URA busca su partido perfecto frente a una plantilla de División de Honor A

«Que les necesitamos, que tenemos una grada excelente y que sin duda si este domingo vienen como están viniendo hasta ahora, nuestras posibilidades de ganar aumentan mucho». No se puede comenzar de otro modo que con las palabras del míster de Unión Rugby Almería animando a la ciudad y a la provincia a acudir al Estadio de la Juventud-Emilio Campra en un partido con la condición de vital para los almerienses. «El que viene, ya lo sabe, y al que no viene normalmente le invito, porque es un espectáculo». Pablo Jiménez tiene las cuentas meridianamente claras, y por ello entona rotundamente eso de «tenemos que ganar, no queda otra». Si se vence no se habrá logrado la salvación, y si se pierde no se habrá descendido, pero será una bala menos en la recámara.

Están cargadas y tienen que hacer blanco cuatro de siete o, lo que viene a ser lo mismo, un 60% de lo que queda. No importa para nada la composición del póker de partidos ganados, pero sí se sabe que no pueden ser menos. «Si perdemos el domingo tenemos menos oportunidades, sabiendo que nos quedan cuatro en casa y tres fuera para igualar la misma marca de ocho triunfos de la temporada pasada; si lo logramos, salvamos la categoría sin ningún problema». Para ello, «hay que ser agresivos, plantear un partido con paciencia, sin precipitaciones, buscando coger distancia». Incluso si las cosas van de cara, no es suficiente. «Debemos buscar el punto bonus, debemos puntuar lo máximo posible», destaca el técnico cruzado.

Muy difícil

Será harto complicado, porque el conjunto alcobendense se ha confirmado como 'la tercera vía' en la cúspide de la clasificación, en la que luce 46 puntos merced a nueve victorias y cinco derrotas, dos de ellas con bonus defensivo. Además, contabiliza ocho bonus ofensivos. Por parte de Unión Rugby Almería, su cuenta está en 20, a cinco de Ingenieros Industriales, que juega en casa de CRC Pozuelo y a priori se ve complicado que pueda sumar, y a ocho de un Atlético Portuense que se juega mucho en el derbi andaluz frente a Trocadero, que tiene 32 puntos, como Arquitectura. El pañuelo de los que quieren estar tranquilos se completa con Olímpico de Pozuelo y sus 30 puntos. Helvetia viene por atrás y visita al líder.

A Pablo Jiménez no le extraña absolutamente nada la buena marcha de su próximo rival. «Realmente no me ha sorprendido porque tenemos datos. El primer equipo de Alcobendas tiene un presupuesto muy grande, con un patrocinador muy fuerte, sabíamos que han fichado este año a una cantidad de jugadores enorme y muchos de los que ascendieron al equipo están ahora en División de Honor B, o sea, que tienen una plantilla con la que en su momento llegaron a División de Honor A, entonces no nos sorprende que tengan este nivel». Lo único que 'consuela' es su diferencia dentro y fuera. «Lo que es cierto es que bajan en los desplazamientos, pero en casa soy muy muy fuertes».

Llega de ganar ampliamente a Portuense por 31-11, pero sobre todo con la contundencia de apalizar a Extremadura, su rival por la tercera plaza, por 3-28. Ese resultado encaja en la lectura de Jiménez. «Son muy agresivos en defensa en un sistema igual que su primer equipo, con un juego coral, más compacto que CRC por ejemplo, que es más alegre y parecido a nosotros». En esa línea abunda el preparador unionista. «Fuertes en delantera y tres cuartos, pero muy duros en delantera, y luego en defensa. tremendos, muy buenas coberturas, es muy difícil meterles puntos». Hecha el viernes la convocatoria del primer equipo, se está a la espera de la lista. «Veremos con qué equipo vienen aquí».

Recuperando jugadores

El primer plantel juega en Madrid contra el penúltimo, el FC Barcelona, y el míster recuerda que «han hecho muchos fichajes y además los tienen en el segundo equipo y los van rotando según el rendimiento del primer equipo». De ahí que claramente «es una plantilla de División de Honor A y por eso están donde están». Frente a eso, URA recupera 'armas' y Jiménez respira. «Estoy contento porque tenemos altas con respecto al partido de la semana pasada, recuperamos jugadores importantes, viajamos con un buen equipo pero no con el mejor equipo». Entre esas altas está la del capitán Antonio Manchón, de feliz vuelta a su posición de zaguero de los cruzados.

Como se merece la ocasión, se ha preparado la llamada 'Fiesta del Rugby' en el Emilio Campra, completa de partidos. Se comienza a las 9.30 horas con un triangular entre Costa de Almería Universitario, Roquetas y Huércal Overa, que serán los 'teloneros' del apasionante URA-Sanitas Alcobendas B. Después del choque de División de Honor B cogerán el testigo, a las 14.00 horas, las chicas de URA Femenino contra el Elche CRU. Como para perdérselo.