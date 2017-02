La Clásica plantea querellarse contra el encargado de Fomento de la zona de El Parador

Concluida la trigésima edición de la Clásica de Almería, el director general de la misma, José Manuel Muñoz, hacía este domingo un balance sobre la última edición llevada a cabo. Sosegado, con la tranquilidad del resultado, asume aspectos que habrán de hacerse para la próxima edición, en ese afán de crecimiento que se persigue. Sin embargo, la noticia más destacable, desgraciadamente, es el posible emprendimiento de acciones legales contra el encargado de la estación de mantenimiento de El Parador, dependiente del Ministerio de Fomento, por un incidente del que habla de irresponsabilidad por parte de esta persona. «Nos estamos planteando ir a los tribunales», dice.

Así, Muñoz explicó que «el sábado por la mañana nos encontramos que nos habían quitado las señales de toda la carretera nacional 340 porque un señor irresponsable, al que habría que pedirle cuentas y responsabilidad, de Fomento, encargado de la estación de mantenimiento de la zona de El Parador, de su cuenta y riesgo y sin tener en cuenta los permisos, que estaban todos autorizados, ordenó al vigilante que retirase la señalización».

El director general de la Clásica de Almería considera que la actuación del mismo supone un grave perjuicio para la carrera. «Esto es jugar con el trabajo de unas personas que ponemos nuestro tiempo. Todos somos voluntarios para hacer esto y dar el callo. Se lleva por delante, en una decisión irresponsable e inconcebible, el trabajo de un amplio grupo de personas que llevan muchas noches trabajando incansablemente. Sin consultar con nadie, ordena al vigilante que retire las señales».

No dudó en advertir de que la organización de la carrera se está planteando tomar acciones legales. «Nos estamos planteando presentar una querella contra este señor, que es el encargado de esa zona. Está en manos de los abogados. No vamos contra Fomento, estamos muy agradecidos, ni vamos contra el vigilante, que cumple órdenes. Pero sí poner una querella a este señor por la irresponsabilidad y por jugar con la imagen de Almería».

En esta decisión que se está madurando avanza que «personas como esta no son nada favorables a que en Almería haya eventos de este tipo. Este tipo de personas no son buenas para la provincia. Alguien debería dar un toque de atención por su responsabilidad y poca colaboración para con este provincia. Nos estamos planteando ir a los tribunales y lo vamos a hacer. No vamos contra el Ministerio de Fomento, al cual estamos muy agradecidos, sino contra este señor».