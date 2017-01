Una vuelta siendo el mejor

A la conclusión de la primera vuelta de la fase regular de la Superliga Masculina de Voleibol, hecho que se produjo el pasado sábado con la victoria más igualada de las once que ha cosechado Unicaja Almería, es obvio que sus números hablan de un auténtico 'rodillo'. El equipo de Piero Molducci es el que menos puntos y menos sets encaja, como es natural, después de que haberse enfrentado a los once rivales que tiene en la competición nacional.

LOS DATOS 36 Son los sets que ha disputado Unicaja Almería, de los que ha ganado 33 y que le otorgan el primer puesto de la clasificación, al término de la primera vuelta de la Superliga Masculina 670 Son los puntos encajados por los blanquiverdes a lo largo del campeonato, a razón de 18,61 puntos por set jugado. 878 Son los puntos conseguidos por Unicaja Almería, de los que 263 han sido a consecuencia de los errores del contrario, 7,30 puntos entregado por set. Los rivales suman 232 puntos como consecuencia de los errores ahorradores, que son 6,4 por set. 57 Puntos suma Unicaja Almería a lo largo de la competición como consecuencia del saque, por los 132 que entrega por errores en esa faceta, por encima de lo que se 'exige' en alto nivel -un ace por cada cuatro errores-. Los rivales han logrado hacerle 33 puntos de saque. 104 Puntos de bloqueo ha sumado el conjunto blanquiverde durante los once encuentros celebrados en la competición, lo que supone que ha puesto casi diez bloqueos por partido (9,45 puntos).

Esos números certifican al conjunto de Piero Molducci como el rival más intratable de la competición, en la que, como es lógico, ha sido el que menos sets ha disputado (36) y el que menos puntos ha encajado (670), a razón de 18,61 puntos por juego celebrado.

De todas formas, el balance arroja sólo un par de 'peros'. Los blanquiverdes encajaron, el pasado sábado y por vez primera, dos sets en un mismo partido, frente a un CV Teruel que no fue el de otras ocasiones, lo que significa que el rendimiento ahorrador, a la vuelta de vacaciones, distó mucho de ser el 'rodillo' de anteriores citas. El otro dato, curioso, se refiere a que los almerienses ganaron por sets todos los partidos, pero no sucedió del mismo modo a la hora de sumar puntos, hecho que se produjo en el partido disputado frente a uno de los que se 'tilda' como aspirante a lograr los dos títulos que quedan por disputarse, el C'an Ventura de Palma, que sumó un punto más que Unicaja Almería. El 'secreto' está en que los ahorradores ganaron sus tres sets por menos ventaja que el que consiguió ganar el equipo que dirige Marcos Dreyer, que ha sido el tanteo más amplio por el que ha perdido el conjunto almeriense (16-25).

Aunque sólo son números

Aunque lo anterior pueda no servir de nada a la conclusión del campeonato, sí que es cierto que los números reflejan la solvencia con la que actúa el equipo almeriense a lo largo de la competición, fruto del trabajo que se viene realizando y eso que el equipo no ha dado aún todo lo que puede. No hay que olvidar que durante las primeras semanas se jugó con ausencias por lesión de jugadores importantes como Israel Rodríguez o Alexander Szot 'Alemão', que no pudo estar en el partido frente a C'an Ventura Palma, lo que obligó a que jugara el central Moisés Cézar en funciones de opuesto.

De este modo, por segundo año consecutivo, el equipo blanquiverde ha acabado invicto la primera vuelta de la competición liguera, que no está al alcance de muchos. De todas formas, tal y como han dicho jugadores y técnico, estos números sólo sirven para ahora, pero el sábado, en el partido que los ahorradores disputarán en casa frente a CV Melilla, habrá que hacer cuentas nuevas. No cabe duda que son orientativos al respecto de la capacidad de juego, pero no se es campeón hasta que no se gana el último partido del play off y hay ejemplos de grandes rachas que acabaron con la mayor de las desilusiones.

Unicaja Almería, por ejemplo, estuvo invicto las 18 primeras jornadas de la fase regular en temporada 2009/10 y cayó en la décimo novena en Tarragona. Luego acabó perdiendo el título de Superliga frente a CAI Teruel, que se impuso por un rotundo 3-0, ganando en Almería y certificando la superioridad en el Pabellón Los Planos de la ciudad turolense.

Pocas concesiones

En el recuento de lo que ha hecho Unicaja Almería a lo largo de la presente temporada, en su fase regular, cabe significar que los números, como queda dicho, denotan la superioridad con la que se ha expresado, en la pista, el cuadro de Piero Molducci. El equipo ahorrador es el que menos falla y el que más 'incita' al error, aspectos estos que, en el voley moderno, son clave a la hora de obtener las victorias porque cada error es un punto que se concede al rival.

En ese aspecto, el equipo de Piero Molducci comete 31 errores menos de los que hacen sus rivales y los 6,4 puntos por set supone el control del error, generalmente cometido en los tramos iniciales de set, todo lo contrario que lo que sucede con los rivales que suelen fallar cuando el set está en su tramo más trascendental.

En ese sentido, sólo en dos partido de los once, los almerienses cometieron más errores que su rival. Curioso que el FC Barcelona, el peor equipo que ha pasado esta temporada por el Moisés Ruiz, se fuese con sólo 18 errores por los 21 que cometieron los de Piero Molducci, que arriesgaron demasiado para lograr la victoria. El otro partido fue en Vecindario, donde el equipo de Paco Sánchez Jover se quedó en sólo 16 errores, por los 26 que hizo el equipo almeriense.

Ese día, el rival fue el que menos puntos concedió a Unicaja Almería, que tiene el 'récord' de 'impureza' en el partido del pasado sábado frente a CV Teruel, con 38 errores cometidos, 18 fueron de saque, 12 en ataque y seis como consecuencia de puntos de saque del conjunto turolense.

El día 'perfecto' de Unicaja Almería fue en la quinta jornada en Cáceres. En aquel partido frente a Electrocash Cáceres CPH, los almerienses sólo cometieron 14 errores, pese a lo cual no ha sido la victoria más holgada de la competición, la cual se produjo frente al CV Mediterráneo, en la que los blanquiverdes ganaron por 37 puntos de diferencia.

El error en el rival es consecuencia casi directa de la que puede ser el arma más contundente de la que hace gala Unicaja Almería a lo largo de la competición: el saque. Sus 57 puntos con el fundamento más importante del voley, son el primer paso, el efecto dominó, que trastoca los planes del rival y que explica la fortaleza del equipo en bloqueo, con esos 104 puntos conseguidos por esa defensa en primera línea, la mayoría con el complejo k-2.

Rendimiento en ataque

El voley moderno, el que se juega a acción-punto, cada vez tiene menos incidencia de parte de la recepción. Siempre se ha dicho que los grandes jugadores son aquellos que hacen buenas las bolas malas, lo que se refiere también a los colocadores. Pero el ataque es un aspecto fundamental para la obtención de los triunfos. En ese sentido, el equipo almeriense tiene mejores números que todos su rivales en ese apartado, con cifras que rondan el 50% de efectividad y algunos superan el 60%.

En ese aspecto, el partido 'estrella' es el que jugaron en Soria frente a Río Duero San José, donde con un 73% apuntalaron el triunfo, con sólo un error y dos bloqueos del conjunto castellano-leonés.

Frente a CV Teruel, Ushuaïa Ibiza y Electrocash Cáceres CPH estuvo por debajo de esos porcentajes y, aunque no sufrió para obtener los triunfos ante pitiusos y extremeños, pero sí que estuvo cerca de caer derrotado frente a los de Miguel Rivera.