Narco y Porretas cierran el cartel del The Juerga's Rock Festival

La organización de The Juerga’s Rock Festival (2, 3, 4 y 5 de agosto en Adra) ha anunciado esta mañana las dos últimas bandas que se incorporan al cartel de esta edición 2017: Narco y Porretas.

Los sevillanos Narco son un grupo muy demandado por el público 'juerguista' que ha estado presente en tres de las anteriores ediciones, convirtiéndose en un gran incondicional de esta gran juerga veraniega. Y los madrileños Porretas tocaron en la primera edición. Cuatro años después, los de Hortaleza vuelven para hacer saltar a todos los juerguistas con sus himnos en este V aniversario.

De esta manera el cartel de The Juerga’s Rock Festival quedaconformado por un total de 34 bandas de renombre: Rosendo, La Raíz, Skindred, El Drogas, Riot Propaganda, Marky Ramone, La Pegatina, Talco, Dubioza Kolektiv, Gatillazo, Narco, Boikot, Inconscientes, El Último Ke Zierre, Porretas, Josetxu Piperrak, Reincidentes, Eskorzo, Desakato, Aspencat, Rat-Zinger, Mafalda; Sons of Aguirre, Sara Hebe, Kitai, XpresidentX y No Potable en la fiesta gratuita de bienvenida; y Antílopez, El Kanka, Road Ramos, Los De Marras, Mala Reputación, La Mare y Eva Sierra en los conciertos acústicos por la mañana. A todas estas habrá que sumarle los dos grupos emergentes que salgan del concurso de bandas, que lleva ya más de un centenar de candidatos inscritos.

Con respecto a la otra gran novedad, la organización ha desvelado una de las sorpresas estrella de cara a este V aniversario. Los 'juerguistas' podrán disfrutar en esta edición de los conciertos en un recinto de césped artificial y no de tierra como en otras ocasiones. De esta manera pretenden “mejorar la experiencia de las miles de personas que vengan al festival y poner solución a una de las principales quejas de nuestro público”.