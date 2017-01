Lo de la presión no va con Piero Molducci

No es extraño en él eso de vivir el voleibol desde una perspectiva tranquila. Lo dice y lo cumple, también en la víspera de verse las caras por segunda vez en este curso con el alzado aspirante principal a los títulos. «Yo no pienso que la presión es de ellos o de nosotros, es un partido como siempre se entiende entre el primero y el segundo, y cada cual quiere ganarlo». Desde su punto de vista, que es el blanquiverde, ni siquiera considera que su rival acuda condicionado a la cita. «Yo normalmente no tengo mucha -presión-, juego cada partido, contra el segundo o el último, mirando cómo juega el adversario y entrenando cómo juega el adversario; no sé si Palma tiene esa presión, pero sinceramente no lo creo».

Lo que sí reconoce es que la situación actual de la clasificación le extraña y no se refiere al segundo puesto de los palmesanos, que es normal, sino a la renta que Unicaja tiene respecto a ellos. «No pensaba que esto fuera así a esta altura de temporada porque Palma es un equipo fuerte». En su repaso general del rival hace la recopilación de decenas de datos, pero los gruesos son que «ha perdido contra Barcelona, contra Vecindario y contra Unicaja, y no pensaba tener siete puntos de ventaja». La derrota contra los culés fue la más inoportuna de todas, perdiendo momentáneamente la segunda plaza justo en el corte de la Copa del Rey. «Ganar tres partidos en tres días consecutivos no es una cosa fácil».

Sin equipo largo

Eso se minimiza «si se tiene un equipo largo, pero Palma no lo tiene, con 7 u 8 jugadores que más o menos juegan siempre». En todo caso, sabe que el de Dreyer es un equipo que puede hacerlo y alzarse campeón de la competición. «Tres seguidos no es fácil, pero no es una cosa complicadísima». De hecho, y hablando de jugadores que son determinantes, ahora Ca'n Ventura tiene que manejar la ausencia del receptor cordobés Fran Ruiz, y Piero la ve grave. «Fran es una baja importante porque juega bien en recepción y Cairus -su sustituto ante Cáceres- recibe peor, y en ataque Fran es un buen jugador. Siempre en Teruel a un nivel bueno, así que es importante y una ventaja para nosotros, pero hay que jugar un buen partido», receta con vistas al encuentro de mañana sábado en Palma.

Abunda el técnico italiano con que «el adversario no regala nada», y sobre plantear un partido 'a lo Barça', último en vencer a los palmesanos, Unicaja Almería tiene estilo propio y un gran potencial pese a que ha sido una semana poco buena. «Bastante regular al principio porque hemos tenido dos días a Mario Ferrera sin entrenar por problemas en la espalda». Con todo, «el equipo ha trabajado bien» y además se ha acelerado en las últimas sesiones, que «han sido muy positivas». Y es que se tiene un plantel de garantías. «Tenemos bastantes recambios, no tenemos otro opuesto, eso sí, y en la ida faltó Alemão pero jugó Moisés Cézar por primera vez, e hicimos un milagro porque entrenó solo un día».

En esa línea, el italiano saca orgullo. «Un equipo es un equipo cuando juegan los doce, es importante el entrenamiento que se haga, y ya he comentado otras veces que si tienes un equipo fuerte y los seis que están en el banquillo no son de nivel no puedes entrenar bien; por eso nosotros muchas veces entrenamos mejor que jugamos, porque el equipo b que entrena lo hace fuerte».

Jugar y hacerlo bien

Ante una cita como la que se presenta mañana sábado, desde las 17.30 horas, solamente se queda con que «hay que jugar, lo importante es que el equipo juegue bien». Las cartas están boca arriba por ambos bandos, pero de un modo especial para Piero Molducci. «Palma es bueno y lo conozco bien porque he entrenado a mucha gente que está allí». No hay que olvidar que cuenta en sus filas con jugadores como Víctor Viciana, Guilherme Hage, Álex Fernández o Andrés Villena.

Comienza en Mallorca una serie de salidas complicadas. Respeto a la primera, «es el primero contra el segundo y va a ser un partido complicado, seguro». Después quedarán varias más, en concreto tres marcadas en el calendario como fechas a tener muy presentes, «Ibiza, Sevilla y Teruel», pero como va jornada a jornada lo tiene claro. «Miramos qué pasa en Palma y después hablamos». Se refiere también el preparador transalpino a que no se puede pensar que una victoria en el Germans Escalas sea definitiva para sentenciar el primer puesto de la clasificación al final de la fase regular. «Depende, porque no pensaba que Ibiza perdiera en Sevilla, y puede pasar que nosotros perdamos en Sevilla o algún partido aquí», lo que complicaría los argumentos.

Le apasiona el deporte en general y el voleibol en particular porque no hay nada escrito de antemano. «No se sabe y es lo bueno que tiene el deporte, porque si se sabe antes no se juega». Mirando las estadísticas de los jugadores de toda la Superliga Masculina, ve las primeras posiciones copadas por hombres que él dirige o ha dirigido estas temporadas pasadas, de un modo especial la de los colocadores, encabezada por Miguel Ángel de Amo en Unicaja Almería, seguido por Víctor Viciana en Ca'n Ventura, por Jesús Bruque en Fundación Cajasol Juvasa, por Xavi Folguera en CV Teruel, y sexto Ignacio Sánchez en Ushuaïa Ibiza Voley. Cuando menos es llamativo y un motivo de orgullo para Piero Molducci, un fruto al trabajo realizado por el italiano.