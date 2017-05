El rapero almeriense Raúl Martínez gana el VI Concurso Musical ONCE Andalucía

El rapero almeriense Raúl Martínez, ‘El ciego del Rapper’, ha obtenido hoy el primer premio en la modalidad individual del VI Concurso Musical ONCE Andalucía por su rap ‘Siempre lo mismo’, compuesta por él, un repaso crítico a ritmo de rap a las dificultades de las barreras que tienen que sortear las personas ciegas en su día a día en sus ciudades.

Martínez ha estado vinculado a la música negra desde pequeño. Se le da bien la improvisación, asegura, consciente de que “no hay trabajo sin esfuerzo, ni premio sin constancia”. Se quedó ciego hace diez años, con 26, consecuencia de una diabetes, y esa situación le empujó más a la música y a la composición. “Intento expresar lo que soy, no hago música para nada más, pero todo lo que hago lo compongo para expresar lo que somos y pensamos sobre la manera de vivir y para compartirlo con la gente”, explica, tras recibir el premio entre lágrimas de manos de la presidenta del Consejo Territorial de la ONCE, Isabel Viruet, y del delegado territorial, Cristóbal Martínez.

En la actualidad participa en los talleres de informática que organiza la ONCE y en el grupo de apoyo mutuo en el que afiliados de distinta antigüedad comparten sus experiencias. “Fue un cambio radical –admite-. De ver a no ver fue un paso muy radical. A mi me ha costado mi tiempo de adaptación. Todavía me cuesta aceptarlo aunque lo tengo asimilado. La ONCE me ha dado alas par volar, para ser autosuficiente y tener confianza en mi”, afirma.

Al concurso, que convoca el Consejo Territorial de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, se han presentado en esta sexta edición 14 solistas y 5 grupos musicales; tres solistas de música rap, jazz y clásica de Almería, Algeciras y Córdoba, y tres grupos de pop, jazz y una rondalla procedentes de Granada, Algeciras y Puerto Real. El concurso pretende la integración del colectivo de personas ciegas y deficientes visuales, y de los trabajadores de la ONCE con personas videntes a través de la música y el descubrimiento de nuevos valores artísticos.

La gala de entrega de premios, que ha presentado la conductora del programa ’75 Minutos’ de Canal Sur TV, Beatriz Díaz, ha contado también con la actuación del pianista sevillano Víctor Gómez, de Dos Hermanas, ganador en la edición del año pasado en la categoria individual.

El jurado, presidido por la presidenta del Consejo Territorial de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, Isabel Viruet, ha estado integrado este año por la cantante Coraluna, ganadora en la segunda edición de este certamen; el jefe de Sociedad y Cultura de Canal Sur TV, Sebastián García; la vicepresidenta del Consejo Territorial, Rosario de las Mercedes López; los consejeros territoriales Inmaculada Adrián, Francisco Abad, Milagros Rodríguez y Francisco Cabrera, y el jefe de Prensa de la Delegación Territorial de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, Luis Gresa.