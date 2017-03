Aluvión de podios para Primaflor-Mondraker-Rotor en Banyoles y Leiria

No fue un fin de semana de triunfos pero sí de importantes resultados para los bikers de PMRA Racing Team, que tenían dos compromisos de nivel en Banyoles, donde se disputaba la primera puntuable de la Copa Catalana Internacional, y Leiria, con el estreno de la Taça de Portugal. Escenarios de categoría dentro de la disciplina de cross country.

En Banyoles, considerada por muchos como la catedral del BTT nacional, la competición arrancaba el sábado con la prueba para las féminas. Tanto Raiza Goulao en categoría élite como María Rodríguez en sub-23 finalizaban con sendos quintos. Miriam Palacios no podía completar la prueba. La francesa Pauline Ferrand Prévot se hacía con el triunfo absoluto.

Mejor iría a los chicos, con actuaciones muy destacadas tanto de Carlos Coloma como de David Campos. El riojano, en línea ascendente hacia su primer gran reto de la temporada (la primera de Copa del Mundo), concluía tercero. "He ido durante gran parte de la prueba quinto, muy cerquita de cabeza, al ritmo que me interesaba. Al final he cogido pero, cuando iba tercero pegado a ellos, se ha caído Pablo Rodríguez y se han enganchado nuestras bicis. Ahí se han marchado los dos franceses. Esa una pena pero son cosas de las carreras. La verdad es que estoy muy contento".

Campos, por su parte, finalizaba en segunda posición. "Se ha rodado muy rápido desde salida. No partía en una buena posición y ha habido un enganchón que me ha dejado parado, alrededor del puesto 50. Desde ahí he ido remontando hasta colocarme segundo. Todavía me quedaba gas... ¡pero ya no había tiempo para más!". Didac Carvacho, también en junior, y Josep Durán en sub 23 firmaban sendos quintos. Por su parte, Ramón Sagüés cerraba en el 25º lugar absoluto.

La dupla lusa de PMRA Racing Team, por su parte, competía el domingo en la primera parada de la Taça de Portugal de XCO en Marrazes. Tanto Mario Costa como Joana Monteiro alcanzaban la segunda posición absoluta por detrás de David Rosa y la estonia Maaris Meier, respectivamente.

Por su parte, Catriel Soto ha sido también segundo en la Copa Lippi chilena, disputada en Santiago. El argentino tuvo una avería en la primera vuelta y después no ha podido recuperar la cabeza.

En lo que respecta a la disciplina maratón, Milton Ramos compite desde el pasado jueves en el Reto del Quetzal, prueba extrema que recorre la escarpada orografía guatemalteca, y Jesús del Nero se ha alzado este domingo con el triunfo la competición madrileña Navalcarnero Al Límite.