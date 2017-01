Unicaja se deja la imbatibilidad en Palma

Unicaja Almería dejó en Palma su condición de invicto en un partido en el que los de Piero Molducci tenían los pasos dados para haber conseguido una victoria que no dejara dudas. Habían ganando con cierta contundencia las dos primeras mangas a un Ca'n Ventura sin saque y sin capacidad de hacer daño a los almerienses, que ya se veían ganadores.

3 Ca'n Ventura Palma Renzo Cairus (10), Daniel Macarro (5), Andrés Villena (27), Guillherme Hage (22), Jorge Fernández (11) y Víctor Viciana (7) -sexteto inicial-. También jugaron Álex Fernández (líbero) y John Molina (0).

2 Unicaja Almería Manu Parres (13), Alemão (17), Juanmi González (17), Borja Ruiz (15), Miguel Ángel de Amo (6) e Israel Rodríguez (16) -sexteto inicial-. También jugó Toni Llabrés (líbero). Parciales 21-25, en 22 minutos; 18-25, en 24 minutos; 25-22, en 24 minutos; 29-27, en 30 minutos, y 15-13, en 15 minutos Árbitros Fernando J. Cerrato, de Tarragona, y Joaquín Ventura, de Barcelona. Mostraron amarilla Viciana. Mostraron tarjeta roja a Marcos Dreyer y Piero Molducci, en el cuarto set

Sin embargo, a partir del tercer set, el equipo almeriense entró en zona de turbulencias. El cuadro insular comenzó a meter presión con su saque, Unicaja Almería a contar menos con los centrales y a ser más previsible en ataque, con demasiado error poco controlable, lo que le hizo tirar por tierra la ventaja de las dos primeras mangas como consecuencia del menor acierto en ataque. Eso fue lo que al final le impidió ganar en el tie break, pese a gozar de ventaja de dos puntos (9-11), que no supo manejar. Ca'n Ventura leyó el miedo e hizo posible que Unicaja perdiera su condición de invicto.

Manejo desde el saque

El inicio de set tuvo a ambos equipos ajustando el saque, lo que provocó el error por ambas partes. Con el saque de Borja Ruiz, el equipo almeriense comenzó a emerger en el marcador, gracias a la buena lectura de bloqueo almeriense sobre Renzo Cairus, al que dirigían el servicio (3-6). Sin embargo, Jorge Fernández, con su saque, hizo meterse a los suyos en el partido (5-7).

Los almerienses hacían buena lectura y De Amo utilizaba bien a sus centrales para fijar el bloqueo rival y usar así a sus atacantes de punta con cierta ventaja para seguir creciendo en el marcador, si bien los continuos errores en saque impedían aumentar las diferencias, que eran de dos puntos al llegar al tiempo técnico (10-12).

Los saques de Jorge Fernández y Víctor Viciana permitieron la igualada en el marcador, aunque la continua búsqueda del saque almeriense sobre Renzo Cairus siguió dando sus buenos números. Un punto directo de Israel Rodríguez y el buen saque de Manu Parres que aprovecharon en bloqueo Borja Ruiz y Alemão hizo que con 15-18 se parara el partido.

Apareció Guillerme Hage en ataque, con dos puntos consecutivos, para meter a Ca'n Ventura en el partido. Sin embargo, la falta de continuidad permitió a Unicaja Almería seguir mandando en el marcador, con un segundo toque de Miguel Ángel de Amo, un saque directo de Juanmi González y un penalti de Borja Ruiz pusieron el marcador franco (18-22) y un nuevo tiempo muerto de Marcos Dreyer, que no tuvo solución, pese a dos acciones auspiciadas en el saque de Jorge Fernández. Un ataque de Manu Parres dio la victoria parcial a Unicaja.

La defensa

El segundo set se desarrolló con menos error de principio, pero con los de Piero Molducci manejando bien los fundamentos para mandar en el marcador y abrir hueco con cierta comodidad (3-5), tras un ataque inteligente de Israel Rodríguez, que dio pie a la creación de problemas para la recepción insular con el saque de De Amo (5-8).

Ca'n Ventura se mostraba inferior, muy inseguro en recepción, a un Unicaja Almería que manejaba bien el servicio del rival, lo que permitía a Miguel Ángel de Amo trabajar con ventaja ante el bloqueo rival para poner un claro 6-10 que obligó a Marcos Dreyer a parar el partido. Los almerienses jugaban a buen nivel en base al grandísimo trabajo en defensa. Una 'pipe' de Israel Rodríguez puso el 8-12 en el tiempo técnico.

