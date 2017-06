Los guitarristas invaden Almería este miércoles en la Fiesta de la Música

La Delegación Municipal de Cultura ha convocado a los amantes de la guitarra a participar en la celebración del Fiesta Europea de la Música, el miércoles 21, que tendrá especial significación en Almería en esta ocasión. El plazo de presentación de solicitudes estará abierto hasta el 20 de junio (pasado mañana, martes) y el protagonista ha de ser la guitarra, conmemorando el bicentenario del creador de la guitarra moderna, el lutier almeriense Antonio de Torres

La Fiesta Europea de la Música es un proyecto francés surgido en 1982 y que se celebra desde entonces cada 21 de junio, con el objetivo de poner de relieve la diversidad cultural a través de las prácticas artísticas, de la expresión del talento, del poder de la invención y de la creatividad. Elementos que se encuentran, sin lugar a dudas, en la figura del guitarrero almeriense Antonio de Torres.

Cómo inscribirse Por internet. Cumplimentar el formulario 'on line' adjuntando currículo y vídeo de actuaciones (https://goo.gl/forms/a669pl5JrgG88Af62 ). Por correo. Enviar la solicitud junto con el currículo y enlaces a vídeos por correo electrónico a diamusicaantoniotorres.almeria@gmail.com. En persona. Rellenar solicitud impresa disponible en las dependencias municipales del Área de Cultura del Ayuntamiento de Almería, en Plaza de la Constitución, 1- 3ª Planta. En este caso, el material audiovisual deberá ser aportado con un dispositivo de almacenamiento externo (pen drive, DVD...). Menores de edad. Será necesario una autorización del padre, madre o tutor legal para el tratamiento y cesión de las imágenes de los participantes.

Es por ello que el Área de Cultura, Educación y Tradiciones del Ayuntamiento de Almería ha querido que las actividades conmemorativas de este año se encuadren dentro de la programación del bicentenario del nacimiento de Antonio de Torres y para ello ha convocado a todos los intérpretes que quieran ofrecer su música en espacios al aire libre en Almería, el próximo miércoles. Como condición principal se requiere que las agrupaciones instrumentales o solistas participantes incluyan al menos una guitarra.

Tal y como señala la concejala responsable del Área, Ana Martínez Labella, «es intención del Ayuntamiento autorizar todas las solicitudes, para después establecer la ubicación de cada intérprete o conjunto musical, a lo largo de la avenida Federico García Lorca de Almería». La duración de las actuaciones será de aproximadamente noventa minutos y darán comienzo a las 20.30 horas.

«Desde que colocamos las guitarras gigantes han sido muchísimos los almerienses que han querido fotografiarse con ellas y han conocido que estamos celebrando el bicentenario de Torres, con esta iniciativa hacemos que la ciudad se convierta en un escenario donde la intensa emoción de la música en vivo se sienta a pie de calle», añadió.

Se establecen las siguientes limitaciones: no podrá utilizarse equipo de amplificación de sonido; no se perturbará la circulación de personas; se atenderá siempre cualquier indicación que pueda hacer Policía Local; se respetará, en su caso, la programación adicional que hubiera, para no perturbarla en ningún caso.