como femenina, se llevaron su peso en naranjas. Un premio entregado por el Ayuntamiento de Gádor y que trata de promocionar el producto de la tierra.

Una paella gigante fue la encargada de poner el punto y final a esta primera prueba del Open BTT Andarax.

Por otra parte, Javier Casas, gerente de Jalual Sport & Ocio, empresa organizadora, destacó las críticas positivas recibidas por parte de los corredores. «Estamos muy satisfechos por el buen desarrollo de la prueba, porque este año el recorrido ha mejorado con respecto a pasadas ediciones y porque los participantes nos han transmitido que en esta prueba han disfrutado de auténtica mountain bike».