No varió la situación. Unicaja Almería manejaba el marcador con un ataque variado y fruto de una buena recepción, en el que De Amo utilizaba a sus hombres de punta y a los centrales para poner la diferencia en cinco puntos (12-17), por más que Ca'n Ventura lo intentara con un encomiable trabajo defensivo. Pero Unicaja siguió firme. Un primer tiempo de Parres y un punto directo de Miguel Ángel de Amo situaron a Unicaja a dos puntos del segundo parcial (18-23), obligando a Dreyer a parar el partido. Dos errores de Cairus y Villena certificaron el triunfo.

El error

El partido estuvo más igualado en el tercer set. Ca'n Ventura metió más presión con el saque y Unicaja Almería se vio por debajo en el marcador, pero seguía fallando poco, lo que impedía que el conjunto de Marcos Dreyer se escapara en el marcador. Tuvo sus opciones, de hecho fue ganando por dos de diferencia, pero no mató y Unicaja consiguió darle la vuelta al marcador con un toque de dedos de Manu Parres, tras saque de De Amo (6-7).

Los almerienses, con acierto por punta de Israel Rodríguez y de Juanmi González, jugando casi sin bloqueo, mantenían la ventaja, aunque la lectura de bloqueo del cuadro de Marcos Dreyer volvieron a meterse en el partido. Un ataque fuera de Villena y una finta de Miguel Ángel de Amo llevó al partido al tiempo técnico con ventaja ahorradora (11-12).

Problemas en ataque por parte de Unicaja Almería, que se fueron a la red o permitieron jugar al contraataque a Ca'n Ventura obligaron a Piero Molducci a ir a remolque, por lo que el italiano pidió el primer tiempo muerto (16-14). Al equipo insular se le encogió el brazo en saque y ataque para perder la ventaja, cosa que no pasó con Unicaja Almería que se puso con ventaja (17-18), aunque no supo administrarla.

Ca'n Ventura buscó el riesgo con el saque, se agarró al acierto de Villena en ataque y con el saque de Jorge Fernández terminó de construir la ventaja para anotarse el triunfo en el tercer parcial por 25-22.

Sin control

Unicaja Almería leyó bien en bloqueo en el inicio del cuarto set, cerrando a Andrés Villena por dos veces consecutivas para escaparse en el marcador. De todas formas, el propio Villena, con su saque, creó problemas para los almerienses, que cortaron la reacción palmesana con un bloqueo de Juanmi González sobre Cairus. El partido se 'manchó' con protestas y Unicaja Almería se salió con saque directo de Jorge Fernández que entabló el duelo (6-6).

Sin embargo, Villena se llenó de balón para echarse el equipo a la espalda y lo que hizo fue posibilitar el ligero despegue almeriense en el marcador (6-8), ventaja que mantenían hasta llegar al tiempo técnico gracias a un par de acciones de Alemão y otra de Borja Ruiz (10-12).

El opuesto brasileño fue el 'foco de atención' de Miguel Ángel de Amo. Sus ataques por zona 2, casi siempre uno contra uno, permitieron a los almerienses mantener las diferencias, aunque la poca participación de los centrales, en ataque, dejó el duelo 'previsible' entre los puntas (16-16). Cuando apareció de nuevo Borja, en la red, Unicaja construyó con ventaja. Ahí pudo estar el duelo porque otro bloqueo de Israel Rodríguez a Hage puso el 18-21 y el tiempo muerto de Dreyer.

Un ataque de Cairus y un punto directo de Viciana volvieron a apretar las cosas, pero Unicaja Almería fue bien al cambio y Alemão puso a los almerienses más cerca de la victoria en ese tramo del set en el que los atacantes de punta iban a marcar la pauta. Uno de Hage, tras gran defensa, entabló el partido y obligó a Piero Molducci a parar el partido (23-23). Menos precisos, Ca'n Ventura se manejó mejor en ataque para, con 26-25, obligar a Piero a pedir el segundo tiempo técnico de un set cerrado con dos ataques de Hage y Cairus para llevar el partido al tie break.

Poco ataque

Ca'n Ventura continuó haciendo daño con el saque, en el tie break, para manejarse con ventaja de salida, pero el saque de Alemão y la lectura en bloqueo dieron un parcial 0-4 que puso el marcador en 3-5, que hizo que Dreyer pidiera tiempo muerto. Hubo intercambio de golpes, con el saque como clave. Juanmi González hizo un punto directo y Hage falló cuando recuperó, lo que mantuvo a los almerienses con tres de ventaja (5-8).

El partido, otra vez, lo macarían los atacantes de punta para mantener el duelo equilibrado, tras un punto directo de Víctor Viciana (9-9), que variando su forma de sacar pudo obtener rendimiento. Y, como se suele decir, donde las dan las toman. Un saque directo de Israel puso de nuevo a Unicaja con dos de ventaja (9-11), pero no fueron capaces de cerrar el set que entró igualado a la recta final. En esa fase, Unicaja Almería no jugó con acierto y terminó entregando el partido.