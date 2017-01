Bisbal visita el entrenamiento del Real Madrid

David Bisbal visitó la Ciudad Real Madrid y vio el último entrenamiento previo al partido de Copa ante el Celta, que se disputará este miércoles en el Santiago Bernabéu (21:15 h; Bein LaLiga): El cantante de Almería saludó a los miembros de la plantilla y al cuerpo técnico: “Destacaría la unión que hay entre los jugadores, cómo el equipo técnico lo tiene todo preparado para el entrenamiento y cómo el equipo de físios y recuperadores están atentos a todo lo que pasa y mimando a los jugadores. Me he quedado sorprendido con las instalaciones”.

“Siempre me ha resultado atractivo venir a algún entrenamiento y más aquí, donde tengo amigos como Sergio Ramos o Cristiano Ronaldo, con el que he coincidido en algún evento. Me han gustado muchísimo las instalaciones", explicó Bisbal, que recibió una camiseta firmada por los jugadores, tal y como ha informado el Real Madrid en su página web.