Unicaja Almería no se fía de Textil

Los días se han sucedido en el seno de la plantilla ahorradora con demasiados altibajos y con tres vías abiertas que son del interés de todos. Por un lado está una nueva jornada de la Superliga Masculina ante un rival difícil; por otro, se ha producido el sorteo del cruce de semifinales en la Copa del Rey, y por último se ha sacado a la palestra la elaboración de las estadísticas en los distintos pabellones. De todo ello hablaron Piero Molducci y Borja Ruiz en las horas previas a buscar mantener la condición de invicto en casa ante un Textil Santanderina que sí preocupa al técnico italiano. «Es un equipo que juega siempre, que lucha siempre, que es verdad que en su casa es mejor que fuera, pero es bueno», señalaba el técnico de Unicaja Almería.

Recordaba el preparador verde «que ha fallado el 'ingreso' en la Copa del Rey por nada» y es explícito a la hora de zanjar su definición. «Es peligroso y puede jugar un buen partido siempre». Pero a eso hay que añadirle que Unicaja Almería ha entrenado 'en cuadro' esta semana. Haber perdido su primer partido «no es un problema, el problema que tenemos, como sucedió en la semana anterior a Palma y sucede en esta, es que el entrenamiento no es bueno porque faltan muchos jugadores por lesión». Molducci tiene incluso dudas en el equipo que pondrá en pista. «No sé quién puede jugar el sábado y cuando tú te entrenas sin hacer cosas a las que estás acostumbrado no es fácil trabajar y después no es fácil jugar».

Semana complicada

No esconde cartas el transalpino al insistir en que ha resultado una semana «muy complicada entrenando 'en siete, en ocho o en nueve', así que está Textil, pero además es un problema que tenemos nosotros y dependerá de cómo juguemos». Esa es la misma línea expresada por Borja Ruiz, el central blanquiverde, en su análisis previo al choque de este sábado. «Está claro que es un equipo que juega muy bien, que se hace grande cuando va por encima, formado por jugadores a los que les gusta mucho entrar en el partido y es cierto que en su casa son más fuertes, pero nosotros tenemos que hacer nuestro partido y si jugamos a nuestro nivel no deberíamos de tener problemas; eso sí, está siendo una semana muy complicada».

Se refiere el central «con respecto a los entrenamientos por las bajas». Ello ha conllevado a no estar satisfechos con el trabajo. «No hemos conseguido el rendimiento que queremos y se ve reflejado luego en los partidos, pero nosotros tenemos que seguir entrenando, esforzándonos todo lo que podamos, poner de nosotros y al final en los partidos, tanto Textil como en los que vengan, intentar sacar nuestro mejor juego, desplegarlo lo mejor posible y no cometer tantos errores». Siempre sincero, el cartagenero es igualmente exigente y considera que el punto en Palma se queda corto. «Mis planes se cumplen porque no ganaron los tres puntos sino solo dos, pero después de ir 0-2.».

Para Ruiz, la victoria ante Ca'n Ventura no se debió escapar. «El partido estaba súper controlado y lo podríamos haber ganado 0-3 perfectamente o en el cuarto set podíamos haber cerrado 1-3 al tener tres puntos por encima, y luego en el tie-break íbamos otros dos o tres puntos arriba y tampoco lo cerramos». Exige «hacer autocrítica» porque no es nuevo. «Nos pasa lo mismo en los partidos importantes, nos remontan yendo muy por encima del rival y eso hay que mirarlo, analizarlo, porque no es normal que a un equipo como el nuestro, con la calidad que tiene, le pasen estas cosas». Se remite a los ejemplos. «La Supercopa la teníamos ganada y nos remontan cinco puntos, contra Palma ellos no habían ni llegado al pabellón y ya iban 0-2».

Copa del Rey

Entiende Borja que es «mejor ahora que en la Copa del Rey o en los play offs por el título». Analizando a priori, ve que «físicamente se está muy bien, tácticamente también, pero llegan los finales de set yendo por encima siempre y nos levantan los partidos y eso pasa por todo, por los entrenamientos, por las cabezas que tenemos. habrá que hacer autocrítica y pensar en todo eso». Justo sobre el cruce en el sorteo del KO también se habló en la presentación del partido de la Superliga y el central internacional entiende que «al final, para ganar la Copa se tiene que ganar al mejor, así que Palma o Teruel, o Soria o Sevilla, no vamos a desprestigiar a nadie porque puede pasar cualquier cosa, da lo mismo».

Las sorpresas se han producido a lo largo de la historia de esa competición, pero lo mejor es lo de siempre. «Tenemos que pensar en nosotros, jugar nuestro mejor partido, cometer los menos errores posibles y, si Unicaja juega al nivel que debe, espero que no tengamos problemas sea quien sea el rival». Muy parecido piensa Piero Molducci. «En la Copa no se sabe nada porque lo importante es ganar partido por partido, es una cosa aparte, no es como la Superliga, cada partido tiene una cosa diferente y no cambia mucho Palma o Teruel». Son los favoritos en cuartos, pero también caben sorpresas. «Es difícil, pero puede pasar de todo, como siempre, no se sabe, depende de cómo juegas tú y de cómo juega el adversario un partido 'seco', entonces yo me quedo con cómo jugamos nosotros».

Estadísticas

El otro asunto que ha saltado a la palestra durante la semana es el de la valía de las estadísticas, algo que el italiano considera que se debería arreglar por parte de la Federación. «El problema en España es que la estadística no existe, ya que sólo se hace en tres equipos y en los demás hay chavales que no reconocen la recepción buena de la mala; esto se suma al final en la de la Federación y hay gente que no vale nada». Debería ser una herramienta fundamental, pero sin embargo «esto no sirve para nada, si se hace se tiene que hacer bien». No es lo que sucede en Unicaja, en donde se es meticuloso en ello porque es matemáticas «y no puede ser 'más o menos', sino un número, un resultado».

Molducci pide que se profesionalice esa figura, como ya sucede en otros equipos como Teruel. «Bastante bien, aparte de la recepción del líbero, que siempre es 100% y no se sabe por qué motivo». En ello también se fija Borja Ruiz. «Por suerte nosotros tenemos un buen estadístico -Guille Carmona-, lo sabe todo el mundo, en Teruel tienen uno bueno, una persona que sabe hacer la estadística, pero allí al líbero le ponen 100% siempre y no sabemos el porqué, pero al final perjudican a otros jugadores». Tras su exhibición en Palma, no estuvo bien valorado. «Estar o no estar en el sexteto me da igual porque tú sabes el partido que haces y el jugador que eres, y en Palma si miras la estadística han puesto lo que a ellos les ha gustado. Se debe formar más a los que menos saben o preguntar más a los que más saben». En Almería sí se usa. «Tenemos todo lo que necesitamos».