La mejor recepción para el 2017

Para ganar en el voleibol no sólo es necesario tener un buen sexteto titular. Este deporte tan exigente necesita de entrenamientos de alto nivel con el que los más habituales se curtan y los suplentes crezcan. Sesiones en las que los jugadores le pongan las cosas difíciles al entrenador. No muchos equipos de la Superliga tienen la suerte de tener un plantel tan completo como el de Unicaja Almería. La de receptor es la posición que mejor refleja esta competencia tan sana como necesaria en un equipo que aspira a ganar la liga.

Juanmi González, Mario Ferrera, Arabisen Rodríguez e Israel Rodríguez son los cuatro jugadores que Piero Molducci tiene a su disposición para jugar en esa posición de vital importancia en el voleibol. El último en llegar fue Arabisen, el canario, que afirmó que «mis tres compañeros en este puesto me ayudan mucho a mejorar en aspectos técnicos que pensamos que tengo que pulir». El joven jugador isleño es el que menos minutos lleva de los cuarto, aunque recalcó que «eso no es síntoma de venirse abajo, sino que lo que hay que hacer es seguir trabajando y entrenando porque a todo el mundo le llega su hora». Dos plazas para cuatro jugadores que convierte la de receptor en una de las posiciones más competidas del Unicaja Almería.

Nuevo año

Aún no se ha terminado este 2016 y los ahorradores ya están pensando en las alegrías que debe deparar el próximo año. Israel Rodríguez, experimentado jugador que regresó este verano al club andaluz después de varias temporadas fuera de España, apuntó que «en 2017, con la armonía que tenemos entre nosotros, estoy seguro de que vamos a conseguir muchas cosas».

Juanmi González es uno de los jugadores del equipo que peor lo ha pasado en las últimas campañas debido a las lesiones. «Eso es un tema que nunca se olvida, sino que se tiene que tener presente, que te hace abrir los ojos y ver lo que te puede pasar en un instante: un día eres un jugador promesa que puede llegar a ser algo en este deporte y, al día siguiente, puedes no ser nadie y tener que dejar de jugar, que es lo que estuve a punto de hacer yo, así que la lesión no se olvida y sirve más para aprender que para quejarse», explicó el joven jugador.

Por su parte, Mario Ferrera admitió que «estoy más que acostumbrado a este nivel, llevo 10 años aquí y siempre me he rodeado de gente muy buena, así que sé jugar un poco de esta manera, a buscar un sitio, y estoy seguro de que 2017 va a ir muy bien e intentaré estar más fuerte para jugar más». El jugador sevillano subrayó que «yo he perdido bastante y he ganado bastante también en este tiempo. Es mejor lo segundo, claro, y es una de las cosas que pedimos, que venga algún título para el grupo. En cuanto a lo individual, tenemos que intentar mejorar lo máximo posible para jugar más, que es lo que quiere cada deportista y, lógicamente, yo también».

En la misma línea habló Arabisen Rodríguez, añadiendo que «al nuevo año le pido ganar mis dos primeros títulos ya, además de mucha salud y que el equipo le dé confianza a los jóvenes para salir a jugar y aportar mucho más en los partidos». Israel Rodríguez lamentó que «me hubiera gustado aportar un poco más al equipo esta primera vuelta, por la lesión en la espalda y la semana de la gripe, así que es una pena que se pare ahora porque es cuando me encuentro mejor físicamente, pero esperemos estar al máximo nivel para lo que queda de temporada».

Juanmi González se mostró ambicioso deseando que «el 2017 nos dé títulos y, mínimo, que sea como 2016 y que podamos seguir siendo el club más importante de España. Espero de verdad que sea igual porque se ve en los resultados que hemos hecho un grandísimo trabajo, así que deseo que sigamos en esa línea y acumulando el mínimo número de puntos en contra».

Durante toda la temporada actual y la anterior, los jugadores de Unicaja que fueron compareciendo ante los medios hicieron hincapié en la importancia de tener un plantel equilibrado que permita a Piero Molducci entrenar al máximo nivel. A veces, incluso, con más exigencia de la que supone un partido ante cualquier rival de la zona baja de la tabla. La competencia de Unicaja Almería es motivo de sobra para creer en que se puede lograr el doblete. Hay plantel para ello.