Unicaja Almería acaba la primera vuelta invicto, pero con sufrimiento

Unicaja Almería acaba la primera vuelta invicto y CV Teruel con la moral intacta, pese a perder, porque el peor equipo turolense desde que lucha por los títulos se marchó de Almería con la alegría de haber estado cerca de la victoria, de no ser por el error. 38 fallos es mucho conceder por más que enfrente esté un Unicaja Almería también ‘fallón’. Los blanquiverdes comenzaron el partido con problemas, pero controlaron los fallos a mitad de set y no lo dejaron escapar hasta la tercera manga.

El partido entró entonces en una fase en la que los de Molducci se atragantaron, fueron incapaces de reaccionar, a la par que CV Teruel, con todo perdido, se metió en el partido, sacó mejor, con menos error, y metió presión a un equipo almeriense que concedió las tablas de manera incompresible, dejando escapar una ventaja de cinco puntos (20-15) para acabar con un parcial 2-10 llevado el partido al tie break, donde casi pasó lo mismo. Unicaja tuvo la victoria en la mano con bastante antelación, pero no fue capaz de cerrarla (14-10). Falló en ese tramo, Teruel pudo ganar, pero no fue capaz de entrar victorioso en la recta final y dos errores, uno de ellos en construcción, propiciaron que Alemão, con 17-16, cerrara el choque.

El saque

Unicaja Almería comenzó el partido obteniendo un buen rendimiento al saque, lo que le permitió meter en serios aprietos al conjunto de CV Teruel que encontró respuesta con el saque de Thomas Ereu. De todas formas, la salida de los blanquiverdes, con punto directo de saque de Juanmi González, dio pie a mandar con solvencia. Un saque de Alemão y dos bloqueos casi consecutivos –el último de Borja Ruiz– posibilitaron a los de Piero Molducci a provocar el error de los naranjas, doblados al llegar al primer tiempo técnico (12-6).

El saque de Xavi Folguera supuso un problema para Unicaja Almería. Incapaz de atemperarlo, tuvo problemas en recepción y construcción, con errores en ataque que consiguieron acortar las diferencias hasta los dos puntos (12-10), que obligaron a Piero Molducci a pedir el primer tiempo muerto del partido, tras ese parcial0-4 para los de Miguel Rivera. Estos, con buena lectura de bloqueo, lograron dejar la ventaja en igualdad, también con saque directo de Thomas Ereu (13-13), lo que condujo al técnico italiano a poner en pista a Mario Ferrera por Juanmi González.

Ficha técnica 3 Unicaja Almería Manu Parres (8), Alemão (17), Juanmi González (1), Borja Ruiz (12), Miguel Ángel de Amo (6) e Israel Rodríguez (14) -sexteto inicial-. También jugaron Toni Llabrés (líbero), Moisés Cézar (2) y Mario Ferrera (10).

0 CV Teruel Xavi Folguera (2) Thomas Ereu (12), Pablo Bugallo (11), Lech (23), Radunovic (13) y Marc Altayó (6) -sexteto inicial-. También jugarno Vinicius Noronha (líbero) Sergi Reñé (-), Carlos Jiménez (-), Torcello (-) y Osorio (-). Parciales 25-19, en 25 minutos; 25-20, en 23 minutos; 18-25, en 24 minutos; 22-25, en 30 minutos, y 18-16, en 22 minutos. Árbitro Rafael González (Madrid) y José Fernando Bartolomé (Madrid). Mostraron cartulina amarilla a Xavi Folguera en el cuarto set. Incidencias Partido correspondiente a la undécima jornada de la Superliga Masculina de Voleibol disputado en el Pabellón Moisés Ruiz de Almería.

Unicaja Almería no estaba fino y en ataque lo pagaba. Aunque logró ponerse 15-13, la lectura de bloqueo de CV Teruel volvió a situar el partido en tablas porque los almerienses no metían presión con el saque, como antes, y tampoco eran capaces de controlar en esa faceta al equipo turolense. Los errores en ataque obligaron a Miguel Rivera a parar el partido cuando uno de Radunovic se fue a la red para situar el marcador en 18-16.

Trató de reaccionar Teruel con el doble cambio y la entrada de Reñé y de Osorio, pero no le encontró el tiempo al ataque. La defensa almeriense propició el 21-17 y el primer tiempo muerto del técnico aragonés, que no dio el efecto deseado. Jugando con ventaja suficiente para ganar, un saque fallado por Xavi Folguera dejó el primer parcial para Unicaja Almería (25-19), tras 24 minutos de juego.

Menos error

El segundo set se caracterizó por desarrollarse, hasta llegar al tiempo técnico, por una gran igualdad en todo, hasta en el error. Por eso, Unicaja Almería, errático en el inicio, se vio por debajo en el marcador, con dos puntos de desventaja que no fue capaz de arreglar hasta bien entrados en esa segunda manga. Ahí, entró en acción el error turolense otra vez, que permitió a los almerienses entablar(8-8) para empezar un partido nuevo, en gran medida a las virtudes que supuso el trabajo en saque y defensa de los de Piero Molducci que lograron entonces la primera ventaja. Luego, jugando Miguel Ángel de Amo con las puntas, casi siempre en acciones uno contra uno o sin bloqueo, consiguió renta de dos puntos (13-11).

