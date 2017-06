DJ Tiësto y Culture Shock, en el cierre de Dreambeach

Dreambeach Villaricos llega al final de su carrera presentando el cartel definitivo. Una completa agenda de sesiones y directos que convertirán Villaricos en capital mundial de la electrónica desde el viernes 11 y hasta el lunes 14 de agosto. Cuatro intensas jornadas sin descanso junto al Mediterráneo en el que ya es el festival electrónico del verano.

El holandés Michiel Verwest actuará en 2017 por primera vez en el festival almeriense. Internacionalmente conocido como DJ Tiësto, es una de las figuras más representativas del sonido electrónico más comercial. Con una carrera de más de veinte años a sus espaldas, Tiësto comienza a ser conocido, a partir de 2000, con sus primeras producciones en solitario. Verwst ha formado una trayectoria que le ha llevado a pinchar incluso en los Juegos Olímpicos de Atenas en 2004. Un nombre identificable en cualquier lugar del mundo con la música de baile que tenía pendiente pasar por Villaricos.

El drum & bass de Culture Shock también estará presente en Dreambeach. El británico James Pountney es el creador que se esconde tras este aka con el que juega con los sonidos más oscuros pensados para la pista de baile. Un proyecto que se creó en 1996 pero que vive ahora su momento más ambicioso y pasará por Villaricos este verano.

Dreambeach Villaricos renueva su alianza con la emisora UNK FM en este quinto aniversario. Para ello, la emisora traerá al escenario de Dreambeach a uno de sus valores en alza, el madrileño System of Loudness. Un joven promotor que se ha hecho ya un hueco en la escena nacional y que no podía faltar en Villaricos como artista invitado por UNK FM.

Programación día a día

La cita electrónica del verano comenzará el viernes 11 de agosto con una welcome party sin precedentes en la historia del festival. Con headliners como Oliver Heldens o Dillon Francis, Dreambeach empezará fuerte su primera jornada, destacando actuaciones como Coyu, Brian Cross. Joris Voorn, Nicole Moudaber. Seth Troxler o Umek. Además, la fiesta temática La Resistencia ha querido estar en esta primera jornada del festival con actuaciones de nombres míticos en la pionera escena club de valenciana como Chino Bayo, DJ Chumi, Rafa XL o el ideólogo del proyecto, Raúl Ortiz.

El sábado 12 de agosto, la jornada llevará el claim 'Dance Till Dawn', y será una de las jornadas centrales de la cita electrónica. Con headliners como Carl Cox, David Guetta, Noisia 'Outer Edges' o Project One, la segunda fila no se queda atrás con nombres destacados como Borgeous, Cuartero, Don Diablo, Hot Since 82, Loco Dice, Popof, Surgeon, Tchami o W&W. La tercera jornada en Villaricos será una de las mas potentes del festival.

'Lost in Paradise' ocupará el domingo 13 de agosto, con nombres internacionales como Pendulum, Marco Carola, Marshmello, o Wilkinson en lo mas alto del cartel. Adam Beyer, Beauty Brain, Culture Shock, Ferry Corsten, Maya Jane Coles, Paco Osuna o Yves V serán de las actuaciones mas exitosas, entre otras muchas, sin olvidar la zona dedicada al Hardstyle en esta tercera noche, con nombres excepcionales como Angerfist, Brennan Heart, Code Black, Gunz for Hire o The Beast Proyect.

La última jornada de Dreambeach, el 14 de agosto, volverá a acoger la superproducción de Elrow, con un line up en el que destacan Pan-Pot, De la Swing o George Privatti. Una noche 'Le Grand Finale' en la que también serán protagonistas artistas como Borgore, Chase & Status, Critical Soundsystem, Fant4stik o Netsky. Una última jornada de altos vuelos que despedirá Villaricos hasta 2018.