Ni una puntada sin hilo

Nadie en el grupo blanquiverde cae en la tentación de quedarse con que tienen el doble de puntos que su rival de este fin de semana. Unicaja Almería es el líder de la Superliga que ha sumado puntos en todos los partidos, con doce victorias y una sola derrota -esta firmada tras disputar cinco sets-, y ello le otorga 36 puntos. Textil Santanderina, que marchaba sexto hasta la última jornada de la primera vuelta y acariciaba la Copa del Rey que se disputará el último fin de semana de febrero en el Pabellón Europa de Leganés, ha ganado seis y ha perdido siete, jamás llegando al tie-break ni para bueno ni para malo, lo que arroja los 18 puntos que por ahora suma. Río Duero Soria le 'robó' el cuarto de final del 'torneo del KO' in extremis, siendo su 'verdugo' real Ushuaïa Ibiza Voley con un 0-3 en Cabezón de Sal para dejarle con la miel en los labios.

La intención almeriense no es otra que la de no dar puntadas sin hilo ante un Textil Santanderina con 'madeja' para complicar la situación a cualquier rival que se le coloque delante, por tanto.

A esa posibilidad se refirió el técnico de Unicaja Almería, el italiano Piero Molducci, en la presentación del partido, a que su «peligroso» rival podría haber estado en la Copa del Rey perfectamente. El nivel del cuadro cántabro es muy bueno, elogiado por los integrantes de cuerpo técnico y plantilla de Unicaja Almería a lo largo de la semana previa a la disputa del choque, esta tarde, desde las siete en el Pabellón Moisés Ruiz.

Se avecina, por tanto, un bonito partido, que será dirigido por los colegiados mallorquines Enrique Romero y María Gloria Souto. Precisamente, en Palma llegó la primera derrota del curso para los ahorradores, el pasado fin de semana, siendo esta la primera cita en pista después de haber cedido un partido en el que al menos sí se sumó un punto y que no se supo controlar para ganarlo, cuando se hacía en los dos primeros sets y se tuvieron opciones para rematarlo en cualquiera de los tres sets siguientes. La incógnita se ha despejado ya de entrada, puesto que se asegura desde dentro que no afectará.

De hecho, las sensaciones por el alto listón de juego en el Germans Estradas son excelentes y además se saca la autocrítica y se trabajará en cerrar los partidos en cuanto se tenga la ocasión de hacerlo. Realmente, y ya visto con cierta distancia, han sido tres los encuentros que han llevado a Unicaja Almería hasta el quinto set, el primero y el segundo ante CV Teruel, la Supercopa de España con fatal desenlace y la Superliga con victoria, en el último partido de la primera vuelta de la competición, y el tercero frente a Ca'n Ventura, también de Superliga y resuelto con derrota. Pero se es exigente, no cabe otra, porque se sabe que para ganar los títulos hay que depurar un poco más los detalles. Por lo tanto, en relación a este fin de semana 'la cabeza' no será un problema en las filas blanquiverdes.

Eso no significa que se esté libre de contratiempos, siendo el primero las dudas hasta última hora sobre la disponibilidad de jugadores. Piero Molducci no sabrá, casi hasta pisar pista, los dos receptores titulares, un problema que es el resultado final a una semana con bajas en los entrenamientos.

El Moisés Ruiz deberá seguir siendo fortaleza inexpugnable, pero habrá que darlo todo ante un adversario «que nunca se rinde» como es el conjunto norteño. Textil Santanderina vivió un duelo de invictos ante Unicaja Almería en la tercera jornada, ya que en las dos primeras venció en su cancha a FC Barcelona y también se llevó el triunfo de Cáceres, ante el Electrocash. Los blanquiverdes hicieron un partido muy serio y el 0-3 allí no fue tan sencillo como se puede pensar por el resultado.

El rendimiento, en casa

Mejores resultados dentro que fuera son los números del conjunto cántabro. En Cabezón de la Sal ha ganado además a Río Duero Soria, a Vecindario ACE Gran Canaria, a Melilla y a Cáceres, de nuevo. Ese balance desvela que a domicilio sólo ha sido capaz de vencer en la casa del colista de la competición, lo que claramente ha lastrado su proyección en la tabla clasificatoria, pese a que, dada la igualdad de esta temporada, se sitúe a seis puntos del play off por el título.

Todo hace indicar que la cuarta plaza puede estar muy reñida, y Textil Santanderina aún no ha dicho su última palabra al respecto. Desde luego que un marcador positivo en el Pabellón Moisés Ruiz sería un espaldarazo anímico al equipo que dirige José Ignacio Marcos, y con esa intención cruzan la península Ibérica de norte a sur, con la de sumar una victoria que no está al alcance de muchos de los equipos de la categoría. Nadie lo ha conseguido hasta ahora y han pasado los otros tres favoritos, Ca'n Ventura, Ushuaïa Ibiza y CV Teruel.

De entre sus jugadores destaca el central Fran Calzón, que hace pareja en la red con el brasileño Walter Da Cruz, ambos asumiendo mucha responsabilidad en ataque. Esa es supuestamente la principal del opuesto Frank Amorín, otro de los pilares de un equipo que cuenta con Víctor Bouza como uno de sus 'indiscutibles' por cuatro y que en retaguardia cierra con Roberto Rojo haciendo tándem con Máximo Bárcena. Los dos líberos se alternan en recepción y defensa. Los demás puestos van en rotación permanente de nombres y es importante el colocador Guillermo Loeches, que comparte algunos puntos con el almeriense enrolado en las filas cántabras, Rubén Lorente, esa misión del reparto de juego.

También tiene peso específico Juan Escalona, colocador reconvertido en receptor, misma posición que Víctor Brull, que ha disfrutado de algunas titularidades a lo largo de la temporada, como en la última jornada. Recientemente, el conjunto de Marcos se ha reforzado con los servicios del joven opuesto Ángel Rodríguez, que regresa a Cabezón de la Sal tras haber pasado una temporada en Vecindario ACE Gran Canaria y que por ahora ha realizado dos ataques en su entrada paulatina en el equipo. Es, en definitiva, la tónica de una plantilla joven y talentosa, con gran futuro y que juega de un modo muy compacto. Unicaja Almería contará una vez más con el aliento de su grada, en la que vibrarán varios colegios de 'El deporte es vida', a los que se ha rendido visita en las últimas jornadas.