Borja bloquea la presión y la deja en Palma

Los 35 sobre 36 puntos no dejan nunca de ser un tremendo mérito, pese a que se entiende como 'normal' que Unicaja Almería esté luchando arriba del todo. De hecho, esa cifra supone tener una renta de siete de ventaja sobre el segundo. Es, sin duda, una distancia cómoda que se quiere conservar y la primer ocasión de hacerlo, o incluso de ampliarla, llega esta misma semana.

Los ahorradores visitan una pista nueva en Superliga, la de Ca'n Ventura, actualmente segundo en el pulso por dicha plaza mantenido con Ushuaïa Ibiza Voley. Quedará mucho después, no será decisivo, pero sí puede ser un golpe importante. «Está claro que no va a ser para nada decisivo, pero ellos tienen toda la presión», asegura Borja Ruiz.

Obligados

Es la lectura de un jugador contundente que insiste en esa idea. «Con la renta de puntos que tenemos es cierto que ellos tienen que ganar todo lo que les queda si es que quieren pillarnos y nosotros tendríamos que ceder dos o tres partidos como mínimo; sin embargo, estamos teniendo una regularidad muy buena y si quieren engancharnos todo les pasa por que este fin de semana nos ganen 3-0 o 3-1, por lo que está claro que toda la presión la tienen ellos, y que jueguen su partido». Reconoce que le causa sorpresa lo que está sucediendo en relación a ciertos resultados. «Está claro que el nivel de la Superliga Masculina ha subido bastante, se está viendo, pero nosotros hemos conseguido una regularidad muy buena», comenta.

No es fruto de la casualidad. «La verdad es que eso se consigue entrenamiento tras entrenamiento». De todo, lo que más le llama la atención es que «Palma y Teruel hayan cedido tantos partidos, es raro, pero al final en casa se hacen fuertes todos los equipos y así se ha visto». El que juega como local esta vez es Ca'n Ventura. «Tenemos una salida difícil, pero intentaremos llevarnos la victoria». Baja por baja respecto a la primera vuelta, en la que Moisés Cézar hizo de opuesto por la ausencia de Alemão, ahora el cuadro balear tiene que manejar una tan grave como la de Fran Ruiz. «No te va a marcar la diferencia en ataque, porque ya tiene a sus jugadores para eso, pero que sí te da muchísima tranquilidad atrás».

Ruiz se deshace en elogios hacia el otro Ruiz. «Defiende mucho, recibe muy bien, está siempre animando al equipo y creo que puede ser una baja muy importante porque no tienen un jugador como él, no hay ninguno que ponga esa experiencia que sólo tiene Fran; es un gran jugador y eso está a nuestro favor y en contra de ellos, así que por ahí podemos meterle mano y aprovecharlo». Eso sí, gusta jugar contra los mejores y su deseo es que no hubiese sucedido nada al receptor de Ca'n Ventura, con problemas en un tobillo. «Ya le escribí un mensaje de ánimo deseándole que se recupere pronto porque el voleibol lo necesita, y si se quiere ver un gran partido él tiene que estar en el equipo contrario», afirma.

La presión es de ellos

La ausencia de su compañero de selección afianza su idea de que la presión está fuera de Unicaja Almería de cara a ese choque tan espectacular que se avecina -se disputa el próximo sábado a las 17.30 horas-, y en el que el central cartagenero confía en sacar un buen resultado. «Creo que ya no tienen opción de ceder más partidos, tenemos una buena renta de puntos, estamos en una buena dinámica y creo que si se juega un buen partido podemos llevarnos la victoria perfectamente, como ya lo hicimos en Almería». Además, el campeón es verde y el rival es el aspirante. «No hay que sorprenderse de nada, ni Palma 'que buenos son' ni Almería 'no es el mismo equipo que el año pasado'. Para nada, se demostró que Unicaja Almería sigue siendo el mejor».

Nadie duda de «las estrellas que tiene Palma, que son muy buenos jugadores, pero no ganaron aquí» en el partido de la primera vuelta. Quedarán batallas abiertas, una puede que incluso en la Copa del Rey dado el inoportuno pinchazo de Ca'n Ventura en la jornada de corte para decidir las eliminatorias de la citada competición. A la siguiente volvió a ser segundo, pero tendrá que jugar los cuartos de final de la citada competición en la que Unicaja Almería defiende el título conquistado en Cáceres. «La Copa se augura difícil, es muy complicada, equipos que luchan mucho y están muy fuertes; es cierto que tropezó Palma contra todo pronóstico y ahora tiene que jugar cuartos; en semifinales habrá sorteo puro y eso de puro me gustaría verlo en directo, pero al final para ganar un título hay que ganarle a los mejores». Poco a poco se acerca el segundo título del presente curso competitivo.

Respecto a eso, Ruiz es rotundo. «Nos toque Palma, Teruel, Soria o Cajasol hay que jugar los mejores partidos, como se ha hecho en otras ocasiones, y si Unicaja Almería juega al cien por cien la victoria llegará seguro». Devolvió el guiño a su compañero Miguel Ángel de Amo, que lo definió como 'jugador más decisivo de la SVM'. «El más decisivo es él, que es el que hace jugar al equipo». En todo caso, va lanzado. «Sí es verdad que estamos en un momento de forma muy bueno, pero hay que seguir mejorando, vienen partidos muy complicados y una segunda vuelta muy dura con los desplazamientos más difíciles y con la vista puesta en la Copa del Rey, así que habrá que entrenar muy fuerte, muy duro, para conseguir todos esos objetivos».