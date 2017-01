El tamaño sí importa

Las cosas hay que tenerlas bien claras, y desde luego que Liceo Francés es posiblemente el rival que mejor lo ha demostrado de todos los que han pasado por el Emilio Campra. Sabe explotar sus virtudes, busca meter al adversario en su propio juego y no realiza ninguna concesión. Con todo, la actitud de URA fue intachable, metidos en el partido en todo momento, haciendo trabajar duro al líder y disfrutando de sus opciones para haber sacado algo de donde era muy complicado hacerlo. Liceo jugó fuerte, rozó el límite en varias ocasiones e incluso lo sobrepasó, pero ante todo está el objetivo del ascenso, y pisa fuerte camino de la División de Honor A.

URA - LICEO FRANCÉS 10-31 Unión Rugby Almería: Quintana, Mwale, Pisapia, Villán, Padilla, Joaquín Pérez, Luis Vergel, Lucas, Quisquilla, Graciarena, Ismael Varas, Manolo Ortiz, Gaspani, Alberto Dasi y Nacho de Luque. También jugaron Piloto, Jaime, Atilio, José Cuadrado, Pufo, Sebas Urgy y Rafa Alastrue. Liceo Francés: Martín, López, Pomponio, Ratier, García, Carvajales, Bazzoli, Bucur, Santos, Springall, Torán, Cuerda, Carreras, Garrouteigt y Peña. También jugaron Phliponeau, Rodríguez, Antón, Andry y Sarrais. Árbitro: Joshua Bellido. Expulsó temporalmente a Ratier (m. 34) y Garrouteigt (m. 55), ambos por parte de Liceo Francés. También expulsó definitivamente a Pomponio (m. 65), también de Liceo. Tanteo: 0-3, min. 15, golpe de castigo transformado por Springall. -10, min. 33, ensayo de López transformado por Springall. 0-17, min. 43, ensayo de López transformado por Springall. 3-17, min. 50, golpe de castigo transformado por Juan Graciarena. 3-24, min. 58, ensayo de Carvajales transformado por Springall. 10-24, min. 71, ensayo de Mwale transformado por Juan Graciarena. 10-31, min. 80, ensayo de Bucur transformado por Springall. Incidencias: Partido correspondiente a la décimo cuarta jornada de División de Honor B en su grupo C disputado en el Estadio Emilio Campra ante unos 800 espectadores aproximadamente.

Tardó mucho en anotar, llegándose al descanso con 0-10 tras un golpe de castigo del sobresaliente Springall y un ensayo de delantera tras touch, por supuesto transformado por el mismo zaguero. Era el 'abc', patada al lateral para saque lateral dentro de la 22 de Unión Rugby Almería, creación del maul y a imponer el 'tamaño' hacia la zona de marca. Pudo empatar a tres Nacho de Luque, pero su tiro en golpe de castigo estaba demasiado esquinado y se fue fuera por poco. Después hubo más defensa, sólida, que ataque, posiblemente porque no se podía, pero también algún error en el pase cuando se podría haber generado desequilibrio y avance.

Los errores

Tras el descanso Unión Rugby Almería volvió a conceder un error similar al que le había costado el único ensayo que se había anotado en el partido, y llegó el segundo 'try' incluso hecho por el mismo jugador, por López. Springall siguió a lo suyo, no solo acertando a palos, infalible, sino mandando sobre el terreno de juego de un modo rotundo. La dirección de juego sobre los suyos no pudo impedir dos golpes de castigo más, uno errado por Nacho de Luque y otro transformado por Juan Graciarena para recortar tímidamente en el marcador. Se pudo haber dado un paso al frente, pero otra vez Liceo representó a la perfección su guión particular.

Otra touch, otro maul y otro ensayo para cortar la ilusión de la victoria de un Unión Rugby Almería que no se arrugó. Tiró de casta, siguió con disciplina y el juego al límite de Liceo le llevó a su tercera expulsión, pero esta vez definitiva al ver dos amarillas consecutivas a Pomponio. Un primera línea ya no volvería a entrar más, pero no fue fácil conseguir el ensayo que enganchaba a URA a la opción de al menos sumar un punto. Fue con paciencia, enlazando varias fases, que Royal Mwale depositó en oval en la zona de marca pese a la firme conjura de no recibir ninguno. Transformó Graciarena y el 10-24 situaba a los unionistas a un ensayo de un punto que habría sido de oro.

También a un 'try' de bonus, pero ofensivo, estaba Liceo, en firme lucha arriba con CRC Pozuelo y con diez veces logrado en sus trece victorias de trece. La victoria parecía decidida para los visitantes, pero había otra nueva lucha abierta para que el partido tuviera interés hasta el final. Una mala toma de decisiones consecutivas, jugando en propio campo de URA en lugar de alejar el balón y buscar el error rival, facilitó las cosas a un Liceo que anotó su cuarto ensayo en la última jugada del partido. Esta vez fue tras un par de fases y con Bucur penetrando valiéndose de la verticalidad de su equipo. No fue posible sumar el punto bonus, y la sensación fue agridulce.

Con al menos tres bajas significativas en el XV cruzado, a Pablo Jiménez no se le pasó por la cabeza hacer referencia a ellas en su resumen del partido, que se basó fundamentalmente en el orgullo por la actitud de los suyos y en el enfado por la falta de inteligencia en la recta final. La grada de Unión Rugby Almería aplaudió durante muchos minutos consecutivos a ambos equipos, dando a Liceo una gran despedida tras su paso por el Emilio Campra. Ahora lo que toca es anular del todo la posibilidad de derrota en la complicada y vital visita a Olímpico de Pozuelo, siguiente batalla de los cruzados en su lucha por la permanencia en División de Honor B.