Un duelo mirando al futuro

El de ahora se llama Germans Escalas y es 'nuevo en esta plaza'. No se conoce el pabellón en el que Ca'n Ventura ha comenzado a escribir una historia que pretende llenar de éxitos y desde el que logró el ascenso a Superliga Masculina la pasada temporada. Llegaba para cubrir un hueco significativo, puesto que la isla de Palma de Mallorca siempre ha lucido equipazo en el voleibol español, desde hace muchos años. Desde la campaña 2010/2011 no se había tenido representación al más alto nivel, tras la que el Palma Volley desapareció después de haber sido quinto y jugar el play off por el título. En aquel momento lo disputaban los ocho primeros y los palmesanos cayeron por 2-1 en cuartos frente a Ciudad Medio Ambiente de Soria.

Entonces se jugaba en el pabellón Toni Piza y el nombre real era Club Voleibol Portol, que tuvo mucho que ver con un personaje histórico que ha hecho posible que de nuevo Palma esté en candelero. Se trata de Damián Seguí, el mecenas de los grandes fichajes que ha confeccionado un equipazo para discutir la hegemonía de Unicaja Almería. La tuvo antes como Son Amar, conquistador de títulos a finales de los ochenta, con otro equipazo que tenía destacados jugadores entre los que estaban Saxton, Luis Álvarez, Jaime Fernández Barros, Javi Dios o Sixto Jiménez.

Hombres claves

Unas cuantas décadas después, tirando de su equipo de un modo notable está el colocador almeriense Víctor Viciana, hombre clave en un plantel titular de gran calidad y del que se cae por lesión el receptor cordobés Fran Ruiz. Confirmada la gravedad de su lesión de tobillo, se perderá el segundo 'choque de trenes'. Desde Almería le han hecho llegar lo que se le dirá en vivo por parte de la plantilla verde '¡Fuerza, Fran!'.

Además del veterano colocador, formado en Unicaja Almería, pero que ha recorrido mundo, van de inicio tres hombres que hicieron tricampeón al club ahorrador en la pasada temporada. Mayor responsabilidad en la defensa debe asumir el brasileño Guilherme Hage dada la baja de Ruiz, mientras que en recepción se empleará a fondo Alejandro Fernández, líbero que hizo tándem con Toni Llabrés en las filas blanquiverdes. El otro 'ex' es el opuesto Andrés Villena, de menos a más en el transcurso de la Superliga. Los centrales son Jorge Fernández y Daniel Macarro, jóvenes y talentosos. En cuanto al segundo receptor, en Cáceres jugó Renzo Cairus, uruguayo protagonista en el ascenso de Ca'n Ventura desde la Superliga 2. Juega en Palma otro almeriense, Antonio Moreno, de Sorbas.

El conjunto dirigido por Marcos Dreyer, que también se viste de corto pero que no ha saltado aún a la pista en los doce partidos jugados, tiene una clara diferencia de nivel entre los titulares y los suplentes, y de ahí la importancia notable de la baja de Fran Ruiz. Así se ha 'leído' durante la semana por parte de los que desde Unicaja Almería han tomado la palabra, que tampoco han escondido su sorpresa por el colchón de puntos que han logrado a esta altura de fase regular respecto al equipo palmesano. Son siete, 35 frente a 28, debido a que los blanquiverdes han completado una vuelta ganando todo y han iniciado la segunda también con victoria, mientras que Ca'n Ventura cayó en el Pabellón Moisés Ruiz, pero también lo hicieron en sus visitas a Vecindario ACE Gran Canaria y en Barcelona.

La presión

Si alguien debe tener presión este sábado desde las 17.30 horas, ese es el conjunto palmesano, al menos en la opinión de Borja Ruiz al considerar el central almeriense que los locales no pueden pinchar más. No opina lo mismo Piero Molducci, al afirmar que en un partido entre primero y segundo ambos tienen una motivación extra, pero no presión. El caso es que después del choque quedarán otros nueve partidos para definir las posiciones de cara a los play offs por el título, lo que es sin lugar a dudas mucho camino, pero una victoria ahorradora sería un golpe muy fuerte en la clasificación para el futuro devenir de la competición. Además, está de por medio la celebración de la Copa del Rey, en la que Ca'n Ventura tendrá que empezar a jugar en la ronda de cuartos de final y es un posible rival tanto en semifinales como en la final que se celebrará en Leganés. Nadie esperaba la derrota palmesana en Barcelona.

En las filas de Unicaja Almería cabe contabilizar tan sólo unos leves problemas de espalda en el receptor palaciego Mario Ferrera, que impidieron al sevillano entrenarse con normalidad los primeros días de la semana, pero que ya ha superado y que puede estar disponible para hoy en un partido donde el equipo insular tratará de, con su saque -importante rendimiento el que saca con ese fundamento-, hacer mucho daño a la recepción almeriense, sobre todo buscando a Israel Rodríguez, para tratar de anular al de Arahal.

Uno de los pocos viajes en avión que se pueden realizar, al haber vuelo directo con Palma de Mallorca a un precio razonable, deja como principal escollo del desplazamiento la falta de referencias en el pabellón en el que se disputará un partido dirigido por la pareja Fernando Cerrato como principal, de Tarragona, y Joaquín Ventura, de Barcelona. Desde el club palmesano se ha planteado una campaña en redes sociales para buscar una buena entrada en el recinto y así sentirse arropado.

Otra variación importante respecto a 'lo habitual' es la hora de juego. La fijada de las 17.30 permitirá a Ushuaïa Ibiza Voley saber si juega frente al FC Barcelona, en clara progresión, para situarse segundo de nuevo o para recortar distancias con Unicaja. Abierta está también la lucha por la cuarta y quinta plaza entre CV Teruel y Fundación Cajasol Juvasa, que a su vez viaja a Soria para afianzar su delantera sobre los sorianos o verla reducida a la mínima expresión. Jornada apasionante.