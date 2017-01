Cuento de Navidad para Alemão

Es una sensación muy complicada de explicar. La primera vez que se ve en vivo, que se pisa y que se coge la nieve es toda una experiencia que algunas personas no disfrutan hasta la edad adulta. La primera salida de un brasileño rubio y de ojos azules a Europa, con puerta por Almería, ha servido para un encuentro con sus propias raíces, las que le da su abuela y que se hunden desde dos generaciones atrás. Ella llegó a Brasil procedente de Alemania y creó su propia familia. Como es lo normal, contaba a sus nietos mil historias, y muchas de ellas servían para dibujar en la inquieta mente de Alexander Szot ' Alemão' una imagen muy real de lo que es la tierra de sus ancestros. Pero le faltaba sentirla en la piel.

«Fui a conocer la nieve, que yo no la conocía». El opuesto de Unicaja Almería ha visto hecho realidad su particular 'cuento de Navidad' aprovechando el primer y único parón de su primera temporada vestido de verde. «Ese ambiente me lo había contado mi abuela, que es de Alemania; ella siempre me hablaba de este clima y de este ambiente de la Navidad en su país, y fui a verlo a Munich». Antes pasó por París, «muy bella ciudad» y, en conjunto, sin duda, esta experiencia que define como «muy bonita» le ha servido para lanzarse con más fuerza hacia los objetivos. En su caso no son otros que ganar los dos títulos que quedan, y bromea mientras valora lo que tiene aquí. «Ahora ya sé que aquí en Almería no hace frío».

Todo depende de con qué lo compares, está claro, pero la mejor noticia para la gran familia ahorradora es que su opuesto está perfectamente aclimatado, y nunca mejor dicho, y preparado para afrontar las grandes citas. Frío es él mismo en los partidos, demostrando una condición muy positiva para cuando se deciden las victorias.

Sin nervios

Parece de hielo, no se pone nervioso y asume la responsabilidad que le corresponde dentro de la gran variedad de juego de ataque de Unicaja Almería. A 'Alemão' le motivan los retos, y el suyo es triunfar en el continente que le da unos rasgos físicos distintos dentro de un país de una riqueza racial extraordinaria. Se ha centrado ya del todo y se verá su mejor versión.

En ese sentido, el propio jugador del equipo blanquiverde reconoce lo bien que le han sentado los días de vacaciones. «Muy buenos y muy aprovechados, ya que han servido para aliviar todo, despejar la mente, y estamos listos otra vez». Falta hacía, pero también lo que se hizo después, una activación fuerte bajo las órdenes de Enrique de Haro. «Esta semana hemos entrando muy fuerte y toda esa tranquilidad se ha roto, como es normal». El duro trabajo ha sido variado, con gimnasio, pero también con balón, «parte física y también la parte técnica», porque además la primera cita es de las que hay que afrontar con mucha decisión. Llega ahora la última afrenta de la primera vuelta de la competición, frente a CV Teruel, el eterno rival de los jugadores almerienses en la disputa de los últimos títulos ligueros. «Es el único equipo al que no hemos ganado y un equipo que siempre está fuerte».

No estaba 'Alemão' aquí el año pasado, pero se conoce la historia. «Siempre está en las finales». La motivación es general en la plantilla blanquiverde. «Sabemos que hay una cita importante ahí a la que tenemos ganas». En su caso particular, es rotundo. «Estoy deseando de ir a jugar y probar que tenemos mucha más fuerza». Y es que desvela lo que el plantel comenta al respecto, convencido de que se le puede vencer al cuadro turolense. «Lo creemos y siempre lo hablamos así». Está con su compañero Juanmi González en una lectura más relajada que la referente a una final, ya que «es un partido con menos presión, no es por un título que esté en juego», pero sí tiene un añadido importante, como es «la imbatibilidad».

Ganar y ganar

Considera Alexander Szot 'Alemão' que alcanzar la mitad de la fase regular con el plus de haber vencido a todos los equipos de la competición sería muy bueno para el grupo. «Queremos ganar y sería muy grande para nosotros, más contra Teruel, con el que tenemos un 'conflicto' -en referencia directa a la derrota en la Supercopa de España-». No puede haber otro objetivo que la victoria en esa primera cita de 2017, además «en casa, con la 'torcida' y todo». En relación a eso, el opuesto de Unicaja Almería espera las mejores galas en la grada para un grandísimo choque. «Va a ser un ambiente buenísimo». Es el mismo que percibe en el grupo después de las vacaciones navideñas. «Están todos muy buen, con moral tras estar con sus familias, cuatro meses más para no cansarnos de vernos».

Bromea el líder de los opuestos de la Superliga Masculina de Voleibol, que afianza su posición en cada partido que juega. Se mantiene como el mejor sacador con mucha diferencia respeto a los demás, y llama la atención que ha escalado hasta la primera plaza en porcentajes de ataque, minimizando el error. Pero notoria es su evolución en el apartado de bloqueo, sobre el que trabaja mucho y en el que también ha crecido hacia la cima del jugador suramericano. Mejor en dos de tres parámetros, es el blanquiverde que más evoluciona en esta vuelta.