A partir de ese momento, Unicaja Almería comenzó a controlar el error, CV Teruel a no mantenerse en el partido y la ventaja ahorradora, de todas formas, no fue contundente, instalada siempre en un punto, sin lograr despegarse. Sin embargo, con la aportación de un seguro Alemão, el cuadro ahorrador tomó ventaja de dos puntos (18-16) para entrar en el tramo final con las opciones de triunfo intactas, mientras CV Teruel tenía que hacer algo más si quería igualar el partido. No lo logró. No controló su error, los blanquiverdes sí, con mejor trabajo en bloqueo y defensa, para abrir el marcador y lograr la victoria (25-20), después de 26 minutos.

El riesgo

El tercer set lo supo manejar mejor CV Teruel. El conjunto de Miguel Rivera lo hizo en base a un buen saque que dificultó las opciones de triunfo de un Unicaja Almería impreciso e incapaz de hacer daño a la recepción del conjunto turolense, que comenzó a tirar del acierto en el ataque por punta de su opuesto, el germano Jaroslaw Lech, que hizo que el marcador, al llegar al tiempo técnico, reflejara ventaja de dos puntos (10-12).

Controló el set el equipo turolense, metiendo presión con el saque a un rival impreciso e incapaz de controlar el error. El riesgo fue concediendo opciones de más ventaja para el conjunto de Rivera, que construyó su ventaja merced a su certeza con el saque, que debilitó la recepción ahorradora, con respuesta también del bloqueo, lo que obligó a Piero Molducci a parar el partido con 14-17. Sin embargo no hubo reacción. El riesgo jugó en contra de los almerienses que vieron cómo CV Teruel sumaba la primera victoria parcial para acercarse en el marcador (18-25).

Fuera del partido

El cuarto set tuvo un desarrollo parecido. Ninguno de los dos equipos controló el ataque rival, en contadas ocasiones del tramo inicial se logró manejar el set con el bloqueo y los empates fueron constantes. De salida comenzó imponiendo su juego CVTeruel. Unicaja Almería logró, con la aportación de Israel Rodríguez, forzar el cambio de mando. Una invasión de Jaroslaw Lech situó a los ahorradores con dos puntos (8-6), desaprovechados por el error.

El partido entró en una fase más ‘regular’ entre dos equipos que han sido capaces de aglutinar los títulos en las últimas temporadas. Ahí entró en juego la lectura de bloqueo de los ahorradores. La entrada de Moisés Cézar, por un impreciso Manu Parres, y dos acciones en la red del central brasileño situaron a Unicaja Almería con ventaja de cinco puntos (20-15). Pero no era ayer el día de los blanquiverdes, que volvió a salirse el partido, como si ya lo tuviera ganado. CV Teruel aprovechó ese bajón de rendimiento, la construcción que tampoco era efectiva y forzó el error en los ahorradores, para ponerse con dos de ventaja (20-22), obligando a Piero Molducci a parar el partido.

Unicaja siguió errando, no encontró por donde hacer daño y el conjunto turolense aprovechó la segunda bola de set de la que dispuso para colocar el empate en el marcador y convertirse en el primer equipo de la Superliga en hacerle dos a los de Piero Molducci, obligados a reaccionar para seguir invictos en la competición.

Imprecisión en ambos

Unicaja Almería no quería perder el partido y se puso manos a la obra, sumando en base al saque de Manu Parres, que logró un punto directo de saque para poner el 4-1 en el marcador, por ese servicio y por el error del conjunto turolense. El tiempo muerto solicitado por Miguel Rivera permitió salir de otra forma. Más certero en ataque, sobre todo por parte de Lech, a Unicaja Almería se le fue la ventaja tras un remate de Israel Rodríguez que se fue por la línea de fondo (5-4).

Ambos equipos arriesgaron con el saque y a Unicaja Almería, con otro error de Israel Rodríguez, se le fue una ventaja que cambió de barrio con un saque directo de Radunovic que puso el tanteo en 7-8 para los turolenses en el cambio de campo. Sin embargo, el error jugó a favor de Unicaja. Las acciones de Borja Ruiz, Alemão e Israel Rodríguez, en ataque, y un remate a la red de Altayó pusieron el marcador en 11-8.

A Unicaja Almería le iba bien con el cambio de saque, a CV Teruel no le bastaba con eso y le tembló la mano para que Israel Rodríguez tomara galones. Su ataque por punta, terrorífico, acercó a los suyos a la victoria(13-9), pero hubo que sufrir porque apareció Teruel. Un saque fuera, dos remates contra bloqueo de Mario Ferrera y Alemão y un ataque de Radunovic pusieron el 14-14 como consecuencia del saque de Thomas Ereu. Con las tablas, se repartieron los aciertos y los errores, pero los dos últimos de Teruel –un saque de Lech a la red y una mala construcción– la aprovechó Alemão para poner el 18-16 y dar a Unicaja Almería la victoria.