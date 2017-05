La resistencia tiene recompensa

El Circuito de Tabernas vivió este fin de semana una cita a la que ya se ha acostumbrado. Este emblemático enclave situado junto al desierto fue testigo de una nueva edición de la Trackman Cycling, un evento que se celebró por cuarto año en tierras almerienses. Fueron más de 200 los deportistas que formaron parte de esta competición que se compuso de dos modalidades, la de los 12 kilómetros y la de los 6, así como una categoría adaptada que se instauró esta edición.

La dinámica de la prueba es tan sencilla de explicar como dura de realizar: gana el ciclista que complete más vueltas durante las horas en las que participe. Un reto mayúsculo, sobre todo, teniendo en cuenta el calor que apretó durante toda la jornada del sábado en el circuito. Sólo una leve brisa servía para engañar a los presentes, que sufrieron con las altas temperaturas. La hidratación fue clave durante todo el día.

En la categoría de las 6 horas, fue Carlos Golbano el que se hizo con el primer puesto. El mítico ciclista almeriense terminó este periodo de tiempo con 61 vueltas sobre el trazado, una marca que sus rivales no pudieron superar. En modalidad femenina, Victoria Belén Fernández fue la que finalizó ganadora, habiendo completado el recorrido hasta en 40 ocasiones. El equipo Taberna Entrevinos, formado por Antonio Carmona y Diego García vencieron en la categoría dual masculina, mientras que en el otro género se impusieron Ana Belén Fernández y Loli Villegas, ambas formando parte del equipo Lolibel.

12 horas

Andon Stefanov fue quien se impuso en las durísimas 12 horas. El corredor completó 108 vueltas, toda una hazaña que le valió el reconocimiento de la organización y los presentes. Noemí Fernández, con 67 vueltas, fue quien venció en la modalidad femenina. Por su parte, en la categoría por equipos venció Biciclub Ejido después de una reñida jornada sobre el asfalto del Circuito de Tabernas.

Alberto Pogonoski, organizador de este evento, recalcó que «estamos muy contentos, sobre todo, porque la gente se lo está pasando muy bien. Está habiendo un gran ambiente y las sensaciones con el nuevo trazado, según me comentan los ciclistas, han sido excelentes». Pogonoski afirmó que «todos los deportistas, tanto locales como los que vienen de fuera, están satisfechos con el desarrollo de la prueba, y es algo que nos enorgullece a nosotros y a todos nuestros patrocinadores, puesto que nos empuja a seguir trabajando con más fuerza».

El organizador de esta Trackman Cycling subrayó que «hemos alcanzado los 200 ciclistas para esta prueba, siendo la mayoría de ellos de nuestro país. Tenemos representada a toda Andalucía y, prácticamente, al resto de comunidades autónomas. También contamos con ciclistas procedentes de cuatro o cinco países de Europa».

Alberto Pogonoski, al igual que los participantes, está enganchado a un formato que cada año atrae a más deportistas. El organizador destacó que «es una prueba que se realiza en un circuito de velocidad cerrado, por lo que la seguridad vial es, casi, del 100%. Además, es un evento que se puede seguir por completo si estás como público, y eso se valora mucho». Pogonoski añadió que «en Andalucía somos la única provincia que podemos disfrutar de este evento en unas instalaciones inmejorables. Le damos la gracias a los propietarios por brindarnos la oportunidad de que podamos estar en este trazado».

Categoría adaptada

Una de las principales novedades de esta edición fue la categoría adaptada que se incluyó. Alberto Pogonoski admitió que «queríamos abrirle las puertas al ciclismo adaptado. No hemos tenido excesiva participación en esta modalidad, pero estamos contentos porque las sensaciones de los participantes son muy buenas. Nos han dicho que no podemos rendirnos, porque en futuras ediciones contaremos con más inscritos en esta categoría si seguimos trabajando como hasta ahora».

Por último, el organizador afirmó que «teníamos miedo de que hiciera mucho viento, tal y como apuntaban las previsiones. Sin embargo, no ha apretado en exceso, y la pequeña brisa es una ayuda para que los ciclistas no acusen tanto el calor que desprende el asfalto. Las previsiones que teníamos de participación eran mayores, pero no nos importan. Queríamos otorgarle calidad al evento y eso es algo que los ciclistas nos han agradecido mucho, puesto que no se ha masificado el circuito y han podido rodar sin ningún sobresalto».

Una prueba que ya es tradicional en el Circuito de Tabernas, única en toda Andalucía y que cada año consigue que cientos de deportistas se den cita para desafiar a la resistencia. No es fácil, pero la fuerza de voluntad puede con todo.