URA llega hasta donde puede

No hubo ni un minuto de descanso durante la semana para la mente del técnico de Unión Rugby Almería, Pablo Jiménez, empeorando conforme avanzaron los días y el partido de ayer, frente al Olímpico de Pozuelo, se aproximaba. Había que rehacer muchas cosas, recomponer líneas y buscar una machada en un campo muy difícil. No fue posible y, pese a que se ocuparon bastante bien los numerosos huecos dejados por las importantes bajas, las fuerzas dieron para otra vez buscar sin éxito un punto bonus, esta vez ofensivo.

MARCADOR 42 OLÍMPICO Eloy Ortiz, Valhondo, Manuel Ortiz, Muñoz, Martínez, Alejandro Rivilla, Piñeiro, García, Nieto, Gonzalo Rivilla, Tessi, Sáez, Rivero, Álvarez y Castillo. También jugaron Gómez, Sánchez, Becerra, Fernández, López, Megino y De Torres

19 URA Quintana, Mwale, Pisapia, Pufo, Juan Jiménez, Jaime, Cuadrado, Luis Vergel, Quisquilla, Graciarena, Ismael Varas, Manolo Ortiz, Gaspani, Alberto Dasi y Rafa Alastrue. También jugaron Atilio, Rafa Jiménez, Cabrero, Sebas Urgu y Biya Tanteo 3-0, m. 8, golpe de castigo transformado por Gonzalo Rivilla. 3-7, m. 10, ensayo de Gaspani transformado por Graciarena. 6-7, m. 21, golpe de castigo transformado por Gonzalo Rivilla. 13-7, m. 32, ensayo de Álvarez transformado por Gonzalo Rivilla. 13-12, m. 36, ensayo de Mwale. 20-12, m. 40, ensayo de Martínez transformado por Gonzalo Rivilla. 25-12, m. 53, ensayo de García. 32-12, m. 66, ensayo de Álvarez transformado por Gonzalo Rivilla. 35-12, m. 70, golpe de castigo transformado por Gonzalo Rivilla. 35-19, m. 75, ensayo de Mwale transformado por Graciarena. 42-19, m. 80, ensayo de Castillo transformado por Gonzalo Rivilla.

Árbitro Óscar Martínez (Valencia). Expulsó temporalmente a García (m. 76) por parte local, así como a Pisapia (m. 48) y Cayuela (m. 51) por parte de URA. Incidencias Partido correspondiente a la decimoquinta jornada del campeonato de Liga de División de Honor B en su grupo C disputado en el Valle de las Cañas ante unos 200 espectadores aproximadamente.

Mejor en el inicio del choque, en el que se fue por delante hasta pasada la media hora, se pagó la falta de fondo de banquillo de Unión Rugby Almería en la segunda mitad del enfrentamiento. La mala fortuna de encajar en las últimas jugadas de cada parte plasmaron al final un marcador demasiado abultado que certificaron la derrota de los cruzados almerienses en este partido en Pozuelo.

Duele, pero no importa

El hecho de recibir un ensayo en el 40 dolió, pero no importó y se siguió buscando un buen resultado después del 20-12 parcial. El trabajo sobre el césped del bonito campo del Valle de las Cañas había sido para bastante más. De hecho, con una actitud encomiable por parte de todos se hizo un ensayo más para un total de tres, con Mwale como número 8 después de dejar su posición de talonador para Biya.

Es un mínimo ejemplo de las variaciones de posiciones que se tuvieron que afrontar durante el encuentro, según iba pidiendo el juego y ante las ausencias notables en la segunda línea. Luego todo va en cascada, y los reajustes se hicieron obligados y se afrontaron con determinación. De este modo, no se rompió el partido hasta que Unión Rugby Almería tuvo dos menos sobre el campo.

Se estaba a tiro de conseguir la victoria cuando se produjeron las expulsiones consecutivas y simultáneas de Quintana y Pisapia, la primera línea casi al completo. Digno de mención fue el sacrificio llevado a cabo por José Cuadrado, que resistió casi toda la primera mitad con una rotura en los isquiotibiales. Pablo Jiménez jamás se queja de las ausencias. El preparador del XV cruzado almeriense, de hecho, saca orgullo de los hombres que salen al terreno de juego. Esta vez reconoció haber ido de más a menos, con un buen arranque de partido y con falta de fuerzas conforme avanzaba el choque. «Con un partido parecido al de la semana pasada hubiéramos ganado seguro, así que una lástima», lamentaba el entrenador del equipo almeriense. Y la derrota ya es pasado porque para el almeriense empieza una nueva afrenta, la de comenzar a 'diseñar' la vista de Sanitas Alcobendas B, al Estadio de la Juventud-Emilio Campra, de la próxima jornada liguera.

Golpe de castigo

Un golpe de castigo a favor local abrió el marcador cuando se cumplía el minuto 8 de juego, con Rivilla en plan casi infalible desde el inicio, pero en el diez Gaspani se plantó en la zona de marca y Graciarena tuvo tino entre palos para darle la vuelta de un modo momentáneo al resultado del enfrentamiento (3-7).

Otro golpe de castigo de Rivilla apretaba la cuenta y no fue hasta el minuto 32 que los del Olímpico de Pozuelo se pusieron por delante en el marcador con su primer ensayo. Apretó los dientes Unión Rugby Almería y se puso a uno con ensayo de Mwale no transformado, pero lamentablemente, justo antes de llegar al descanso del duelo, llegó el segundo try madrileño y la brecha se hizo algo más grande (20-12), ocho puntos de desventaja para los cruzados almeriense. No obstante, se estaba cerca de la victoria, pero estar con dos menos sobre el campo se paga caro ya sea URA u otro equipo.

Olímpico aprovechó para romper el partido, pero los unionistas no se entregaron, eso nunca, y buscaron dos ensayos más. Solamente se vieron premiados con uno, segundo en la cuenta particular del zimbabuense, que dejaba a tiro un punto bonus que podría ser de un gran valor en la cuenta final de la presente temporada.

Como sucedió frente a Liceo la semana anterior, se escapó la posibilidad y se pagó con un postrero try local que cerró el marcador con demasiado castigo para los bravos cruzados desplazados a Pozuelo. Se demostró versatilidad y capacidad para exprimir los recursos, se quedó en el banquillo Lucas Melian, reservado, y se irá con todo a por el sorprendente Sanitas Alcobendas B en el Estadio de La Juventud-Emilio Campra, cuando toque dicho enfrentamiento, que ya será la semana próxima, en busca de la necesaria victoria.