HBO podría hacer una precuela de 'Juego de Tronos'

Con el final de 'Juego de Tronos' a la vista, los responsables de HBO ya están pensando en seguir exprimiendo la creación de George R. Martin en el futuro. «Es una propiedad tan grande que sería de tontos no explorarla, pero el listón está muy alto», señaló el presidente de la programación de HBO, Casey Bloys, a EW. «Hemos pensado en algunas posibilidades. No voy a decir que lo vayamos a hacer. Tiene que ser algo muy especial», matizó prudente el responsable, aunque añadió una pista: «Preferiría que no fuera una secuela y dejarlo como está para no hacer algo que lo arruinase». «Con una precuela, parece que habría menos presión [que una serie derivada]», apuntó.

Sobre el presente de la serie con numerosos seguidores todavía quedan asuntos importantes por resolver. Aunque la emisión está prevista para este verano, los 'showrrunners' todavía no han aclarado el número de capítulos que tendrá la temporada final. «Siguen pensando cómo darle forma a la temporada, lo que quieren hacer», desveló Bloys. «Aceptaré los quieran hacer. Si me dan ocho, querría diez. Pero realmente está en sus manos. Me lo harán saber», añadió sobre un proyecto que en principio contemplaba seis espisodios finales.

La última tanda de episodios debe resovler las incógnitas y tramas sin resolver de una serie con 23 millones de seguidores y numerosos premios internacionales. Se mantendrá la mayor parte de un elenco caleidoscopio de una serie coral que mezcla lo fantástico con las tramas palaciegas en un ambiente basado en 'La Guerra de las Rosas'. El éxito de la adaptación para ala televisión fue tan abrumador que en ocasiones el argumento ha adelantado a los libros no publicados de George R. Martin, aunque con algunas diferencias entre su versión literaria y su versión cinematográfica.